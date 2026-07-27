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Wie sich junge Grabenbruchsysteme auf der Venus
identifizieren lassen
Redaktion
/ idw / Pressemitteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich
astronews.com
27. Juli 2026
Mithilfe neuartiger Computermodelle haben Forschende die
Grabenbruchsysteme auf der Venus untersucht. Danach zeichnen sich Grabenbrüche jüngeren Datums durch hohe und breite Flanken aus,
während sich
ältere absenken und weniger hoch sind. Die Ergebnisse dürften auch für die
Planung künftiger Missionen zur Venus interessant sein.
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Auf der Venus gibt es riesige Grabenbrüche. Sie
deuten darauf hin, dass der Planet geologisch
noch immer aktiv ist.
Bild: NASA / JPL / USGS [Großansicht]
Die Venus ist ein unwirtlicher Ort: Auf dem Gesteinsplaneten ist es mehrere
hundert Grad heiß, Ozeane wie auf der Erde gibt es nicht. Lange gingen
Planetenforschende davon aus, dass die Venus geologisch inaktiv ist. Doch neuere
Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass unser Nachbarplanet nach wie vor
"lebt", dass es selbst aktive Vulkane gibt. Ein sichtbares Anzeichen für
tektonische Aktivitäten sind die teils riesigen Grabenbruchsysteme, die jenen
der Erde, wie zum Beispiel dem Afrikanischen Rift Valley ähneln.
Auf der Venus gibt es Grabenbruchsysteme, die 10.000 Kilometer lang sind.
Wann diese Gräben entstanden sind, ist unklar. Geoforschende nahmen an, dass sie
vor über 100 Millionen Jahren gebildet wurden und demnach Relikte aus der
Vergangenheit sind. Nun aber zeigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um
Taras Gerya, Professor für Geodynamik am Departement Erd- und
Planetenwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich anhand eines neuen Computermodells, dass ein
Teil der Grabenbrüche wohl erst in neuerer Zeit entstanden sein könnte. Zudem
lösten die Planetenforschenden das Rätsel, ob die Venus aktiv ist oder nicht.
Dank des neuen Computermodells konnten
die Gräben zum ersten Mal hochaufgelöst und dreidimensional dargestellt, die Strukturen in den Simulationen adäquat abgebildet und
deren Entstehung besser erklärt werden. Bisherige Simulationen arbeiteten mit
vereinfachten Annahmen bezüglich der Materialeigenschafften und waren oft nur
zweidimensional. Die neuen Modelle zeigen auf, dass sich an den Rändern der
Grabenbrüche breite Erhebungen – sogenannte Riftflanken – auftürmen, wenn die
Gräben geologisch noch jung sind und sich nach wie vor bewegen oder vor kurzer
Zeit noch bewegt haben.
Außerdem deuten die Simulationen darauf hin, dass sich
die Gräben schneller öffnen als bisher angenommen: mit drei bis zehn Zentimetern
pro Jahr. Weiter konnte das Team um Xi Yang, der die Studie im Rahmen seines
Masterstudiums bei Gerya angefertigt hatte, zeigen, dass die Riftflanken vergleichsweise
schnell abflachen, sobald die Bewegung stoppt, Je älter also ein Grabensystem
ist, desto weniger steil und breit sind dessen Flanken.
Im Unterschied zur Erde
nagt aber auf der Venus nicht der Zahn der Zeit in Form von Erosion: Die Flanken
senken sich ab, weil sich die Kruste des Planeten entspannt. Breite und hohe Riftflanken lassen sich nicht nur mit dem Computermodell erzeugen, sondern sie
sind auch auf Bildern, die die Magellan-Sonde während ihrer Mission in den
1990er-Jahren von der Venus-Oberfläche schoss, zu erkennen. Die Forschenden
schließen deshalb aus ihren Simulationen und den Beobachtungsdaten, dass die
Venus bis heute ein aktiver Planet ist, dessen Innenleben lebhafter ist als
angenommen. "Die Ergebnisse helfen, die tektonische Aktivität der Venus besser
einzuschätzen", sagt Gerya.
Die
Modellresultate der Forschenden aus Zürich könnten helfen, für künftige Venus-Missionen aktive
Regionen zu identifizieren, die gezielt untersucht werden sollten. Die Studie
trägt zudem zum Verständnis bei, wie sich Gesteinsplaneten generell entwickeln.
Und nicht zuletzt erhoffen sich die Forschenden Hinweise darauf, wie sie
Gesteins-Exoplaneten besser auffinden können.
Über ihre Ergebnisse berichtet das Team in einem Fachartikel, der in
Nature Geoscience erschienen ist.