ISS

Schwedischer ESA-Astronaut nimmt an der Ax-3-Mission teil

Der ESA-Projektastronaut Marcus Wandt aus Schweden wird im kommenden Jahr mit der Axiom-Mission 3 zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Es ist das erste Mal, dass die europäische Weltraumorganisation ESA ein Besatzungsmitglied für eine kommerzielle astronautische Raumfahrtmission stellt. Die Zusammenarbeit mit kommerziellen Anbietern könnte der ESA neue Möglichkeiten eröffnen.



Axiom Space hat die vier Besatzungsmitglieder benannt, die während der Ax-3-Mission bis zu 14 Tage an Bord der ISS verbringen werden. Der Start ist für Anfang des kommenden Jahres geplant. Der schwedische ESA-Projektastronaut Marcus Wandt wird als Missionsspezialist unter dem Kommando des Chefastronauten von Axiom Space, Michael López-Alegría, dienen, der als Doppelbürger sowohl die USA als auch Spanien vertritt. Ax-3 wird die erste kommerzielle astronautische Raumfahrtmission mit einem von der europäischen Raumfahrtorganisation ESA gesponserten Besatzungsmitglied sein. Wandts Mission heißt "Muninn" und wird von der ESA und der schwedischen Raumfahrtagentur (SNSA) unterstützt. "Die ESA unterstützt eine neue Generation von Weltraumforscherinnen und Weltraumforschern, die den kommerziellen Zugang zum Weltraum mit neuen Ideen, Konzepten und Forschungen für sich nutzen. Ein vielseitigerer Zugang für Menschen zum Weltraum wird die europäische Wirtschaft und das Wissen jenseits der Erde voranbringen", betont Daniel Neuenschwander, ESA-Programmdirektor für astronautische und robotische Exploration. Die beiden anderen Ax-3-Besatzungsmitglieder sind Walter Villadei, ein Oberst der italienischen Luftwaffe und Pilot der Mission, und Missionsspezialist Alper Gezeravci aus der Türkei. Anzeige Wandt, Villadei und Gezeravci verfügen über umfassende Flugerfahrung und haben alle in der Luftwaffe ihres jeweiligen Landes gedient. Wandt arbeitete als Test- und Kampfpilot für die schwedische Luftwaffe. "Diese Crew verändert das Verständnis dafür, wie Regierungen und Raumfahrtbehörden die Vorteile der Mikrogravitation nutzen können. Die Axiom-3-Mission wird einen Wandel bewirken und die europäischen Nationen werden sich als Pioniere der aufstrebenden kommerziellen Raumfahrtindustrie positionieren" ist López-Alegría überzeugt, der ehemaliger NASA-Astronaut ist. "Dank Marcus arbeitet Europa zum ersten Mal mit einem kommerziellen Raumfahrtunternehmen bei der Durchführung eines Astronautenflugs zur Internationalen Raumstation zusammen. Die ESA unterstützt ihre Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen, zu zeigen, wie schnelle Missionen mit kurzer Dauer zu guter Wissenschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung zur Förderung von MINT und zum Nutzen des Lebens auf der Erde führen können", unterstreicht Frank De Winne, ESA-Programmmanager für die ISS. Eine SpaceX-Falcon-9-Rakete wird die Ax-3-Besatzung an Bord eines SpaceX Dragon-Raumschiffs vom Kennedy Space Center der NASA in Florida zur ISS bringen. Nach dem Andocken an das Orbital-Labor wird Wandt bis zu 14 Tage lang Forschungs- und Bildungsaktivitäten in der Mikrogravitation durchführen. Der schwedische Astronaut durchläuft derzeit ein Ausbildungsprogramm, um im Weltraum zu leben und zu arbeiten und die hohen Anforderungen für die astronautische Raumfahrt zu erfüllen. Die Ausbildung von Wandt findet in Europa, den USA, Kanada und Japan statt.

