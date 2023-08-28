Die SpaceX-Crew der Raumkapsel Dragon Endurance mit dem
dänischen ESA-Astronauten Andreas Mogensen, der NASA-Astronautin Jasmin
Moghbeli, dem JAXA-Astronauten Satoshi Furukawa und dem Roscosmos-Astronauten
Konstantin Borissow an Bord war gestern um 15:16 MESZ an die Internationale
Raumstation angedockt.
Damit begann offiziell die Mission Huginn von Mogensen.
Gestartet war die Crew rund 30 Stunden zuvor, am Morgen des 26. August, vom
Kennedy Space Centre der NASA in Florida. Mogensen fungierte dabei
als Pilot der Crew Dragon und überwachte auf dem Weg zur
Raumstation die Leistung und die Systeme des Raumschiffs. Es war das erste
Mal, dass ein Astronaut oder eine Astronautin aus Europa diese Funktion
innehatte.
Nachdem die Endurance an den Dockingport der
Internationalen Raumstation ISS angedockt war, wurden die neuen
Besatzungsmitglieder von der aktuellen Crew willkommen geheißen. Für den
dänischen Astronauten beginnt mit der Ankunft im Erdorbit sein rund
sechsmonatiger Aufenthalt, während der er mehr als 30 europäische
Experimente durchführen und betreuen wird.
Vermutlich Mitte September, zum Wechsel von der Expedition 69
auf die Expedition 70, übernimmt Mogensen den Posten des
Kommandanten der Raumstation und löst damit den derzeitigen Kommandanten
Sergei Prokopjew von Roscosmos ab. Mogensen wird für den Rest seiner Huginn-Mission
Kommandant bleiben - länger hatte bislang noch kein anderer Europäer bzw.
keine andere Europäerin das Kommando an Bord der ISS. Bislang hatten die
ESA-Astronautin Cristoforetti sowie die Astronauten Pesquet, Parmitano,
Gerst und De Winne diese Rolle inne.
Der Name der Mission stammt aus der nordischen Mythologie, in der der
Gott Odin zwei Raben als Begleiter hat: Hugin und Munin. So zeigt das
Missionlogo auch einen Raben, in dessen Flügel die Konturen Dänemarks zu
erkennen ist. Eine künftige Mission, die vom privaten Unternehmen Axiom
durchgeführt werden wird und bei der der schwedische ESA-Astronaut Marcus
Wandt an Bord sein soll, wurde inzwischen "Muninn" benannt.
Mogensen wurde im Mai 2009 offiziell von der europäischen
Weltraumorganisation ESA als Astronaut ausgewählt. 2015 flog er erstmals mit
dem Raumschiff Sojus TMA-18M zur ISS. Seine erste Mission dauerte
allerdings lediglich neun Tage.