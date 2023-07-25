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Wasser in Scheibe um jungen Stern entdeckt
Redaktion
/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie
astronews.com
25. Juli 2023
Mit dem Weltraumteleskop James Webb wurde nun in
der inneren Region einer Scheibe aus Gas und Staub um einen jungen Stern Wasser
entdeckt - und damit genau dort, wo sich in der Regel erdähnliche Planeten
befinden. Sollten hier solche Planeten tatsächlich einmal entstehen, würden sie
unmittelbar von einem beträchtlichen Wasserreservoir profitieren.
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Künstlerische Darstellung der PDS
70-Scheibe. JWST-Beobachtungen haben Wasser in der inneren
Scheibe entdeckt, wo sich normalerweise erdähnliche Planeten
bilden. Zwei Gasriesenplaneten haben während ihres Wachstums
eine große Lücke in die Scheibe aus Gas und Staub gegraben.
Bild:
MPIA [Großansicht]
Wasser ist für das Leben auf der Erde unerlässlich. Unter Astronominnen
und Astronomen wird jedoch diskutiert, wie es auf die Erde gelangt ist und ob
dieser Prozess auch für erdähnliche Exoplaneten um andere Sterne funktionieren
könnte. Der bevorzugte Mechanismus ist eine Zufuhr von wasserhaltigen
Asteroiden, die die Oberfläche eines jungen Planeten bombardieren. "Wir haben
jetzt möglicherweise Beweise dafür gefunden, dass Wasser eines der frühesten
Bestandteile von Gesteinsplaneten sein könnte und bereits bei ihrer Geburt
vorhanden ist", sagt Giulia Perotti, Astronomin am Max-Planck-Institut für
Astronomie (MPIA) in Heidelberg. In einer jetzt vorgestellten Studie, deren
Hauptautorin Perotti ist, wird über den Nachweis von Wasser in der Nähe des
Zentrums der planetenbildenden Scheibe des jungen Sterns PDS 70 berichtet. Der
Stern ist etwa 370 Lichtjahre von uns entfernt. Gelungen ist dies durch
Beobachtungen mit dem Mid-InfraRed Instrument (MIRI) an Bord des
James-Webb-Weltraumteleskops (JWST).
Im Sonnensystem ist die Region, in der das Wasser nachgewiesen wurde, der
Bereich, in der Gesteinsplaneten die Sonne umkreisen. Der Studie zufolge handelt
es sich bei dem Wasser um heißen Dampf mit einer Temperatur von glühenden 330
Grad Celsius. "Diese Entdeckung ist äußerst aufregend, da sie die Region
untersucht, in der sich typischerweise erdähnliche Gesteinsplaneten bilden",
erklärt MPIA-Direktor Thomas Henning. Er ist Leiter des Forschungsprogramms
MINDS (MIRI Mid-Infrared Disk Survey). MINDS ist ein JWST-Programm mit
garantierter Beobachtungszeit, an dem Forschungsinstitute aus elf europäischen
Ländern beteiligt sind.
Diese Durchmusterung zielt darauf ab, die Eigenschaften von Scheiben aus Gas
und Staub um junge Sterne zu ermitteln, die uns Aufschluss über die Bedingungen
geben können, die die Zusammensetzung von Planeten bestimmen, die sich dort
möglicherweise bilden. PDS 70 ist die erste relativ alte Scheibe - etwa 5,4
Millionen Jahre alt - in der Forschende Wasser gefunden haben. Mit der Zeit
nimmt der Gas- und Staubgehalt von planetenbildenden Scheiben ab. Entweder
entfernen die Strahlung oder der Wind des Zentralsterns Material wie Staub und
Gas, oder der Staub wächst zu größeren Objekten heran, die schließlich Planeten
bilden.
Da frühere Studien kein Wasser in den zentralen Regionen ähnlich entwickelter
Scheiben nachweisen konnten, vermuteten die Astronomen, dass es die harte
Sternstrahlung nicht überleben könnte, was zu trockenen Umgebungen während der
Entstehung von Gesteinsplaneten führen würde. Die Beobachtung von PDS 70 mit
MIRI an Bord des JWST war der Schlüssel, um diese Hypothese zu überprüfen. Das
Ergebnis ist, dass die inneren Bereiche von entwickelten und staubarmen Scheiben
vielleicht doch nicht so trocken sind. Wenn dies der Fall ist, könnten viele
erdähnliche Planeten, die sich in diesen Zonen bilden, mit einer wichtigen Zutat
geboren werden, die Leben ermöglicht.
Bislang gibt es jedoch noch keine Hinweise auf Planeten in der Nähe des
Zentrums der PDS 70-Scheibe. Stattdessen umkreisen zwei Gasriesenplaneten weiter
draußen, PDS 70 b und c, den Stern. Diese Planeten sammelten auf ihrer Bahn im
Laufe ihres Wachstums Staub und Gas in der Umgebung an, so dass eine breite
ringförmige Lücke entstand, in der fast kein Material mehr nachweisbar ist.
Allerdings würden alle Gesteinsplaneten, die sich in einer wasserreichen
Umgebung näher am Stern bilden, schon zu Beginn ihres Lebenszyklus von einem
Wasservorrat profitieren. Einerseits gelangt Wasser über einen langwierigen
Prozess unter Einbeziehung von Asteroiden über ein eher zufälliges kosmisches
Transportsystem zu den anfänglich trockenen Gesteinsplaneten.
Der Wassernachweis mit den neuen JWST-Beobachtungen öffnet nun die Tür für
einen zusätzlichen, potenziell nachhaltigen Mechanismus, der Planeten bereits
bei ihrer Geburt mit Wasser versorgt. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen,
dass ein solches Szenario die Chancen verbessern könnte, Gesteinsplaneten mit
reichlich Wasser zu finden, auf denen Leben möglich ist. Die Fortschritte des
MINDS-Programms werden schließlich zeigen, ob Wasser in den planetenbildenden
Zonen der entwickelten Scheiben um junge Sterne häufig vorkommt oder ob PDS 70
lediglich eine Ausnahme darstellt.
Da der Wasserfund eher unerwartet war, untersucht das MINDS-Team
mehrere Szenarien, um dessen Herkunft zu erklären. Eine Möglichkeit besteht
darin, dass das Wasser ein Überbleibsel eines ursprünglich wasserreichen Nebels
ist, der dem Scheibenstadium vorausging. Wasser kommt häufig vor, insbesondere
im gefrorenen Zustand, wenn es winzige Staubpartikel bedeckt. Wenn es der Hitze
eines nahen Sterns ausgesetzt wird, verdampft das Wasser und vermischt sich mit
den anderen Gasen.
Leider sind die Wassermoleküle recht anfällig und zerfallen leicht in ihre
Bestandteile wie Wasserstoff und Sauerstoff, wenn sie von der schädlichen
UV-Strahlung des nahen Sterns getroffen werden. Das umgebende Material wie Staub
und die Wassermoleküle selbst dienen jedoch als Schutzschild. Daher könnte
zumindest ein Teil des Wassers, das in der Nähe von PDS 70 entdeckt wurde, die
Zerstörung überlebt haben. Eine weitere Quelle könnte Gas sein, das von den
äußeren Rändern der Scheibe von PDS 70 einströmt. Unter bestimmten Umständen
können sich Sauerstoff- und Wasserstoffgas verbinden und Wasserdampf bilden.
Außerdem könnten durch den Sog des sich bewegenden Gases wasserreiche
Staubteilchen mitgerissen werden, die aus dem markanten äußeren Staubring
stammen. Der Zentralstern ist so schwach, dass er das Wassereis in der
Entfernung dieses Rings nicht verdampfen kann. Erst wenn die Staubkörner in die
innere Scheibe in der Nähe des Sterns eindringen, verwandelt sich das Eis in ein
Gas. "Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus all diesen
Möglichkeiten", sagt Perotti. "Dennoch ist es wahrscheinlich, dass einer dieser
Mechanismen eine entscheidende Rolle beim Auffüllen des Wasserreservoirs der PDS
70-Scheibe spielt. In Zukunft wird es darum gehen, herauszufinden, welcher das
ist."
JWST und MIRI sind leistungsstarke Instrumente. Dennoch liefern sie nur
einige Aspekte des Gesamtbildes. Wie bei einem Gemälde, das viele verschiedene
Farben nutzt, um seine Botschaft zu vermitteln, wenden Astronomen verschiedene
Arten von Beobachtungen an und decken ein breites Spektrum von Wellenlängen ab,
um Informationen zu erhalten und ihre Erkenntnisse zu vervollständigen. In
diesem Fall nutzte das Team den MIRI-Spektrographen, um die von PDS 70
empfangene Infrarotstrahlung in Signaturen kleiner Wellenlängenbereiche zu
zerlegen – ähnlich wie bei der Auftrennung einer einzigen Farbe in viele
verschiedene Schattierungen.
Auf diese Weise isolierte das Team eine Fülle von einzelnen Wassersignaturen,
die sie zur Berechnung von Temperaturen und Dichten verwendeten. Das Team hat
bereits zusätzliche Beobachtungen mit bodengebundenen Teleskopen gemacht, um das
Bild zu vervollständigen. Darüber hinaus wartet es gespannt auf eine weitere
Reihe von JWST-Beobachtungen, die detaillierte Bilder der inneren Scheibe von
PDS 70 liefern werden. Und vielleicht wird ihre Struktur Hinweise auf weitere
erdähnliche Planeten oder die etwas größeren Sub-Neptune liefern, die sich im
Inneren des Wasserreservoirs bilden.
Über die Beobachtungen berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der
Zeitschrift Nature erschienen ist.