JUPITER

Zwölf neue Monde des Gasriesen entdeckt



Astronomen haben zwölf neue Monde von Jupiter entdeckt. Der Gasriese galt bislang schon als Planet mit den meisten bekannten Monden und hat mit nunmehr 79 erfassten Trabanten diese Stellung noch einmal deutlich ausgebaut. Die Monde sind sehr klein und umkreisen den Planeten in großem Abstand. Gesucht hatten die Astronomen eigentlich nach weit entfernteren Objekten.





Jupiter hat zwölf Monde mehr. Die Bahnen der Neuentdeckungen sind in der Grafik fett darstellt.

Eigentlich haben Scott Sheppard von der Carnegie Institution for Science und sein Team nach etwas ganz anderem Ausschau gehalten, nämlich nach Objekten, die weit jenseits der Neptunbahn um die Sonne kreisen. Schon 2014 hatten Sheppard und sein Team das bislang entfernteste Objekt im Sonnensystem aufgespürt und Anfang 2016 aus den Bahneigenschaften entfernter Brocken auf die Existenz eines bislang unentdeckten neunten Planeten im Sonnensystem geschlossen (astronews.com berichtete).

Nun waren die Astronomen auf den Spuren weiterer Objekte jenseits der Neptunbahn: "Jupiter befand sich einfach in dem Bereich des Himmels, in dem wir nach äußerst weit entfernten Objekten im Sonnensystem gesucht haben", so Sheppard. "So konnten wir glücklicherweise auch nach neuen Monden um Jupiter Ausschau halten, während wir nach Planeten am Rand des Sonnensystems suchten."

"Es bedurfte mehrere Beobachtungen, bis die Umlaufbahn um Jupiter bestätigt war", unterstreicht Teammitglied Gareth Williams vom Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union. "Daher hat der ganze Prozess ein Jahr gedauert." Insgesamt entdeckte das Team zwölf neue Mond um Jupiter, neun davon bewegen sich in großer Entfernung und gegen die Umlaufrichtung des Gasriesen um den Planeten. Sie lassen sich drei bekannten Untergruppen von Monden mit gleicher Umlaufrichtung zuordnen und dürften durch das Auseinanderbrechen von drei größeren Objekten entstanden sein. Sie benötigen für einen Umlauf um Jupiter rund zwei Jahre.

Zwei der neuen Monde umrunden den Planeten deutlich näher und in Umlaufrichtung von Jupiter. Sie benötigen etwas weniger als ein Jahr für einen Umlauf und es dürfte sich um Fragmente einst größerer Monde handeln. "Unsere andere Entdeckung ist ein wirklicher Sonderling", so Sheppard. "Er dürfte außerdem der kleinste bekannte Mond Jupiters sein - mit einem Durchmesser von weniger als einem Kilometer."

Das Team hat vorgeschlagen, den Sonderling "Valetudo" zu nennen, nach der Urenkelin Jupiters und Göttin der Gesundheit und Hygiene. Valetudo umrundet Jupiter in rund 1,5 Jahren auf einer recht langgezogenen Bahn, auf der der Mond die Orbits der äußeren Jupitermonde kreuzt - Kollisionen nicht ausgeschlossen. "Dies ist eine nicht stabile Konfiguration", so Sheppard. "Eine direkte Kollision würde das Objekt schnell pulverisieren."

Die Entdeckung von Monden mit Durchmessern zwischen einem und drei Kilometern in relativ großer Entfernung von Jupiter lässt interessante Rückschlüsse auf die Entstehungsgeschichte des Jupitersystems zu: So dürften die Monde beispielsweise erst entstanden sein, nachdem sich die Scheibe aus Gas und Staub, die es in der Anfangszeit um den Planeten gegeben haben sollte, bereits aufgelöst hat. Andernfalls hätte die "Bremswirkung" des Materials dafür gesorgt, dass die winzigen Monde langsam in Richtung Jupiter gewandert wären.

Die meisten der Neuentdeckungen wurden mit dem 4-Meter-Blanco-Teleskop am Cerro Tololo Inter-American Observatory gemacht und die Funde dann mit anderen Teleskopen bestätigt.