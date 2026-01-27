|
Erste Infrarotbilder des Meteosat Third Generation-Sounder
Redaktion
/ Pressemitteilung der ESA
astronews.com
27. Januar 2026
Auf der Europäischen Weltraumkonferenz in Brüssel wurden
jetzt die ersten beiden Bilder des Satelliten Meteosat Third Generation-Sounder
vorgestellt. Sie machen bereits das Potenzial der Mission deutlich, deren Daten
zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre zu genaueren
Wettervorhersagen für Europa und Nordafrika beitragen sollen.
|
MTG-Sounder-Karte der globalen
Oberflächentemperatur der Erde und der Temperatur an der
Oberseite der Wolken.
Bild: Datenverarbeitung durch die
Industriepartner Thales und OHB unter Aufsicht von Eumetsat
und ESA / Visualisierung Eumetsat [Großansicht]
MTG-Sounder-Karte der globalen
Luftfeuchtigkeit.
Bild: Datenverarbeitung durch die
Industriepartner Thales und OHB unter Aufsicht von Eumetsat
und ESA / Visualisierung Eumetsat [Großansicht]
Die vorgestellten Bilder des Meteosat Third Generation-Sounder
(MTG-S) zeigen eine Vollbildaufnahme der Erde aus der geostationären Umlaufbahn
in etwa 36.000 km Höhe über der Erdoberfläche. Beide Bilder wurden am 15.
Dezember 2025 vom Infrarot-Sounder-Instrument des Satelliten aufgenommen. Im
"Temperaturbild" verwendete der Infrarot-Sensor einen langwelligen
Infrarotkanal, der sowohl die Oberflächentemperatur der Erde als auch die
Temperatur an der Oberseite der Wolken wiedergibt. Dunkelrot entspricht hohen
Temperaturen, hauptsächlich auf den wärmeren Landflächen, während Blau
niedrigeren Temperaturen entspricht, typischerweise an der Oberseite der Wolken.
Wie zu erwarten, befinden sich die meisten der wärmsten (dunkelroten) Gebiete in
diesem Bild auf den Kontinenten Afrika und Südamerika. In der oberen Mitte des
Bildes ist der Umriss der Küste Westafrikas deutlich in Dunkelrot zu sehen,
wobei die Kapverdische Halbinsel, auf der sich die senegalesische Hauptstadt
Dakar befindet, als eines der wärmsten Gebiete in dem Bild zu erkennen ist.
Unten rechts im Bild sind die Westküste Namibias und Südafrikas ebenfalls in Rot
unter einem blauen Wolkenwirbel zu sehen, während die Nordostküste Brasiliens
links im Bild in Dunkelrot zu erkennen ist.
Das "Feuchtigkeitsbild" wurde mit einem der Mittelwellen-Infrarotkanäle des
Infrarot-Sounders aufgenommen, der empfindlich für die Luftfeuchtigkeit in der
Erdatmosphäre ist. Blaue Farben entsprechen Regionen in der Atmosphäre mit
höherer Feuchtigkeit, während rote Farben einer geringeren Feuchtigkeit in der
Atmosphäre entsprechen. Die Umrisse der Landmassen sind auf diesem Bild nicht zu
sehen. Die Gebiete mit der geringsten Luftfeuchtigkeit in dem Bild, dargestellt
in Dunkelrot, sind ungefähr über der Sahara und dem Nahen Osten (oben im Bild)
zu sehen, während ein großes Gebiet mit "trockener" Atmosphäre auch einen Teil
des Südatlantiks (Mitte des Bildes) bedeckt. Zahlreiche Gebiete mit hoher
Luftfeuchtigkeit sind dunkelblau über dem östlichen Teil des afrikanischen
Kontinents sowie in hohen und niedrigen Breitengraden zu sehen.
MTG ist eine Erdbeobachtungsmission, die von der Europäischen
Weltraumorganisation (ESA) gemeinsam mit europäischen Partnern entwickelt wurde.
Die Mission soll bahnbrechende Daten für die Vorhersage des Wetters und der
Luftqualität über Europa liefern. Durch seine geostationäre Position über dem
Äquator bleibt der Satellit relativ zur Erde in einer festen Position und hat
immer denselben Bereich auf der Erdoberfläche im Blick. Dadurch kann er Europa
und einen Teil Nordafrikas in einem 15-minütigen Messprogramm abdecken. Er
liefert alle 30 Minuten neue Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit über
Europa und versorgt Meteorologen mit einem vollständigen Wetterbild der Region,
das die Daten des MTG-Imager (MTG-I)-Satelliten zu Wolkenbildung und Blitzen
ergänzt.
"Die ersten Infrarot-Sounderbilder des MTG-Sounder-Satelliten machen diese
Mission und ihr Potenzial wirklich lebendig", so Simonetta Cheli, Direktorin der
Erdbeobachtungsprogramme der ESA. "Wir gehen davon aus, dass die Daten dieser
Mission die Art und Weise verändern werden, wie wir schwere Stürme über Europa
vorhersagen – und das ist sowohl für Behörden und Bürger als auch für
Meteorologen und Klimaforscher sehr spannend. Dank der hervorragenden Arbeit
unserer Teams in Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern, darunter Eumetsat,
die Europäische Kommission und Dutzende von europäischen Industrieteams, sind
wir nun in der Lage, extreme Wetterereignisse genauer und zeitnaher als je zuvor
vorherzusagen."
Das Infrarot-Sounderinstrument an Bord von MTG-S ist das erste europäische
hyperspektrale Sounderinstrument in der geostationären Umlaufbahn. Es wurde
entwickelt, um eine völlig neue Art von Datenprodukten zu generieren. Aus Daten
zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Spurengasen werden dreidimensionale
Karten der Atmosphäre erstellt, um die Genauigkeit von Wettervorhersagen zu
verbessern. Besonders für Kurzzeitvorhersagen ("Nowcasting") zu sich schnell
entwickelnden Stürmen ist dies von großer Bedeutung.
"Es ist fantastisch, die ersten Bilder dieser bahnbrechenden Mission zu
sehen", meint auch James Champion, MTG-Projektmanager der ESA. "Dieser Satellit
wurde 15 Jahre lang entwickelt und wird die Wettervorhersage und insbesondere
die Nowcasting-Technik revolutionieren. Die Fähigkeit, die Atmosphäre einer
ganzen Erdseite vertikal zu vermessen, mit einer Wiederholrate von nur 30
Minuten für Europa, ist eine unglaubliche Leistung!" Und Pieter Van den
Braembussche, MTG-System- und Nutzlastmanager bei der ESA, ergänzt: "Ich freue
mich, dass wir diese ersten Bilder des Infrarot-Sondiergeräts zeigen können, die
nur eine kleine Auswahl der 1700 Infrarotkanäle darstellen, die das Instrument
bei der Beobachtung der Erde kontinuierlich erfasst."
Die MTG-Mission verfügt derzeit über zwei Satelliten im Orbit: MTG-I
und MTG-S. Der zweite Imager wird später im Jahr 2026 gestartet. MTG-S wurde am
1. Juli 2025 gestartet. Thales Alenia Space ist der Hauptauftragnehmer für die
gesamte MTG-Mission, während OHB Systems für den MTG-Sounder-Satelliten
verantwortlich ist. Die Missionskontrolle und Datenverteilung werden von
Eumetsat verwaltet. Der Satellit MTG-S beherbergt auch die
Copernicus-Sentinel-4-Mission, die aus einem Bildspektrometer für
ultraviolettes, sichtbares und nahes Infrarotlicht (UVN) besteht. Sentinel-4
lieferte im vergangenen Jahr seine ersten Bilder.