MESSE

40. Astronomie- und Techniktreff in Essen



Einmal im Jahr wird Essen zum Mekka für die Amateurastronomie - dann findet in einer Schule im Norden der Ruhrgebietsmetropole der Astronomie- und Techniktreff, kurz ATT, statt. Morgen ist wieder so weit: Der 40. ATT lockt mit zahlreichen Ausstellern und einem umfangreichen Begleitprogramm.





Der ATT in Essen gilt als ein Muss für jeden Amateurastronomen.

Er begann als lokaler "Astronomischer Tausch- und Trödeltreff" und ist heute aus dem amateurastronomischen Terminkalender nicht mehr wegzudenken: der ATT in Essen. Aus den einfachen Anfängen wurde inzwischen ein über die Landesgrenzen hinaus als "Astronomie- und Techniktreff" bekanntes Szenetreffen. Auch in diesem Jahr locken wieder zahlreiche Aussteller und ein umfangreiches Vortragsprogramm.

Im Jahr 2025 öffnet nun die 40. ATT ihre Türen: Die nach Veranstalterangaben größte Messe für Amateurastronomie in Europa findet am Samstag, 10. Mai 2025 von 10 bis 18 Uhr im Gymnasium Am Stoppenberg, Im Mühlenbruch 51, 45141 Essen, statt. Dabei kann die Walter-Hohmann-Sternwarte e. V. in Essen als Veranstalter auch in diesem Jahr wieder mit einer Ausstellerliste aufwarten, die sich wie ein Who-is-Who der Amateurastronomie-Szene liest. Auf der Liste sind beispielsweise Namen wie Baader Planetarium GmbH, Berlebach Stativtechnik, Celestron Deutschland, euro EMC, Intercon Spacetec und Teleskop-Service Ransburg GmbH und unsere Freunde von astronomie - DAS MAGAZIN zu finden. Wieder dabei sind auch private Anbieter und Sternwarten, die ihre gebrauchten Astroschätzchen präsentieren.

Ergänzt wird die Messe erneut von einem attraktiven Vortrags- und Workshop-Programm: So referiert Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde, über die Optikprüfung von Teleskopen am Stern und bietet vor Ort auch einen Praxisworkshop an, bei dem der Referent mitgebrachte Teleskope an einem künstlichen Stern prüft und ggf. einstellt. Auch Smart-Teleskope werden Thema auf dem ATT sein: Einsteigern erleichtern sie die ersten Schritte in die Astrofotografie und auch als leichte Reiseteleskope sind sie beliebt. Udo Siepmann fragt in seinem Workshop, wie Smart-Teleskope die Astrofotografie verändern und ob sie ambitionierten Astrofotografen noch interessante Nischen lassen.

Am Nachmittag befasst sich Siepmann zudem mit unserer Sonne, die ja aktuell besonders aktiv ist. Dabei widmet er sich insbesondere der Time-Lapse-Fotografie und radioastronomischen Beobachtungen. Torsten Müller, Sophie Paulin und Jens Unger berichten schließlich über den Aufbau einer eigenen Remote-Sternwarte. Zwei Remote-Sternwarten hat das engagierte Team bereits gemeinsam in Betrieb genommen, eine dritte befindet sich gerade im Aufbau. Auch an den amateurastronomischen Nachwuchs wurde wieder gedacht: Für Kinder geht es um Licht aus allen Farben des Regenbogens und es gibt für die kleinen Sternfreunde eine Reise per Anhalter durch unser Weltall.

astronews.com wird nicht mit einem eigenen Stand vertreten sein. Unseren Herausgeber können Sie aber am Stand von astronomie – DAS MAGAZIN treffen, das mit der gerade erschienenen Ausgabe 50 des Magazins vor Ort ist. Als besonderes Highlight gibt es am Stand außerdem ein historisches Gregory-Teleskop von ca. 1750 zu sehen.