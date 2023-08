Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ISS

Dänischer ESA-Astronaut beginnt Huginn-Mission

Mit der Ankunft der SpaceX-Raumkapsel Endurance am Sonntag bei der Internationalen Raumstation ISS hat offiziell die Mission Huginn des dänischen ESA-Astronauten Andreas Mogensen begonnen. Mogensen soll etwa ein halbes Jahr an Bord der ISS leben, arbeiten und forschen. Er wird dabei auch für längere Zeit das Kommando an Bord übernehmen.



Missionslogo der Mission Huginn des dänischen ESA-Astronauten Andreas Mogensen. [ Missionslogo der Mission Huginn des dänischen ESA-Astronauten Andreas Mogensen. [ Großansicht Die SpaceX-Crew der Raumkapsel Dragon Endurance mit dem dänischen ESA-Astronauten Andreas Mogensen, der NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli, dem JAXA-Astronauten Satoshi Furukawa und dem Roscosmos-Astronauten Konstantin Borissow an Bord war gestern um 15:16 MESZ an die Internationale Raumstation angedockt. Damit begann offiziell die Mission Huginn von Mogensen. Gestartet war die Crew rund 30 Stunden zuvor, am Morgen des 26. August, vom Kennedy Space Centre der NASA in Florida. Mogensen fungierte dabei als Pilot der Crew Dragon und überwachte auf dem Weg zur Raumstation die Leistung und die Systeme des Raumschiffs. Es war das erste Mal, dass ein Astronaut oder eine Astronautin aus Europa diese Funktion innehatte. Nachdem die Endurance an den Dockingport der Internationalen Raumstation ISS angedockt war, wurden die neuen Besatzungsmitglieder von der aktuellen Crew willkommen geheißen. Für den dänischen Astronauten beginnt mit der Ankunft im Erdorbit sein rund sechsmonatiger Aufenthalt, während der er mehr als 30 europäische Experimente durchführen und betreuen wird. Anzeige Vermutlich Mitte September, zum Wechsel von der Expedition 69 auf die Expedition 70, übernimmt Mogensen den Posten des Kommandanten der Raumstation und löst damit den derzeitigen Kommandanten Sergei Prokopjew von Roscosmos ab. Mogensen wird für den Rest seiner Huginn-Mission Kommandant bleiben - länger hatte bislang noch kein anderer Europäer bzw. keine andere Europäerin das Kommando an Bord der ISS. Bislang hatten die ESA-Astronautin Cristoforetti sowie die Astronauten Pesquet, Parmitano, Gerst und De Winne diese Rolle inne. Der Name der Mission stammt aus der nordischen Mythologie, in der der Gott Odin zwei Raben als Begleiter hat: Hugin und Munin. So zeigt das Missionlogo auch einen Raben, in dessen Flügel die Konturen Dänemarks zu erkennen ist. Eine künftige Mission, die vom privaten Unternehmen Axiom durchgeführt werden wird und bei der der schwedische ESA-Astronaut Marcus Wandt an Bord sein soll, wurde inzwischen "Muninn" benannt. Mogensen wurde im Mai 2009 offiziell von der europäischen Weltraumorganisation ESA als Astronaut ausgewählt. 2015 flog er erstmals mit dem Raumschiff Sojus TMA-18M zur ISS. Seine erste Mission dauerte allerdings lediglich neun Tage. Dänischer ESA-Astronaut Mogensen beginnt Huginn-Mission. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. ISS: Dänischer ESA-Astronaut als Crew-Dragon-Pilot - 1. April 2022

