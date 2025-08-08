Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



JAMES WEBB

Neue Hinweise auf einen Gasriesen um Alpha Centauri A



Das Alpha-Centauri-System ist unser nächster stellarer Nachbar. Es besteht aus drei Komponenten. Während man um den Zwergstern Proxima Centauri mindestens zwei Planeten entdeckt hat, gelang dies bei den beiden anderen Sternen des Systems nicht. Nun hat aber das Weltraumteleskop James Webb neue Hinweise auf einen Gasplaneten um Alpha Centauri A gefunden.





Künstlerische Darstellung des Gasriesen um Alpha Centauri A . [ . [ Großansicht

Die jetzt vorgestellten Beobachtungen sind, so das Forschungsteam, der bislang überzeugendste Hinweis darauf, dass um Alpha Centauri A ein Gasriese kreist. Alpha Centauri A ist ein Stern der unserer Sonne ähnelt. Der vermutete Abstand des Planeten von seinem Zentralstern würde bedeuten, dass er sich in der habitablen Zone um Alpha Centauri A befindet, also in einem Bereich in dem flüssiges Wasser theoretisch möglich ist. Da es sich jedoch um einen Gasplaneten handelt, dürfte er für Leben wie wir es kennen, nicht lebensfreundlich sein.

"Da dieses System uns so nahe ist, bieten uns alle entdeckten Exoplaneten eine einmalige Gelegenheit, Daten über andere, uns unbekannte Planetensysteme zu sammeln", so Charles Beichman vom Jet Propulsion Laboratory der NASA und dem NASA Exoplanet Science Institute am IPAC-Astronomiezentrum des Caltech. "Allerdings sind diese Beobachtungen selbst mit dem leistungsstärksten Weltraumteleskop der Welt unglaublich schwierig, da die Sterne so hell und nah sind und sich schnell am Himmel bewegen. Webb wurde entwickelt und dafür ausgelegt, die entferntesten Galaxien im Universum zu finden. Das Betriebsteam des Space Telescope Science Institute musste daher für dieses Beobachtungsziel eine spezielle Beobachtungssequenz entwickeln. Aber diese zusätzlichen Anstrengungen haben sich tatsächlich ausgezahlt."

Nach einem Jahr ist sich das Team nun sicher, dass es sich bei dem Lichtpunkt, den James Webb in unmittelbarer Nähe von Alpha Centauri A gesehen hat, um einen Planeten handelt und nicht etwa um eine entfernte Galaxie oder ein Vordergrundobjekt. Für die Beobachtungen wurde das Licht des Sterns mit einer speziellen Blende verdeckt. Trotz der Helligkeit von Alpha Centauri B, der die Analyse behinderte, gelang es dem Team, um Alpha Centauri A ein Objekt nachzuweisen, das mehr als 10.000 Mal lichtschwächer ist als der Stern und etwa doppelt so weit von ihm entfernt ist wie die Erde von der Sonne.

Nach den ersten Beobachtungen im August 2024 wollte man mit weiteren Beobachtungen im Februar und April 2025 die Entdeckung bestätigen. Allerdings war der Planet darauf nicht mehr zu sehen. Die Simulation zahlreicher möglicher Planetenbahnen um Alpha Centauri A - unter Berücksichtigung des störenden Einflusses von Alpha Centauri B - ergab schließlich, dass der Planet im Februar und April vermutlich so nahe an seinem Stern stand, dass selbst James Webb ihn nicht hätte entdecken können.

Basierend auf der von James Webb gemessenen Helligkeit des Planeten und den durchgeführten Simulationen der möglichen Umlaufbahnen geht das Team nun davon aus, dass es sich um einen Gasriesen mit etwa der Masse des Saturn handeln könnte, der Alpha Centauri A auf einer elliptischen Bahn umkreist. Er wäre dabei zwischen einer und zwei Astronomische Einheiten von Alpha Centauri A entfernt. Eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne.

Bestätigt sich der Fund durch weitere Beobachtungen, wäre das für die Erforschung von extrasolaren Planetensystemen ein Meilenstein: Durch seine Nähe würde er sich für weitere Beobachtungen anbieten. Spannend ist auch die Tatsache, dass sich der Planet in einem vergleichsweise engen Doppelsternsystem befindet: Hier wird man schauen müssen, wie sich nach den aktuellen Theorien in so einer Umgebung Planeten überhaupt bilden und über längere Zeit stabil existieren können.

Über ihre Entdeckung berichtet die Team in zwei Fachartikeln, die in der Zeitschrift The Astrophysical Journal Letters erschienen sind.