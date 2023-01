Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



JAMES WEBB

Ein erdgroßer Planet in relativer Nähe



Das James-Webb-Weltraumteleskop hat erstmals einen Planeten nachweisen können: Nach Hinweisen aus Daten des NASA-Satelliten TESS konnte James Webb die Existenz eines erdgroßen Planeten um den Stern LHS 475 bestätigen. Dieser befindet sich nur 41 Lichtjahre von uns entfernt. Um eine zweite Erde handelt es sich bei der fernen Welt allerdings nicht.





Künstlerische Darstellung des Planeten LHS 475 b, der sich rund 41 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Oktant befindet. [ Künstlerische Darstellung des Planeten LHS 475 b, der sich rund 41 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Oktant befindet. [ Großansicht

Forschende haben mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops von NASA und ESA erstmals einen extrasolaren Planeten nachgewiesen. Die ferne Welt trägt die offizielle Bezeichnung LHS 475 b und dürfte nahezu exakt den Durchmesser der Erde haben. Er umkreist einen roten Zwergstern, also eine Sonne, die deutlich masseärmer ist als unser Heimatstern. Anlass für die Beobachtungen mit dem Nahinfrarot-Spektrografen NIRSpec von James Webb waren Hinweise aus Daten des Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA, die bereits auf die Existenz eines Planeten hingedeutet hatten.

Genau wie TESS hat James Webb nach einer Verdunklung des Sterns LHS 475 gesucht, die durch das Vorüberziehen eines Planeten vor dem Stern verursacht wird. Die Astronomie spricht hierbei von einem Transit. James Webb war nun in der Lage, den Planeten mit nur zwei Transitbeobachtungen eindeutig zu erfassen. "Es steht außer Frage, dass der Planet da ist. Die makellosen Daten von Webb bestätigen dies", so Jacob Lustig-Yaeger vom Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory in Laurel im US-Bundesstaat Maryland. "Die Tatsache, dass es sich um einen kleinen, felsigen Planeten handelt, ist beeindruckend für das Observatorium", ergänzt Kollege Kevin Stevenson.



Gegenwärtig ist nur James Webb in der Lage, die Atmosphären von erdgroßen Exoplaneten zu charakterisieren. Das Team hat versucht, durch die Analyse des Spektrums zu ermitteln, woraus die Atmosphäre des fernen Planeten besteht. Eindeutige Ergebnisse gibt es nach den ersten Beobachtungen allerdings noch nicht: "Die Daten des Observatoriums sind wunderbar", so Erin May, ebenfalls vom Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. "Das Teleskop ist so empfindlich, dass es problemlos eine Reihe von Molekülen erkennen kann, aber wir können noch keine endgültigen Schlüsse über die Atmosphäre des Planeten ziehen."

Allerdings kann das Team aufgrund der vorliegenden Daten sagen, was nicht in der fernen Atmosphäre vorhanden sein dürfte: "Es gibt einige erdähnliche Atmosphären, die wir ausschließen können", erklärt Lustig-Yaeger. "Eine dicke, von Methan dominierte Atmosphäre, wie die des Saturnmondes Titan, kann es nicht geben." Es sei aber möglich, dass der Planet gar keine Atmosphäre besitzt oder aber eine reine Kohlendioxidatmosphäre: "Eine Atmosphäre aus 100 Prozent Kohlendioxid ist so viel kompakter, dass es sehr schwierig ist, sie zu entdecken", so Lustig-Yaeger.



Die Beobachtungen mit James Webb ergaben auch, dass der Planet einige hundert Grad wärmer ist als die Erde. Sollte es in der Atmosphäre also Wolken geben, könnte es sich um eine Welt handeln, die unserem sonnennäheren Nachbarn Venus ähnelt. LHS 475 b umrundet seinen Zentralstern in nur zwei Tagen. Da der Stern aber deutlich leuchtschwächer als unsere Sonne ist, könnte der Planet trotz des geringen Abstand zu seinem Stern eine Atmosphäre besitzen. LHS 475 b ist mit nur 41 Lichtjahren Entfernung relativ nah und liegt im Sternbild Oktant.



Die Ergebnisse der Beobachtungen wurden in der vergangenen Woche auf der Tagung der American Astronomical Society vorgestellt.