SKAO

Baubeginn für riesiges Radioteleskop auf der Südhalbkugel



Ein Radioteleskop mit einer Sammelfläche von einem Quadratkilometer - dieses ambitionierte Ziel verfolgt das Projekt Square Kilometre Array, das in Australien und Südafrika als Verbund zahlreicher Radioantennen entstehen soll. Nach jahrelangen Planungen begannen nun die Bauarbeiten. Deutschland war zwar an der Vorbereitung beteiligt, gehört aber nicht zu den Mitgliedern der SKA-Organisation.





Künstlerische Darstellung der SKA-Antennen für niedrige Frequenzen (rechts) und für mittlere Frequenzen (links).

Bereits Ende der 1980er Jahre haben Astronomen und Astronominnen aus mehreren Ländern den Anstoß gegeben, ein Teleskop mit einer Sammelfläche von annähernd einem Quadratkilometer (eine Million Quadratmeter) zu bauen. Rund drei Jahrzehnte später, nach Jahren der technischen Planung und der internationalen Wissenschaftsdiplomatie, erreichte das Projekt gestern einen weiteren wichtigen Meilenstein. Am 5. Dezember begannen die Bauarbeiten für die Teleskope des SKAO mit feierlichen Zeremonien in Südafrika und Australien.

Bereits bis zur Gründung der SKA-Organisation, die für die Koordinierung der internationalen technischen Planung des SKA verantwortlich ist, war es ein weiter Weg. In den Jahren zuvor wurde viel Politikarbeit geleistet, Arbeitsgruppen und Ausschüsse wurden etabliert sowie Vereinbarungen zur internationalen Zusammenarbeit unterzeichnet. Über Einrichtungen wie das vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) in Bonn geleitete europäische RadioNet3-Konsortium erfolgte bereits seit den 2000er Jahren der Anschub von neuen Aktivitäten in Forschung und Entwicklung der bestehenden radioastronomischen Einrichtungen und Radioteleskopen der Zukunft wie dem "Square Kilometre Array".

Eine große Rolle spielte dabei die Auswahl zweier Standorte für ein Niederfrequenz-Teleskop in Australien und ein Mittelfrequenz-Teleskop in Südafrika, die im Jahr 2012 festgelegt wurden. Weitere wichtige Meilensteine waren schließlich die Unterzeichnung der internationalen Konvention zur Gründung des SKA-Observatoriums im März 2019 sowie das Einsetzen des SKAO-Rates Anfang 2021. Dieser hat im Juni desselben Jahres den Beginn der Bauarbeiten förmlich genehmigt und damit eine umfassende Phase der Auftragsvergabe eingeleitet, in der über 50 Verträge unterzeichnet und 150 Millionen Euro eingebunden wurden.

Gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen aus den beteiligten Ländern blickte Prof. Michael Kramer, Direktor am MPIfR, dem offiziellen Beginn der Bauarbeiten mit Begeisterung entgegen: "Ich bin seit über 20 Jahren in das SKA involviert und in dieser Zeit ist viel passiert. Mit der Aufnahme der Arbeiten auf den Baustellen werden unsere Visionen jetzt tatsächlich zur Realität und das bedeutet, dass sich all unsere Anstrengungen gelohnt haben. Das ist ein sehr wichtiger und freudiger Augenblick."

Das MPIfR und die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) waren maßgeblich an der Entwicklung und am Bau der SKA-Prototypantenne für das Mittelfrequenz-Teleskop beteiligt, die im Herbst 2019 in Südafrika ihren Betrieb aufnahm. "Die notwendigen Spezifikationen für das Teleskop und die Anforderung, einen Prototyp zu konstruieren, der sowohl für die Massenfertigung geeignet als auch kosteneffizient ist, waren technisch gesehen bisher die größten Herausforderungen" erklärt Dr. Gundolf Wieching, Abteilungsleiter Elektronik im MPIfR.

Zwar ist die deutsche Astronomie, die gerade im Bereich der Beobachtung im Radiobereich über langjährige Erfahrungen verfügt, von Beginn an an der Entwicklung des Projekts beteiligt, Mitglied in der SKA-Organisation ist Deutschland allerdings nicht - nachdem die Bundesregierung im Jahr 2014 überraschend ihren Austritt aus dem Verbund erklärt hatte. Seitdem hofft man von Seiten der Wissenschaft auf eine baldige Wiederaufnahme in die Organisation. Bislang hat Deutschland hier nur Beobachterstatus und wird als mögliches zukünftiges Mitglied geführt.