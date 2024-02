Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]

LOFAR

Neue Organisationsstruktur für internationales Radioteleskop

Das Low Frequency Array (LOFAR) ist das weltweit größte Radioteleskop für den Empfang von Radiokurzwellen und Ultrakurzwellen. Bisher war LOFAR als niederländische Stiftung organisiert und wurde nun in eine eigenständige Rechtsform überführt – ein Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur, kurz ERIC. Gestern wurde LOFAR ERIC offiziell durch den LOFAR-ERIC-Rat gegründet.



Das Kernstück des riesigen, hochmodernen Radioteleskops, das sich über ganz Europa erstreckt, befindet sich im niederländischen Exloo. [ Das Kernstück des riesigen, hochmodernen Radioteleskops, das sich über ganz Europa erstreckt, befindet sich im niederländischen Exloo. [ Großansicht Vor zehn Jahren nahm das LOFAR-Radioteleskop seinen Betrieb auf. Heute ist es ein gesamteuropäisches Projekt mit 52 Antennenstationen in acht europäischen Ländern. Das Gemeinschaftsprojekt entwickelte die niederfrequente Radioastronomie grundlegend weiter und führte zu einer Fülle von wissenschaftlichen Publikationen. Sechs EU-Staaten hatten bei der Europäischen Kommission beantragt, LOFAR ERIC einzurichten und sind damit dessen Gründungsmitglieder: Bulgarien, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande und Polen. Die neue Forschungsorganisation kooperiert mit Instituten in Frankreich, Lettland, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Ihr Hauptsitz ist Dwingeloo in den Niederlanden. Dort wurde LOFAR ERIC gestern gegründet. ERIC steht dabei für "European Research Infrastructure Consortium". Anlass war die erste Sitzung des Vorstands der neuen Forschungsorganisation, die in Dwingeloo im Niederländischen Institut für Radioastronomie (NWO-I/ASTRON) angesiedelt ist. Die Europäische Kommission hatte aufgrund der europaweiten Bedeutung des Radioteleskops zuvor entschieden, LOFAR als ERIC einzurichten. Am NWO-I/ASTRON wurde das LOFAR Radioteleskop ursprünglich konstruiert. In Deutschland sind zehn Universitäten und Forschungsinstitute am Betrieb von LOFAR-Stationen und des LOFAR-Datenarchivs beteiligt. Deutschland wird im LOFAR ERIC in Zukunft durch die Thüringer Landessternwarte vertreten. Die Forschungsorganisation soll die verteilte Infrastruktur des Radioteleskops modernisieren und der Astronomie verbesserte Beobachtungs- und Datenverarbeitungssysteme bereitstellen. Schon jetzt bietet das Teleskop ein riesiges Himmelssichtfeld, beispiellose Empfindlichkeit und Bildauflösung sowie die neuartige Möglichkeit, gleichzeitig in mehreren Richtungen zu beobachten. Anzeige "Dass LOFAR ERIC das Fenster zu den Sternen öffnet, ist nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die europäische Forschungspolitik von großer und herausragender Bedeutung", sagt Professor Dr. Dominik Schwarz von der Universität Bielefeld. Als Vertreter des Deutschen Konsortiums zur Messung langer Radiowellen (German Long Wavelength Consortium, GLOW) hat er maßgeblich an der Einrichtung der neuen Forschungsorganisation mitgewirkt – als Vize-Vorstandsvorsitzender im Verbund International LOFAR Telescope (ILT) wie auch als Vertreter der deutschen Wissenschaft im Aufbaugremium des LOFAR ERIC. "Wir haben ein halbes Jahrzehnt auf die Verstetigung von LOFAR hingewirkt. Das ist jetzt belohnt worden", erklärt Schwarz. "Die Gründung von LOFAR ERIC festigt Europas weltweite Spitzenposition in einem wichtigen Forschungsbereich", unterstreicht Dr. René Vermeulen vom Niederländischen Institut für Radioastronomie, der Gründungsdirektor von LOFAR ERIC. "Mit seiner konkurrenzlosen verteilten Forschungsinfrastruktur und seiner starken europaweiten Partnerschaft wird LOFAR ERIC dem Europäischen Forschungsraum als ein Leistungszentrum an der Spitze der Astronomie und Technologie beitreten, mit dem Potenzial, zu umfassenderen komplexen Aufgaben beizutragen." Die neue LOFAR-Trägereinrichtung soll Forschende befähigen, groß angelegte innovative Untersuchungen zu verfolgen. Dazu gehören die Erforschung der Frühphase des Universums, der Entstehung und Entwicklung von Galaxien, der Physik von Pulsaren und transienten Radiophänomenen. Weitere Forschungsthemen sind die Natur ultrahochenergetischer kosmischer Teilchen, die Bedingungen im interstellaren Raum und die Struktur der kosmischen Magnetfelder. Darüber hinaus erlaubt das Radioteleskop einzigartige wissenschaftliche Erkenntnisse zu gesellschaftlichen bedeutsamen Themen, von Blitzen über ionosphärische Störungen bis hin zu Weltraumwetter. Als auf Dauer angelegte Forschungsorganisation bietet LOFAR ERIC der europäischen und weltweiten Gemeinschaft zukünftig einen zuverlässigen Zugang zu zahlreichen wissenschaftlichen Forschungsservices. LOFAR ERIC wird durch sein benutzerfreundliches, öffentlich zugängliches Archiv den Zugang zu seinen umfangreichen wissenschaftlichen Datenprodukten bereitstellen. Die an LOFAR ERIC beteiligten Universitäten und Forschungsinstitute aus Deutschland sind: die Universitäten Bielefeld, Bochum, Erlangen-Nürnberg, Hamburg und Würzburg sowie das Forschungszentrum Jülich, das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, das Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, das Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und die Thüringer Landessternwarte Tautenburg. Neue Organisationsstruktur für internationales Radioteleskop LOFAR. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. LOFAR: Radioastronomen starten Citizen-Science-Projekt - 26. Februar 2020

LOFAR: Neue Teleskopstation bei Hamburg - 10. April 2014

LOFAR: Radioteleskop wird international - 11. Dezember 2007

LOFAR: Startschuss für größtes Radioteleskop der Welt - 8. Mai 2006

LOFAR: Riesenradioteleskop im Herzen Europas - 2. Dezember 2003 LOFAR ERIC

Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam