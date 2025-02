Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ARGONAUT

Vertragsunterzeichnung für den Bau von Europas erstem Mondlander

Europas Mondpläne werden konkret: Ende Januar hat die europäische Weltraumorganisation ESA mit Thales Alenia Space in Italien einen Vertrag über die Leitung eines europäischen Konsortiums aus Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie für den Bau des ersten ESA-Mondlanders unterzeichnet. Er soll Anfang des kommenden Jahrzehnts starten.



Künstlerische Darstellung des Argonaut-Mondlanders. [ Künstlerische Darstellung des Argonaut-Mondlanders. [ Großansicht Das Argonaut oder European Large Logistics Lander (EL3) der europäischen Weltraumorganisation ESA soll Europa einen autonomen und vielseitigen Zugang zum Mond ermöglichen und die internationalen Erkundungsbemühungen auf der Mondoberfläche unterstützen. Ab Anfang des nächsten Jahrzehnts wird das Raumfahrzeug mithilfe der europäischen Trägerrakete Ariane 6 zu regelmäßigen Missionen zum Mond starten und könnte Infrastrukturen, wissenschaftliche Instrumente, Rover, Technologiedemonstratoren sowie lebenswichtige Ressourcen für Astronautinnen und Astronauten auf der Mondoberfläche, wie Nahrung, Wasser und Luft, liefern. Argonaut wird in der Lage sein, fünf Jahre lang die harten Mondnächte und -tage zu überstehen, und damit eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige Erforschung des Mondes schaffen. Argonaut stellt ein Eckpfeiler der lunaren Explorationsstrategie der ESA dar und soll nahtlos mit der lunaren Verbindung von ESA zum Gateway und mit den Kommunikations- und Navigationssystemen zusammenarbeiten, die gerade im Rahmen der Moonlight-Initiative entwickelt werden. Argonaut ist einer der europäischen Beiträge zu internationalen Mondprogrammen, insbesondere zum Artemis-Programm der NASA und zu kommerziellen Dienstleistungen für Mondlander, die zur Schaffung einer dauerhaften und nachhaltigen menschlichen Präsenz auf dem Mond beitragen. "Die Unterzeichnung des Argonaut-Vertrags ist ein entscheidender Moment für Europas Ambitionen im Bereich der Mondexploration", sagte Daniel Neuenschwander, ESA-Direktor für astronautische und nichtastronautische Raumfahrt. "Dieser erstklassige europäische Mondlander beweist das Engagement der ESA für die Förderung unserer industriellen Fähigkeiten in der Erforschung des weiteren Weltraums. Argonaut wird Europa in die Lage versetzen, einen bedeutenden Beitrag zu internationalen Partnerschaften zu leisten und gleichzeitig den Weg für eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond zu ebnen. Europa ist auf dem Weg zum Mond und hat den Boden für die europäische Autonomie in der Exploration bereitet." Das Kernteam für die Entwicklung des Lunar Descent Elements besteht aus Thales Alenia Space in Italien (Hauptauftragnehmer), Thales Alenia Space im Vereinigten Königreich, Thales Alenia Space in Frankreich und OHB. Das Argonaut Lunar Descent Element (LDE) wird 2030 ausgeliefert und soll für seine erste operationelle Mission, ArgoNET, eingesetzt werden, deren Start für 2031 geplant ist. Das Industriekonsortium, das für die Nutzung des ersten Lunar Descent Elements für ArgoNET verantwortlich ist, wird nach einer erfolgreichen Definitionsphase bis Ende 2026 ausgewählt.