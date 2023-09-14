Der ESA-Projektastronaut Marcus Wandt aus Schweden wird im
kommenden Jahr mit der Axiom-Mission 3 zur Internationalen Raumstation ISS
fliegen. Es ist das erste Mal, dass die europäische Weltraumorganisation ESA ein
Besatzungsmitglied für eine kommerzielle astronautische Raumfahrtmission stellt.
Die Zusammenarbeit mit kommerziellen Anbietern könnte der ESA neue Möglichkeiten
eröffnen.
Axiom Space hat die vier Besatzungsmitglieder benannt, die während der
Ax-3-Mission bis zu 14 Tage an Bord der ISS verbringen werden. Der Start ist
für Anfang des kommenden Jahres geplant. Der schwedische
ESA-Projektastronaut Marcus Wandt wird als Missionsspezialist unter dem
Kommando des Chefastronauten von Axiom Space, Michael López-Alegría, dienen,
der als Doppelbürger sowohl die USA als auch Spanien vertritt. Ax-3 wird die
erste kommerzielle astronautische Raumfahrtmission mit einem von der
europäischen Raumfahrtorganisation ESA gesponserten Besatzungsmitglied sein.
Wandts Mission heißt "Muninn" und wird von der ESA und der schwedischen
Raumfahrtagentur (SNSA) unterstützt. "Die ESA unterstützt eine neue
Generation von Weltraumforscherinnen und Weltraumforschern, die den
kommerziellen Zugang zum Weltraum mit neuen Ideen, Konzepten und Forschungen
für sich nutzen. Ein vielseitigerer Zugang für Menschen zum Weltraum wird
die europäische Wirtschaft und das Wissen jenseits der Erde voranbringen",
betont Daniel Neuenschwander, ESA-Programmdirektor für astronautische und
robotische Exploration. Die beiden anderen Ax-3-Besatzungsmitglieder sind
Walter Villadei, ein Oberst der italienischen Luftwaffe und Pilot der
Mission, und Missionsspezialist Alper Gezeravci aus der Türkei.
Wandt, Villadei und Gezeravci verfügen über umfassende Flugerfahrung und
haben alle in der Luftwaffe ihres jeweiligen Landes gedient. Wandt arbeitete
als Test- und Kampfpilot für die schwedische Luftwaffe. "Diese Crew
verändert das Verständnis dafür, wie Regierungen und Raumfahrtbehörden die
Vorteile der Mikrogravitation nutzen können. Die Axiom-3-Mission wird einen
Wandel bewirken und die europäischen Nationen werden sich als Pioniere der
aufstrebenden kommerziellen Raumfahrtindustrie positionieren" ist López-Alegría
überzeugt, der ehemaliger NASA-Astronaut ist.
"Dank Marcus arbeitet Europa zum ersten Mal mit einem kommerziellen
Raumfahrtunternehmen bei der Durchführung eines Astronautenflugs zur
Internationalen Raumstation zusammen. Die ESA unterstützt ihre
Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen, zu zeigen, wie schnelle Missionen mit
kurzer Dauer zu guter Wissenschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung zur
Förderung von MINT und zum Nutzen des Lebens auf der Erde führen können",
unterstreicht Frank De Winne, ESA-Programmmanager für die ISS.
Eine SpaceX-Falcon-9-Rakete wird die Ax-3-Besatzung an Bord eines SpaceX
Dragon-Raumschiffs vom Kennedy Space Center der NASA in Florida zur
ISS bringen. Nach dem Andocken an das Orbital-Labor wird Wandt bis zu 14
Tage lang Forschungs- und Bildungsaktivitäten in der Mikrogravitation
durchführen. Der schwedische Astronaut durchläuft derzeit ein
Ausbildungsprogramm, um im Weltraum zu leben und zu arbeiten und die hohen
Anforderungen für die astronautische Raumfahrt zu erfüllen. Die Ausbildung
von Wandt findet in Europa, den USA, Kanada und Japan statt.