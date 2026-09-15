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Satellit nimmt Photosynthese der Pflanzen ins Visier
Redaktion
/ Pressemitteilung der ESA
astronews.com
15. September 2026
In der vergangenen Nacht wurden mit FLEX und Sentinel-3C
zwei neue europäische Erdbeobachtungssatelliten in einen Erdorbit gebracht. Mit
FLEX soll erstmals die Photosyntheseaktivität von Pflanzen aus dem Weltall
erfasst werden. Dabei werden auch Daten der Mission Sentinel-3 von
Bedeutung sein. Für beide Satelliten beginnt nun zunächst die mehrwöchige
Inbetriebnahme.
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Start der
Vega-Rakete mit den Satelliten FLEX und
Sentinel-3C in der Nacht vom europäischen
Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana aus.
Foto: ESA – S. Corvaja [Großansicht]
Der FLEX-Erdbeobachtungssatellit der Europäischen Weltraumorganisation ESA und
der Copernicus-Satellit Sentinel-3C wurden gemeinsam an Bord einer Vega-C-Rakete
vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana gestartet und markieren
damit einen neuen Meilenstein in den europäischen Erdbeobachtungsprogrammen. Der
Flug VV30 startete am 15. September 2026 um 03:21 Uhr MESZ. Ein neuer
Startadapter namens Vespa ermöglichte es, beide Satelliten für den
Start in der Vega C unterzubringen.
Sentinel-3C, der oben auf Vespa positioniert war, wurde als Erster in die
Umlaufbahn gebracht, gefolgt von FLEX etwa eine Stunde später.
Nach der jeweils
getrennt durchgeführten Freisetzung der beiden Satelliten empfing das
Europäische Raumfahrtkontrollzentrum der ESA in Darmstadt, Deutschland, das
entscheidende erste Signal von jedem Satelliten im All, das bestätigte, dass
beide sicher von der Rakete getrennt worden waren und Kontakt zur Bodenkontrolle
hergestellt hatten. Das Missionskontrollteam wird nun in den kommenden Tagen
den Zustand und die Leistungsfähigkeit beider Satelliten sorgfältig prüfen und verifizieren sowie
sicherstellen, dass alle Systeme wie erwartet funktionieren.
"Der heutige Start
ist der Höhepunkt jahrelanger wissenschaftlicher Innovation, technischer
Exzellenz und internationaler Zusammenarbeit", unterstreicht Simonetta Cheli,
Direktorin für Erdbeobachtungsprogramme bei der ESA. "FLEX wurde im Rahmen des FutureEO-Programms
der ESA entwickelt und ist eine Forschungsmission, die unser Verständnis der
Pflanzengesundheit und der Rolle der Photosynthese im Kohlenstoff- und
Wasserkreislauf voranbringen wird. Sentinel-3C ist der dritte Satellit der
Sentinel-3-Reihe, der systematisch die Ozeane, das Land, das Eis und die
Atmosphäre der Erde misst, um die europäischen Copernicus-Dienste zu
unterstützen."
"Die gemeinsame Vorbereitung und der Start von zwei Satelliten
sind keine leichte Aufgabe", betont Cheli weiter. "Mein Dank gilt den vielen Experten, die während der
gesamten Entwicklung, Erprobung und Startvorbereitung beider Satelliten ihren
Beitrag geleistet und unermüdlich daran gearbeitet haben, dass beide Satelliten
sicher in die Umlaufbahn gelangt sind."
FLEX, die neueste Earth-Explorer-Mission, ist der erste Satellit der ESA, der speziell für die Messung
der Photosyntheseaktivität aus dem Weltall konzipiert wurde. Sein
Fluoreszenz-Bildspektrometer wird die extrem schwache Fluoreszenz erfassen, die
Pflanzen bei der Aufnahme von Sonnenlicht während der Photosynthese aussenden.
Dieses für das menschliche Auge unsichtbare Signal liefert einen direkten
Hinweis darauf, wie effizient die Vegetation Sonnenlicht und Kohlendioxid in
Energie umwandelt. Die FLEX-Messungen werden der Wissenschaft helfen, den
Gesundheitszustand der Pflanzen, die Produktivität der Ökosysteme sowie die
Auswirkungen von Umweltbelastungen und des Klimawandels zu bewerten.
Copernicus Sentinel-3C ist der dritte Satellit
der Sentinel-3-Reihe und wird die langfristige Erfassung wichtiger Umweltdaten
fortsetzen. Sein Instrumentenset wird Ozeane, Land, Eis und Atmosphäre
systematisch beobachten und dabei Parameter wie Ozean- und
Landoberflächentemperaturen, Meeresfarbe, Meeres- und Eisbedingungen, Vegetation
sowie Wasserstände in Binnengewässern messen. Die Mission wird Informationen
nahezu in Echtzeit liefern, die Ozeanprognosen, Klimabeobachtung,
Umweltmanagement und wissenschaftliche Forschung unterstützen.
Sentinel-3C ist
Teil von Copernicus – der Erdbeobachtungskomponente des EU-Raumfahrtprogramms.
Für die Entwicklung der Sentinel-3-Satelliten ist die ESA verantwortlich. Nach
der Phase der Inbetriebnahme wird die Sentinel-3-Mission gemeinsam von der ESA
und Eumetsat geleitet, wobei Eumetsat für den Routine-Betrieb der Satelliten und
die Bereitstellung von Meeres- und atmosphärischen Daten in nahezu Echtzeit
zuständig ist, während die ESA Produkte zu Land, Kryosphäre, Binnengewässern und
atmosphärischen Offline-Daten liefert. Gemeinsam stellen die beiden Agenturen
Missionsdaten und -dienste für Nutzer weltweit bereit.
FLEX und Sentinel-3C wurden mit dem Vega-C-Flug VV30 gestartet, wodurch die
Fähigkeit der Trägerrakete unter Beweis gestellt wurde, zwei
Erdbeobachtungsmissionen in ihre jeweils erforderlichen Umlaufbahnen zu bringen.
FLEX war im sekundären Startadapter Vespa untergebracht, Sentinel-3C
befand
sich darüber. Als Weiterentwicklung der europäischen Vega-Raketenfamilie kann
die Vega-C 2300 Kilogramm in die erdnahe Umlaufbahn befördern. Sie wiegt auf der
Startrampe 210 Tonnen und erreicht die Umlaufbahn mit drei feststoffgetriebenen
Stufen, bevor die vierte, mit Flüssigtreibstoff betriebene Stufe die präzise
Platzierung der Satelliten in ihre gewünschte Umlaufbahn um die Erde übernimmt.
Die ESA leitet das Vega-C-Programm und arbeitet dabei mit Avio als
Hauptauftragnehmer und Design Authority zusammen. Bei diesem Start fungierte
Avio auch als Startdienstleister.
Die beiden Satelliten haben einen langen Weg hinter sich, von der Entwicklung
und Integration über die abschließenden Tests bis hin zur Vorbereitung auf den
Start am europäischen Weltraumbahnhof. Mit ihrem erfolgreichen Start in die Erdumlaufbahn beginnt
nun die nächste Phase – in der Teams im Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum
der ESA die Satelliten und ihre Instrumente in Betrieb nehmen werden, um sie für
ihre Aufgaben im Orbit vorzubereiten. Sobald der Betrieb voll aufgenommen ist,
wird Eumetsat die Verantwortung für den Betrieb des Satelliten Sentinel-3C
übernehmen, während FLEX weiterhin unter der Kontrolle der ESA bleibt.
Allerdings sind einige Manöver in der Umlaufbahn erforderlich, da FLEX zunächst
im Tandem mit Sentinel-3A fliegen wird und später Sentinel-3C an die Stelle von
Sentinel-3A in dieser Tandemformation rücken wird. Diese
Tandemanordnung kommt FLEX zugute, da so seine Messungen der schwachen, von der
Vegetation abgegebenen Fluoreszenz mit nahezu zeitgleichen Beobachtungen von
Sentinel-3 kombiniert werden können. Sentinel-3 liefert ergänzende
Informationen zur Atmosphäre – darunter Wolken, Aerosole und Wasserdampf – sowie
zur Landoberfläche, einschließlich Oberflächentemperatur, Landbedeckungstyp und
weiterer Vegetationsparameter. Die Zusammenführung dieser Messungen mit den
Beobachtungen von FLEX wird Wissenschaftlern einen beispiellosen Einblick in den
Zustand und die Funktionsweise der Vegetation weltweit verschaffen.