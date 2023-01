Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



VISTA

Eine Sternentstehungsregion im Schwanz der Schlange



Die europäische Südsternwarte ESO hat in dieser Woche eine neue Aufnahme des Nebels Sh2-54 veröffentlicht. Die Ansicht, die mit dem Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy gewonnen wurde, entstand im Infraroten und erlaubt so einen Blick auf eine Vielzahl von Sternen, die im sichtbaren Bereich des Lichts durch Staub verborgen sind.





Der Nebel Sh2-54 in einer Infrarotaufnahme von VISTA.

Nebel sind gewaltige Wolken aus Gas und Staub, aus denen Sterne entstehen. Eine in dieser Woche von der europäischen Südsternwarte ESO veröffentlichten Ansicht zeigt den rund 6000 Lichtjahre entfernten Nebel Sh2-54. Bei dem Namen handelt sich um eine Katalogbezeichnung, das "Sh" steht für den US-amerikanischen Astronomen Stewart Sharpless, der in den 1950er Jahren mehr als 300 Nebel katalogisiert hat. Das Bild basiert auf Daten, die mit dem Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) gewonnen wurden, das Teil des Paranal-Observatoriums der ESO in Chile ist.



Der Anblick unterscheidet sich allerdings von der Ansicht, die man im sichtbaren Bereich des Lichtes sehen würde: Sh2-54 wurde von VISTA im nahen Infrarot beobachtet. In diesem Wellenlängenbereich ergeben sich ganz neue Einblicke in solche Nebel, die im sichtbaren Bereich des Lichts gar nicht möglich wären.

Während sichtbares Licht nämlich von den Staubwolken in Nebeln leicht absorbiert (also "verschluckt") wird, kann Infrarotlicht die dicken Staubschichten fast ungehindert durchdringen. Das Bild hier zeigt daher eine Fülle von Sternen, die hinter den Staubschleiern verborgen sind. Auf diese Weise lassen sich die Vorgänge in den Sternentstehungsgebieten sehr viel genauer untersuchen und es ist mehr über die Entstehung von Sternen zu erfahren.

Das Infrarotbild wurde mit der empfindlichen 67-Millionen-Pixel-Kamera des VISTA-Teleskops im Rahmen der VVVX-Durchmusterung aufgenommen - VVVX steht dabei für VISTA Variables in the Via Lactea eXtended Survey. Dabei handelt es sich um ein mehrjähriges Projekt, bei dem ein großer Teil der Milchstraße wiederholt in Infrarot-Wellenlängen beobachtet wurde und das dadurch wichtige Daten zum Verständnis der Sternentwicklung liefert.

Sh2-54 befindet sich im Sternbild Schlange. Die Schlange (lateinisch: Serpens) ist das einzige Sternbild am Himmel, das aus zwei Regionen besteht, aus dem Schlangenkopf (Serpens Caput) und dem Schlangenschwanz (Serpens Cauda). Dazwischen befindet sich das Sternbild Schlangenträger. Sh2-54 gehört zu einem größeren Nebelkomplex, der auch den bekannten Adlernebel mit den "Säulen der Schöpfung" und den Omeganebel umfasst. Diese Regionen befinden sich im Schwanz der Schlange.

Zum Vergleich ist eine Ansicht von Sh2-54 im sichtbaren Bereich des Lichtes heute als unser Bild des Tages zu sehen.