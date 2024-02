Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

INGENUITY

Mission des Marshubschraubers beendet

Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat die Mission ihres Marshubschraubers Ingenuity für beendet erklärt. Grund sind Beschädigungen an mindestens einem Rotorblatt, die sich das Fluggerät bei der Landung nach seinem 72. Flug zugezogen haben muss. Ingenuity war mit dem Marsrover Perseverance auf dem Roten Planeten gelandet. Ursprünglich waren maximal fünf Flüge geplant gewesen.



Der Mission des Marshubschrauber Ingenuity ist Geschichte - und hat Raumfahrtgeschichte geschrieben, war Ingenuity doch das erste von Menschen gebaute Fluggerät, das in der Atmosphäre eines anderen Planeten kontrolliert geflogen ist. Nach seinem 72. Flug steht Ingenuity zwar aufrecht auf der Marsoberfläche und kommuniziert auch weiterhin mit dem Betriebsteam auf der Erde, doch deuten Bilder seines Fluges vom 18. Januar darauf hin, dass eines oder mehrere seiner Rotorblätter bei der Landung beschädigt wurden und er dadurch nicht mehr flugfähig ist. Die Mission des Hubschraubers gilt als voller Erfolg: Ursprünglich als reine Technologiedemonstration konzipiert, waren eigentlich nur maximal fünf experimentelle Testflüge innerhalb von 30 Tagen vorgesehen. Diese klappten aber so gut, dass man sich entschied, den Marshubschrauber "im Tandem" mit dem Marsrover Perseverance einzusetzen und mit seiner Hilfe die Umgebung zu erkunden. In seinen insgesamt 72 Flügen flog der kleine Hubschrauber mehr als 14 Mal weiter als geplant und brachte es auf eine Gesamtflugzeit von über zwei Stunden. "Die historische Reise von Ingenuity, dem ersten Flugzeug auf einem anderen Planeten, ist zu Ende", sagte NASA-Administrator Bill Nelson. "Dieser bemerkenswerte Hubschrauber flog höher und weiter, als wir es uns je vorgestellt hatten, und half der NASA, das zu tun, was wir am besten können – das Unmögliche möglich zu machen." Anzeige Für den letzten Flug am 18. Januar hatte das Team von Ingenuity einen kurzen vertikalen Flug geplant, der dazu dienen sollte, den Standort des Hubschraubers zu bestimmen. Beim vorherigen Flug hatte dieser nämlich eine Notlandung durchführen müssen. Die Flugdaten zeigen, dass der Hubschrauber wie geplant eine maximale Höhe von zwölf Metern erreichte und 4,5 Sekunden lang schwebte, bevor er den Sinkflug begann. Etwa einen Meter über der Oberfläche verlor Ingenuity den Kontakt zum Rover, der als Kommunikationsrelais dient. Am nächsten Tag wurde die Kommunikation wiederhergestellt und weitere Informationen über den Flug wurden an das Betriebsteam am Jet Propulsion Laboratory der NASA übermittelt. Später trafen dann auch Bilder ein, die Schäden am Rotorblatt zeigten. Warum die Kommunikation zwischen Hubschrauber und Rover abgebrochen war und wie Ingenuity zum Zeitpunkt der Landung ausgerichtet war, wird aktuell noch untersucht. Trotz des Endes der Mission wurde mit dem kleinen Hubschrauber viel erreicht: So wurden Ingenuitys Fähigkeiten dahingehend erweitert, dass das Fluggerät autonom Landeplätze in schwierigem Gelände auswählen konnte und auch ein nicht funktionierender Sensor ihn nicht aus dem Konzept brachte. Er konnte sich nach Staubstürmen selbst reinigen, hat von 48 verschiedenen Startplätzen aus operiert und drei Notlandungen durchgeführt. Außerdem ging der Betrieb von Ingenuity auch im Marswinter mit seinen extrem tiefen Temperaturen weiter, obwohl er eigentlich für den Betrieb im Frühjahr entwickelt worden war.

