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Das Universum in Kultur und Geisteswissenschaft
Redaktion
/ idw / Pressemitteilung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
astronews.com
17. April 2023
Im Rahmen des Wissenschaftsjahr 2023 zum Thema "Unser
Universum" gibt es deutschlandweit Veranstaltungen, die sich mit Astronomie, dem
All und der Raumfahrt befassen. In Düsseldorf hat man nun einen besonderen
Blickwinkel auf das Thema gewählt: Bei "Space for Culture!" steht die kultur-
und geisteswissenschaftlichen Perspektive auf das Weltall im Mittelpunkt.
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Im Rahmen des Wissenschaftsjahrs "Unser
Universum" steht in Düsseldorf bei dem Projekt
"Space for Culture!" die kultur- und
geisteswissenschaftliche Perspektive auf das
Weltall im Mittelpunkt.
Foto: ESO / B. Tafreshi [Großansicht]
In dem Projekt "Space for Culture! Unser Universum in Kunst, Literatur und
Philosophie" sollen Fragen nach der Entstehung des Alls und des Lebens sowie
unserer Zukunft darin aus der Perspektive der Kultur- und Geisteswissenschaften
beleuchtet werden: Wie haben sich die Vorstellungen und Darstellungen im Laufe
der Zeitgeschichte gewandelt? Welche Trends und Phänomene lassen sich in der
kulturellen Auseinandersetzung mit dem Thema erkennen? Und wie werden Fragen des
Universums in der Philosophie, der Kunstgeschichte und der Medien- und
Kulturwissenschaft erörtert?
Ziel des Projekts ist es, eine interessierte Öffentlichkeit – insbesondere
Kinder und Jugendliche – für die unterschiedlichen wissenschaftlichen Zugänge
zum Thema Weltall zu sensibilisieren. "Wir freuen uns sehr, mit 'Space for
Culture' im wahrsten Sinne des Wortes auch tatsächlich Space, also Raum, für
Kultur und den Austausch über den Weltraum zu schaffen", so Prof. Dr. Stefan
Marschall, Projektleiter und Prorektor für Internationales und
Wissenschaftskommunikation an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU).
In vielfältigen Formaten soll im Rahmen des Projekts das Universum mit all
seinen Facetten, Potenzialen und Herausforderungen beleuchtet und erlebbar
gemacht werden. Dabei werden nicht nur wissenschaftliche Inhalte vermittelt,
sondern auch Perspektiven aus der Gesellschaft in die Forschung getragen.
Im Rahmen von vier "Space Missions" wird Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit zur Teilnahme an kreativen und interaktiven Aktionen mit
Weltraum-Bezug eröffnet: Beim "Game Jam" designen Kinder gemeinsam mit einer
Programmiererin eigene Space-Games. In der "Comic Exhibition" werden
künstlerische Techniken des Comic-Zeichnens erlernt und
Science-Fiction-Geschichten selbst gezeichnet. Die "Science Night" lädt auf der
Raketenstation Hombroich zu philosophischen Gedankenexperimenten über Fragen des
Universums mit dem denXte-Team der HHU ein. Und der "Writer´s Room" bietet Raum
zum Schreiben eigener Kurzgeschichten mit Weltraum-Bezug unter Begleitung einer
Jugendroman-Autorin.
Im Zentrum des Projekts steht der "Space Day" am 16. Juni 2023 auf dem
Schadowplatz und im anliegenden Haus der Universität. Alle Interessierten können
sich auf folgende Highlights freuen: Shows im mobilen Planetarium des
Zeiss-Planetarium Jena, die Vorstellung der Ergebnisse der "Space Missions" und
eine Diskussionsrunde zum Thema "Lost in Space?" laden ein, sich interaktiv mit
dem Weltraum zu beschäftigen. Darüber hinaus wird die europäische
Hochschulallianz European Space University for Earth and Humanity
(UNIVERSEH), zu der die HHU gehört, die internationale Forschung des Netzwerks
vorstellen. Ein "Space Concert" des Universitätschors lässt den Abend
atmosphärisch ausklingen.
"Space for Culture" ist eines von vielen Projekten im "Wissenschaftsjahr 2023
– Unser Universum", das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördert wird. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung gemeinsam mit der Initiative
"Wissenschaft im Dialog".