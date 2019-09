Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



CHANDRA

Supernova-Überrest in Bewegung



Vor rund 20 Jahren startete das NASA-Röntgenteleskop Chandra ins All und visierte als erstes Objekt den Supernova-Überrest Cassiopeia A an. Nun hat das Chandra-Team einen Film veröffentlicht, der die Beobachtungen des Überrestes von 2000 bis 2013 zusammenfasst. Deutlich sind darauf Veränderungen der Struktur von Cassiopeia A zu sehen.





Cassiopeia A in einer Aufnahme, die aus Daten von Chandra, von Hubble und bodengestützter Teleskope zusammengestellt wurde.

Cassiopeia A ist der Überrest einer Sternenexplosion in rund 11.000 Lichtjahren Entfernung, die man wohl um das Jahr 1680 herum auf der Erde hätte sehen müssen. Ob der Explosionsort allerdings zu sehr durch dicke galaktische Gas- und Staubwolken verdeckt gewesen war und das Aufleuchten der Supernova deswegen vielleicht gar nicht bemerkt wurde, ist umstritten. Der britische Astronom John Flamsteed beobachtete jedenfalls m 16. August 1680 einen Stern und katalogisierte ihn als 3 Cassiopeiae. Man konnte diesen Stern später keinem vorhandenen Stern mehr zuordnen - eventuell hat es sich also um das Aufleuchten der Supernova gehandelt.

Supernovae spielen in der Entwicklung von Galaxien eine wichtige Rolle, weil sie das intergalaktische Medium zum einen mit schweren Elementen anreichern und zum anderen Gas komprimieren und dadurch die Entstehung neuer Sterne anregen können. Das Weltraumteleskop Chandra beobachtet nicht im sichtbaren Bereich des Lichts, sondern im Röntgenbereich und kann daher ungestört auf den Supernova-Überrest schauen.

Chandra wurde von der US-Raumfähre Columbia im Juli 1999 ausgesetzt und hat am 19. August 1999 die ersten Beobachtungen von Cassiopeia A gemacht, die dann am 26. August 1999 veröffentlicht wurden (astronews.com berichtete). Die Mission des Weltraumteleskops sollte ursprünglich fünf Jahre dauern, wurde aber immer wieder verlängert und ist bis heute aktiv. In den vergangenen Jahren hat das Teleskop auch immer wieder Cassiopeia A anvisiert.

Zum 20-jährigen Jubiläum des ersten Blicks von Chandra auf Cassiopeia A wurde nun ein Film veröffentlicht, der die Röntgenbeobachtungen aus den Jahren 2000 bis 2013 zusammenfasst. Im Röntgenbereich ist vor allem das extrem heiße Gas des Supernova-Überrestes zu sehen. Die Bilder wurde außerdem mit Daten des Weltraumteleskops Hubble ergänzt.

In der Bildfolge sind eindrucksvoll die Veränderungen in der Struktur des Supernova-Überrestes zu sehen, der sich noch immer mit hoher Geschwindigkeit ausdehnt. Es kommt nicht häufig vor, dass man innerhalb eines Menschenlebens so deutliche Veränderungen bei einem kosmischen Objekt erkennen kann. Die blauen Bereiche am Rand des Überrests markieren die sich mit mehreren Millionen Kilometern pro Stunde ausbreitende Stoßwelle der Explosion.

Ein weiteres Überbleibsel der Explosion ist leicht zu übersehen: Im Zentrum des Nebels findet sich ein Neutronenstern, der sich allerdings nicht - wie etwa sein Pendant im Krebs-Nebel oder der Vela-Pulsar - schnell um seine eigene Achse dreht und auch nicht von einer magnetisierten Wolke aus Elektronen umgeben ist. Der Neutronenstern im Zentrum von Cassiopeia A ist sehr unauffällig.