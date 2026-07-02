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DLR-SCHULWETTBEWERB
Junge Beschützer der Erde gesucht
Redaktion / Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V.
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2. Juli 2026

Wie kann man die verschiedenen Lebensräume auf der Erde und das Klima schützen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Schulwettbewerb "Beschützer der Erde – Space for Change" des DLR, der jetzt in die vierte Runde geht. Auf die Gewinnerklassen wartet ein spannender Tag im Klimahaus Bremerhaven.

Wettbewerb

Der Schulwettbewerb "Beschützer der Erde – Space for Change" geht in die vierte Runde. Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0) [Großansicht]

Der Schulwettbewerb "Beschützer der Erde – Space for Change" der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geht in die vierte Runde. Gesucht werden kreative Ideen zum Schutz der Erde und des Klimas. Im Wettbewerb wählen Schülerinnen und Schüler der sechsten, siebten und achten Jahrgangsstufe eine Klimazone aus und erforschen diese mit echten Erdbeobachtungsdaten. Der Wettbewerb eignet sich hervorragend für den Einsatz im Unterricht, in Projektwochen oder Arbeitsgemeinschaften und kann fächerübergreifend eingesetzt werden.

Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR stellt umfassendes Begleitmaterial zur Verfügung: digitale E-Learning-Module sowie ergänzende Unterrichtsmaterialien mit praxisnahen Inhalten. Lehrkräfte haben außerdem die Möglichkeit, an einer Fortbildung zum Einsatz von Satellitenbildern im Unterricht teilzunehmen. Für Schülerinnen und Schüler wird eine digitale Fragerunde zum Austausch und zur Beratung angeboten.

ESA-Astronaut Matthias Maurer und Reserve-Astronautin Amelie Schoenenwald sind Botschafter und Botschafterin des Wettbewerbs. Beide laden Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ein, teilzunehmen. Sie berichten in einer Videobotschaft von ihren Erfahrungen in der Raumfahrt und erklären, wie Satelliten und Erdbeobachtung aus dem All dabei helfen, Klimazonen zu verstehen und unsere Erde zu schützen. Auf die Gewinnerklassen wartet ein spannender Tag im Klimahaus Bremerhaven, inklusive Abschlussveranstaltung und Preisverleihung. Der Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist der 7. November 2026. Die Projektarbeiten laufen bundesweit von November 2026 bis März 2027.

Weitere Informationen gibt es auf einer speziell eingerichteten Website für den Wettbewerb.

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