P-ONE

Neues Neutrino-Observatorium im Pazifik



Im Eis des Südpols sucht man seit mehreren Jahren mit IceCube nach Neutrinos aus dem All. Das Observatorium hat bereits spektakuläre neue Erkenntnisse über kosmische Ereignisse mit extrem hohen Energien gebracht. Um jedoch die kosmische Herkunft von Elementarteilchen mit noch höheren Energien zu klären, ist ein größeres Neutrino-Teleskops nötig. Dies soll nun im Pazifik entstehen.





Skizze des geplanten Neutrino-Teleskops P-ONE im Pazifischen Ozean. Das Teleskop soll modular aufgebaut sein und aus sieben gleichen Detektorsegmenten bestehen, wovon das erste in 2023/24 installiert werden soll.

Astronomen beobachten das Licht, das von entfernten Himmelsobjekten zu uns kommt, um das Universum zu erkunden. Licht verrät jedoch nichts über hochenergetische Ereignisse außerhalb unserer Galaxie, wie etwa über die Jets aktiver galaktischer Kerne, Gammastrahlenausbrüche oder Supernovae. Denn auf ihrem langen Weg durch das Universum verlieren Photonen mit extrem hohen Energien einen Teil ihrer Energie durch Interaktion mit anderen Teilchen. Genau wie Licht durchqueren Neutrinos das Universum mit (beinahe) Lichtgeschwindigkeit, interagieren jedoch äußerst selten mit anderen Teilchen. Sie behalten Energie und Richtungen bei, was sie zu einzigartigen Botschaftern des hochenergetischen Universums macht.

Seit 2013, als das Neutrino-Observatorium IceCube zum ersten Mal extragalaktische Neutrinos entdeckte (astronews.com berichtete), bemühen sich Astrophysiker zu verstehen, aus welchen kosmischen Quellen diese stammen und welcher physikalische Mechanismus sie auf ihre extremen Energien beschleunigt hat. Um das Rätsel zu lösen, sind jedoch zusätzliche Detektoren mit noch größeren Volumina als das des IceCube-Observatoriums erforderlich. Da Neutrinos nicht direkt, sondern nur mittels Tscherenkow-Strahlung beobachtet werden können, müssen sich die Detektoren in Eis oder Wasser befinden.

Prof. Elisa Resconi, Sprecherin des Sonderforschungsbereichs 1258 und Inhaberin des Liesel-Beckmann-Lehrstuhls für Experimentalphysik mit kosmischen Teilchen an der Technischen Universität München, hat daher kürzlich eine internationale Initiative zum Bau eines neuen Neutrino-Teleskops im Pazifik vor der Küste Kanadas gestartet: das Pacific Ocean Neutrino Experiment (P-ONE). Zu diesem Zweck schloss sie eine Partnerschaft mit einer Einrichtung der University of Victoria: dem Ocean Networks Canada (ONC), eines der weltweit größten und fortschrittlichsten kabelgebundenen Ozeanobservatorien.

Der ONC-Netzwerkknoten im Cascadia-Becken in einer Tiefe von 2660 Metern wurde für P-ONE ausgewählt. Die weitläufige Tiefseeebene bietet ideale Bedingungen für ein Neutrino-Observatorium, das sich über mehrere Kubikkilometer erstreckt. Im Sommer 2018 verankerte ONC ein STRAW (für: Strings for Absorption Length in Water) genanntes, erstes Erkundungsexperiment im Cascadia-Becken: Mittels zweier 140 Meter langer Trossen, die mit Lichtsendern und Sensoren bestückt sind, soll zunächst die Lichtdurchlässigkeit des Ozeanwassers bestimmt werden. Dieser Parameter ist für das Design von P-ONE entscheidend. Im September 2020 wird STRAW-b installiert, ein 500 Meter langes Stahlkabel mit weiteren Detektoren. Beide Experimente wurden von Resconis Forschungsgruppe in München entwickelt und gebaut.

Das erste Segment von P-ONE, ein Ring mit sieben 1000 Meter langen Trossen mit jeweils 20 Detektoren, soll in der Marinebetriebssaison von ONC im Jahr 2023/24 in Zusammenarbeit mit verschiedenen kanadischen Universitäten installiert werden. "Astrophysikalische Neutrinos können unser Wissen über das extreme Universum erheblich erweitern", sagt Darren Grant, Professor an der Michigan State University (USA), und Sprecher des IceCube-Projekts. "P-ONE bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, den Einsatz eines großvolumigen Neutrino-Detektors in der Tiefsee zu demonstrieren. Dies ist ein entscheidender Schritt hin zu einem global vernetzten Neutrino-Observatorium, mit dem wir in der Lage wären, diese kosmischen Boten über den gesamten Himmel hinweg zu beobachten."

Resconi hofft, dass P-ONE mit seinen sieben Segmenten bis Ende des Jahrzehnts fertiggestellt sein kann. "Das Experiment wird perfekt darauf ausgelegt sein, die Herkunft der extragalaktischen Neutrinos zu verstehen", so die Wissenschaftlerin. "Darüber hinaus haben hochenergetische Neutrinos auch das Potenzial, uns etwas über die Natur der Dunklen Materie zu verraten."

Über das Vorhaben berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Nature Astronomy erschienen ist.