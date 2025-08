Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]

RADIOASTRONOMIE

Detaillierter Blick auf den Blazar OJ 287

Mithilfe von Radiobeobachtungen von der Erde und aus dem Weltall ist Forschenden ein neuer Blick auf den aktiven Kern der Galaxie OJ 287 gelungen. Das detaillierte Bild zeigt die ungewöhnliche Struktur des aus dem Zentralbereich ausgestoßenen Plasmastrahls. Die Beobachtung bestätigt den Verdacht, dass in OJ 287 zwei supermassereiche Schwarze Löcher einander umkreisen.



Eine neue Aufnahme von Galaxie OJ 287 enthüllt erstmals die scharf gekrümmte, bandförmige Struktur des Plasmajets, der aus ihrem Zentrum ausgestoßen wird. [ Eine neue Aufnahme von Galaxie OJ 287 enthüllt erstmals die scharf gekrümmte, bandförmige Struktur des Plasmajets, der aus ihrem Zentrum ausgestoßen wird. [ Großansicht Seit mehr als 150 Jahren gibt die rund fünf Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie OJ 287 mit ihren Helligkeitsschwankungen Astronomen Rätsel auf und fasziniert gleichermaßen, denn in ihrem Kern werden zwei miteinander verschmelzende, supermassereiche Schwarze Löcher vermutet. Einem internationalen Forschungsteam unter Leitung von Dr. Efthalia Traianou von der Universität Heidelberg ist es nun gelungen, ein Bild mit besonderer Detailtiefe vom Inneren der Galaxie aufzunehmen. Die bahnbrechende, mithilfe von Radioteleskopen im All und auf der Erde erzeugte Aufnahme zeigt ein bislang unbekanntes, stark gekrümmtes Segment des Plasmastrahls, der aus dem Zentrum der Galaxie geschleudert wird. Sie liefert neue Erkenntnisse zu den extremen Bedingungen, die im Umfeld von supermassereichen Schwarzen Löchern herrschen. Der Kern der Galaxie OJ 287 gehört zur Klasse der Blazare, die eine hohe Aktivität und auffällige Leuchtkraft aufweisen. Die treibenden Kräfte dieser aktiven galaktischen Zentren sind Schwarze Löcher. Sie verschlingen Materie aus ihrer Umgebung und können gewaltige Plasmastrahlen – sogenannte kosmische Jets - ins All ausstoßen. "Eine solche Struktur, wie sie auf dem neuen Bild zu sehen ist, haben wir in der Galaxie OJ 287 in diesem Detail noch nicht beobachtet", betont Traianou, die als Postdoktorandin in der Forschungsgruppe von Dr. Roman Gold am Interdisziplinären Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen der Universität Heidelberg forscht. Anzeige Die bis tief in das Zentrum der Galaxie reichende Aufnahme enthüllt erstmals die scharf gekrümmte, bandförmige Struktur des Jets; zudem ermöglicht sie neue Rückschlüsse auf die Beschaffenheit und das Verhalten des Plasmastrahls. So sind einige Regionen heißer als zehn Trillionen Grad Kelvin – ein Hinweis auf extreme Energie und Bewegung, wie sie in unmittelbarer Nähe eines Schwarzen Lochs freigesetzt wird. Darüber hinaus gelang es den Wissenschaftlern, die Entstehung, Ausbreitung und Kollision einer neuen Stoßwelle entlang des Jets zu beobachten und einer außergewöhnlichen, aus dem Jahr 2017 stammenden Messung von Gammastrahlen mit einer Energie im Trillionen-Elektronenvolt-Bereich zuzuordnen. Entstanden ist die Aufnahme im Radiobereich mit einem Boden-Weltraum-Radiointerferometer, bestehend aus einem Radioteleskop im Erdorbit – einer zehn Meter langen Antenne der RadioAstron-Mission an Bord des Satelliten Spektr-R – und einem Netzwerk von 27 über die Erde verteilten bodengebundenen Observatorien. Damit konnten die Forscherinnen und Forscher ein virtuelles Weltraumteleskop erzeugen; sein Durchmesser beträgt das Fünffache des Erddurchmessers, wobei das hohe Auflösungsvermögen durch die Distanz der einzelnen Radioobservatorien zueinander zustande kommt. Die Aufnahme basiert dabei auf einer Messmethode, die sich die Wellennatur des Lichts und die damit verbundene Überlagerung von Wellen zunutze macht. Das interferometrische Bild untermauert die Vermutung, dass sich im Inneren von Galaxie OJ 287 ein binäres supermassereiches Schwarzes Loch befindet. Gleichzeitig liefert es wichtige Informationen zu dem Einfluss, den die Bewegungen solcher Schwarzen Löcher auf die Form und Orientierung der von ihnen ausgestoßenen Plasmajets haben. "Ihre besonderen Eigenschaften macht die Galaxie zu einem idealen Kandidaten für die weitere Erforschung miteinander verschmelzender Schwarzer Löcher und die dadurch entstehenden Gravitationswellen", so Traianou. An den Arbeiten beteiligt waren Institutionen aus Deutschland, Italien, Russland, Spanien, Südkorea und den USA. Die Forschungsergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht. Detaillierter Blick auf den Blazar OJ 287. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Blazare: Detaillierter Blick auf die Schwarzen Löcher in OJ 287 - 24. Februar 2023

Radioastronomie: Beobachtung der aktiven Galaxie OJ 287 mit Rekordwinkelauflösung - 20. Januar 2022 Traianou, E. et al. (2025): Revealing a ribbon-like jet in OJ 287 with RadioAstron, A&A, 700, A16

