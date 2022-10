Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]



MS WISSENSCHAFT

Ausstellungsschiff widmet sich 2023 dem Universum



Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft bringt seit 20 Jahren Forschung und Wissenschaft zu den Bürgerinnen und Bürgern. 2023 dreht sich an Bord des Schiffs alles um das Universum - als Forschungsgestand, Inspiration für Kunst und Kultur und auch als Wirtschaftsfaktor und Innovationstreiber. Ab Mai des kommenden Jahres geht es los.





Die MS Wissenschaft geht 2023 mit einer Ausstellung zu Themen rund um das Universum auf Fahrt durch Deutschland.

Mit 3150 zurückgelegten Kilometern im Fahrtenbuch hat die MS Wissenschaft am Sonntag in Wien ihre Tour im Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt! beendet. Derweil ist die nächste Ausstellung bereits in Planung. Im kommenden Jahr dreht sich an Bord des Ausstellungsschiffes alles um das Universum: als Gegenstand der Forschung, als Motiv in Kunst und Kultur und als Wirtschaftsraum und Innovationstreiber. Mit Exponaten aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen startet das Schiff im Mai 2023 in Berlin seine rund fünfmonatige Tour durch Deutschland.

Einen kleinen Ausblick auf das kommende Wissenschaftsjahr 2023 erhielten Weltraumfans bereits in der diesjährigen Ausstellung an einzelnen Exponaten, etwa zum Thema Galaxien und Teleskope. Im Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt! ging es dabei immer um die Frage: Wie funktioniert eigentlich Forschung? Und: Wie können Bürgerinnen und Bürger daran mitwirken? An rund 30 Exponaten konnten die Ausstellungsgäste unter anderem erfahren, was Forschende auf einer Expedition in die Arktis erleben, wie Sprache erforscht wird oder warum Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Erdreich nach neuen Medikamenten suchen.

Der interaktive Charakter der Ausstellung ermöglichte es den insgesamt rund 65.000 Besucherinnen und Besuchern, Forschungsprozesse und Arbeitsweisen der Wissenschaft auf spielerische Weise nachzuvollziehen. Events mit Forschenden, Filmabende, Wissenschafts-Walks und Podiumsdiskussionen an Deck des Schiffs luden dazu ein, sich tiefergehend mit den Inhalten der Ausstellung zu beschäftigen.

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt seit 2002 jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Niederösterreichische und Oberösterreichische Landesregierung ermöglichten den Aufenthalt in Österreich.

Wissenschaft im Dialog (WiD) realisiert die Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen. Die Exponate kommen direkt aus der Forschung und wurden im Wissenschaftsjahr 2022 unter anderem entwickelt und zur Verfügung gestellt von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und DFG-geförderten Projekten, Hochschulen sowie weiteren Partnern.