WISSENSCHAFTSJAHR

Das Universum in Kultur und Geisteswissenschaft



Im Rahmen des Wissenschaftsjahr 2023 zum Thema "Unser Universum" gibt es deutschlandweit Veranstaltungen, die sich mit Astronomie, dem All und der Raumfahrt befassen. In Düsseldorf hat man nun einen besonderen Blickwinkel auf das Thema gewählt: Bei "Space for Culture!" steht die kultur- und geisteswissenschaftlichen Perspektive auf das Weltall im Mittelpunkt.





In dem Projekt "Space for Culture! Unser Universum in Kunst, Literatur und Philosophie" sollen Fragen nach der Entstehung des Alls und des Lebens sowie unserer Zukunft darin aus der Perspektive der Kultur- und Geisteswissenschaften beleuchtet werden: Wie haben sich die Vorstellungen und Darstellungen im Laufe der Zeitgeschichte gewandelt? Welche Trends und Phänomene lassen sich in der kulturellen Auseinandersetzung mit dem Thema erkennen? Und wie werden Fragen des Universums in der Philosophie, der Kunstgeschichte und der Medien- und Kulturwissenschaft erörtert?

Ziel des Projekts ist es, eine interessierte Öffentlichkeit – insbesondere Kinder und Jugendliche – für die unterschiedlichen wissenschaftlichen Zugänge zum Thema Weltall zu sensibilisieren. "Wir freuen uns sehr, mit 'Space for Culture' im wahrsten Sinne des Wortes auch tatsächlich Space, also Raum, für Kultur und den Austausch über den Weltraum zu schaffen", so Prof. Dr. Stefan Marschall, Projektleiter und Prorektor für Internationales und Wissenschaftskommunikation an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU). In vielfältigen Formaten soll im Rahmen des Projekts das Universum mit all seinen Facetten, Potenzialen und Herausforderungen beleuchtet und erlebbar gemacht werden. Dabei werden nicht nur wissenschaftliche Inhalte vermittelt, sondern auch Perspektiven aus der Gesellschaft in die Forschung getragen.

Im Rahmen von vier "Space Missions" wird Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Teilnahme an kreativen und interaktiven Aktionen mit Weltraum-Bezug eröffnet: Beim "Game Jam" designen Kinder gemeinsam mit einer Programmiererin eigene Space-Games. In der "Comic Exhibition" werden künstlerische Techniken des Comic-Zeichnens erlernt und Science-Fiction-Geschichten selbst gezeichnet. Die "Science Night" lädt auf der Raketenstation Hombroich zu philosophischen Gedankenexperimenten über Fragen des Universums mit dem denXte-Team der HHU ein. Und der "Writer´s Room" bietet Raum zum Schreiben eigener Kurzgeschichten mit Weltraum-Bezug unter Begleitung einer Jugendroman-Autorin.

Im Zentrum des Projekts steht der "Space Day" am 16. Juni 2023 auf dem Schadowplatz und im anliegenden Haus der Universität. Alle Interessierten können sich auf folgende Highlights freuen: Shows im mobilen Planetarium des Zeiss-Planetarium Jena, die Vorstellung der Ergebnisse der "Space Missions" und eine Diskussionsrunde zum Thema "Lost in Space?" laden ein, sich interaktiv mit dem Weltraum zu beschäftigen. Darüber hinaus wird die europäische Hochschulallianz European Space University for Earth and Humanity (UNIVERSEH), zu der die HHU gehört, die internationale Forschung des Netzwerks vorstellen. Ein "Space Concert" des Universitätschors lässt den Abend atmosphärisch ausklingen.

"Space for Culture" ist eines von vielen Projekten im "Wissenschaftsjahr 2023 – Unser Universum", das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gemeinsam mit der Initiative "Wissenschaft im Dialog".