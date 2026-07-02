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Junge Beschützer der Erde gesucht
Redaktion
/ Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V.
astronews.com
2. Juli 2026
Wie kann man die verschiedenen Lebensräume auf der Erde und
das Klima schützen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Schulwettbewerb
"Beschützer der Erde – Space for Change" des DLR, der jetzt in die vierte Runde
geht. Auf die Gewinnerklassen wartet ein spannender Tag im Klimahaus
Bremerhaven.
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Der
Schulwettbewerb "Beschützer der Erde – Space for
Change" geht in die vierte Runde.
Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0) [Großansicht]
Der Schulwettbewerb "Beschützer der Erde – Space for Change" der Deutschen
Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geht in die
vierte Runde. Gesucht werden kreative Ideen zum Schutz der Erde und des Klimas.
Im Wettbewerb wählen Schülerinnen und Schüler der sechsten, siebten und achten
Jahrgangsstufe eine Klimazone aus und erforschen diese mit echten
Erdbeobachtungsdaten. Der Wettbewerb eignet sich hervorragend für den Einsatz im
Unterricht, in Projektwochen oder Arbeitsgemeinschaften und kann
fächerübergreifend eingesetzt werden.
Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR stellt umfassendes Begleitmaterial zur
Verfügung: digitale E-Learning-Module sowie ergänzende Unterrichtsmaterialien
mit praxisnahen Inhalten. Lehrkräfte haben außerdem die Möglichkeit, an einer
Fortbildung zum Einsatz von Satellitenbildern im Unterricht teilzunehmen. Für
Schülerinnen und Schüler wird eine digitale Fragerunde zum Austausch und zur
Beratung angeboten.
ESA-Astronaut Matthias Maurer und Reserve-Astronautin Amelie Schoenenwald
sind Botschafter und Botschafterin des Wettbewerbs. Beide laden Lehrkräfte und
Schülerinnen und Schüler ein, teilzunehmen. Sie berichten in einer
Videobotschaft von ihren Erfahrungen in der Raumfahrt und erklären, wie
Satelliten und Erdbeobachtung aus dem All dabei helfen, Klimazonen zu verstehen
und unsere Erde zu schützen. Auf die Gewinnerklassen wartet ein spannender Tag
im Klimahaus Bremerhaven, inklusive Abschlussveranstaltung und Preisverleihung.
Der Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist der 7. November 2026. Die
Projektarbeiten laufen bundesweit von November 2026 bis März 2027.
Weitere Informationen gibt es auf einer speziell eingerichteten Website für
den Wettbewerb.