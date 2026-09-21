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STERNENTWICKLUNG

Entropie als Auslöser des Luminosity Bump massearmer Roter Riesen

Wenn sonnenähnliche Sterne ihren Wasserstoffvorrat im Kern verbraucht haben, beginnt ihre Roten-Riesen-Phase, in der die Leuchtkraft ständig zunimmt, während die Oberflächentemperatur zurückgeht. Diese Entwicklung wird aber durch einen zeitweisen Rückgang der Helligkeit unterbrochen. Eine neue Studie beschäftigt sich mit dem Auslöser dieses Luminosity Bump.



Künstlerische Darstellung verschiedener Roter Riesen. [ Künstlerische Darstellung verschiedener Roter Riesen. [ Großansicht Kurz vor ihrem Lebensende kommt es bei massearmen Sternen zu einem Rückgang ihrer Leuchtkraft, der in der Fachsprache auch als "Luminosity Bump" bezeichnet wird. Während der Endpunkt dieses Rückgangs bereits gut erforscht ist, wusste man bisher wenig über seinen Beginn. Saskia Hekker, Leiterin der Forschungsgruppe "Theory and Observations of Stars" am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS), kommt in einer jetzt veröffentlichten Studie zu dem Schluss, dass Entropie der entscheidende Auslöser für diesen "Bump" ist. Bei massearmen Sternen auf dem sogenannten roten Riesenast tritt ein Phänomen auf, das als "Red-Giant Branch Bump" bekannt ist und sowohl in der Realität als auch im Sternmodell beobachtet werden kann. Dabei kommt es vorübergehend zu einem Rückgang in der Leuchtkraft des Sterns, obwohl eigentlich ein Anstieg der Luminosität zu erwarten wäre. Diesem rätselhaften Phänomen widmete sich Hekker in ihrer neuesten Forschungsarbeit. Anzeige Sie kann darin zeigen, dass die Antwort Entropie sein könnte, das Maß für die Unordnung oder die Verteilung von Energie und Materie im Universum. Der "Luminosity Bump" wird in der Regel durch eine Diskontinuität in der chemischen Zusammensetzung eines Sterns ausgelöst, die am unteren Rand der konvektiven Sternhülle, also der äußeren Schicht eines Sterns, entsteht. Im Laufe der Evolution dringt sie in tiefere Schichten mit unterschiedlichen Temperaturen und Druckverhältnissen vor und verändert dabei die Entropie. Dies führt dazu, dass die Leuchtkraft des Sterns abnimmt, wodurch der Beginn des Bumps definiert wird. "Diese prägnante Erklärung für die Entstehung des Bumps ist die erste quantitative Beschreibung, die dazu bisher vorgelegt wurde", sagt Hekker. Hekker hofft, dass sie mit ihrem vollkommen neuen Ansatz einen entscheidenden Beitrag zu dieser seit langem bestehenden Frage liefern konnte. "Diese neuartige Beschreibung des Mechanismus hinter dem Bump liefert uns wichtige Erkenntnisse dazu, wie er als Ankerpunkt in der Theorie der Sternentwicklung verwendet werden kann", so Hekker. Über ihre Ergebnisse berichtet Hekker in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Astrophysical Journal Letters erschienen ist. Entropie als Auslöser des Luminosity Bump massearmer Roter Riesen. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Hekker, S. (2026): The Role of Specific Entropy in the Onset of the Luminosity Bump , ApJL, 1008, L61

Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS)

