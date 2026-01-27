Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

WETTERSATELLITEN

Erste Infrarotbilder des Meteosat Third Generation-Sounder

Auf der Europäischen Weltraumkonferenz in Brüssel wurden jetzt die ersten beiden Bilder des Satelliten Meteosat Third Generation-Sounder vorgestellt. Sie machen bereits das Potenzial der Mission deutlich, deren Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre zu genaueren Wettervorhersagen für Europa und Nordafrika beitragen sollen.



MTG-Sounder-Karte der globalen Oberflächentemperatur der Erde und der Temperatur an der Oberseite der Wolken. [







MTG-Sounder-Karte der globalen Luftfeuchtigkeit. [ MTG-Sounder-Karte der globalen Oberflächentemperatur der Erde und der Temperatur an der Oberseite der Wolken. [ Großansicht MTG-Sounder-Karte der globalen Luftfeuchtigkeit. [ Großansicht Die vorgestellten Bilder des Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) zeigen eine Vollbildaufnahme der Erde aus der geostationären Umlaufbahn in etwa 36.000 km Höhe über der Erdoberfläche. Beide Bilder wurden am 15. Dezember 2025 vom Infrarot-Sounder-Instrument des Satelliten aufgenommen. Im "Temperaturbild" verwendete der Infrarot-Sensor einen langwelligen Infrarotkanal, der sowohl die Oberflächentemperatur der Erde als auch die Temperatur an der Oberseite der Wolken wiedergibt. Dunkelrot entspricht hohen Temperaturen, hauptsächlich auf den wärmeren Landflächen, während Blau niedrigeren Temperaturen entspricht, typischerweise an der Oberseite der Wolken. Wie zu erwarten, befinden sich die meisten der wärmsten (dunkelroten) Gebiete in diesem Bild auf den Kontinenten Afrika und Südamerika. In der oberen Mitte des Bildes ist der Umriss der Küste Westafrikas deutlich in Dunkelrot zu sehen, wobei die Kapverdische Halbinsel, auf der sich die senegalesische Hauptstadt Dakar befindet, als eines der wärmsten Gebiete in dem Bild zu erkennen ist. Unten rechts im Bild sind die Westküste Namibias und Südafrikas ebenfalls in Rot unter einem blauen Wolkenwirbel zu sehen, während die Nordostküste Brasiliens links im Bild in Dunkelrot zu erkennen ist. Das "Feuchtigkeitsbild" wurde mit einem der Mittelwellen-Infrarotkanäle des Infrarot-Sounders aufgenommen, der empfindlich für die Luftfeuchtigkeit in der Erdatmosphäre ist. Blaue Farben entsprechen Regionen in der Atmosphäre mit höherer Feuchtigkeit, während rote Farben einer geringeren Feuchtigkeit in der Atmosphäre entsprechen. Die Umrisse der Landmassen sind auf diesem Bild nicht zu sehen. Die Gebiete mit der geringsten Luftfeuchtigkeit in dem Bild, dargestellt in Dunkelrot, sind ungefähr über der Sahara und dem Nahen Osten (oben im Bild) zu sehen, während ein großes Gebiet mit "trockener" Atmosphäre auch einen Teil des Südatlantiks (Mitte des Bildes) bedeckt. Zahlreiche Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit sind dunkelblau über dem östlichen Teil des afrikanischen Kontinents sowie in hohen und niedrigen Breitengraden zu sehen. MTG ist eine Erdbeobachtungsmission, die von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gemeinsam mit europäischen Partnern entwickelt wurde. Die Mission soll bahnbrechende Daten für die Vorhersage des Wetters und der Luftqualität über Europa liefern. Durch seine geostationäre Position über dem Äquator bleibt der Satellit relativ zur Erde in einer festen Position und hat immer denselben Bereich auf der Erdoberfläche im Blick. Dadurch kann er Europa und einen Teil Nordafrikas in einem 15-minütigen Messprogramm abdecken. Er liefert alle 30 Minuten neue Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit über Europa und versorgt Meteorologen mit einem vollständigen Wetterbild der Region, das die Daten des MTG-Imager (MTG-I)-Satelliten zu Wolkenbildung und Blitzen ergänzt. Anzeige "Die ersten Infrarot-Sounderbilder des MTG-Sounder-Satelliten machen diese Mission und ihr Potenzial wirklich lebendig", so Simonetta Cheli, Direktorin der Erdbeobachtungsprogramme der ESA. "Wir gehen davon aus, dass die Daten dieser Mission die Art und Weise verändern werden, wie wir schwere Stürme über Europa vorhersagen – und das ist sowohl für Behörden und Bürger als auch für Meteorologen und Klimaforscher sehr spannend. Dank der hervorragenden Arbeit unserer Teams in Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern, darunter Eumetsat, die Europäische Kommission und Dutzende von europäischen Industrieteams, sind wir nun in der Lage, extreme Wetterereignisse genauer und zeitnaher als je zuvor vorherzusagen." Das Infrarot-Sounderinstrument an Bord von MTG-S ist das erste europäische hyperspektrale Sounderinstrument in der geostationären Umlaufbahn. Es wurde entwickelt, um eine völlig neue Art von Datenprodukten zu generieren. Aus Daten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Spurengasen werden dreidimensionale Karten der Atmosphäre erstellt, um die Genauigkeit von Wettervorhersagen zu verbessern. Besonders für Kurzzeitvorhersagen ("Nowcasting") zu sich schnell entwickelnden Stürmen ist dies von großer Bedeutung. "Es ist fantastisch, die ersten Bilder dieser bahnbrechenden Mission zu sehen", meint auch James Champion, MTG-Projektmanager der ESA. "Dieser Satellit wurde 15 Jahre lang entwickelt und wird die Wettervorhersage und insbesondere die Nowcasting-Technik revolutionieren. Die Fähigkeit, die Atmosphäre einer ganzen Erdseite vertikal zu vermessen, mit einer Wiederholrate von nur 30 Minuten für Europa, ist eine unglaubliche Leistung!" Und Pieter Van den Braembussche, MTG-System- und Nutzlastmanager bei der ESA, ergänzt: "Ich freue mich, dass wir diese ersten Bilder des Infrarot-Sondiergeräts zeigen können, die nur eine kleine Auswahl der 1700 Infrarotkanäle darstellen, die das Instrument bei der Beobachtung der Erde kontinuierlich erfasst." Die MTG-Mission verfügt derzeit über zwei Satelliten im Orbit: MTG-I und MTG-S. Der zweite Imager wird später im Jahr 2026 gestartet. MTG-S wurde am 1. Juli 2025 gestartet. Thales Alenia Space ist der Hauptauftragnehmer für die gesamte MTG-Mission, während OHB Systems für den MTG-Sounder-Satelliten verantwortlich ist. Die Missionskontrolle und Datenverteilung werden von Eumetsat verwaltet. Der Satellit MTG-S beherbergt auch die Copernicus-Sentinel-4-Mission, die aus einem Bildspektrometer für ultraviolettes, sichtbares und nahes Infrarotlicht (UVN) besteht. Sentinel-4 lieferte im vergangenen Jahr seine ersten Bilder. Erste Infrarotbilder des Meteosat Third Generation-Sounder. 