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Durch das Universum auf der MS Wissenschaft
Redaktion
/ Pressemitteilung von Wissenschaft im Dialog
astronews.com
12. April 2023
An Bord des Ausstellungsschiffes "MS Wissenschaft" dreht
sich diesmal alles ums Universum – und unseren Platz im Kosmos. Im Mai startet
die diesjährige Tour: Von Berlin aus fährt das Ausstellungsschiff durch
Deutschland und Österreich und steuert mehr als 30 kleinere und größere Städte
an. Der Eintritt ist frei und für Interessierte ab zwölf Jahren empfohlen.
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An Bord des Ausstellungsschiffs "MS
Wissenschaft" dreht sich diesmal alles ums
Universum.
Bild / Montage: Simon Esser / WiD [Großansicht]
Von der Erde über benachbarte Exoplaneten bis hin zum Schwarzen Loch im
Zentrum der Milchstraße: Im Wissenschaftsjahr 2023 – Unser Universum nimmt das
Ausstellungsschiff "MS Wissenschaft" seine Besucherinnen und Besucher mit auf
eine Reise durch unsere Galaxie – und darüber hinaus. An rund 30 interaktiven
Exponaten lässt sich das Universum spielerisch entdecken.
So können Interessierte virtuell zu unserem benachbarten Sonnensystem Alpha
Centauri fliegen oder auf fernen Monden nach außerirdischem Leben suchen.
Außerdem erfahren sie, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit
Teleskopen weit ins All schauen und beispielsweise Sternenexplosionen
untersuchen. Andere Exponate richten den Blick auf die Erde und befassen sich
etwa mit Satelliten, die Veränderungen durch den Klimawandel auf unserem
Planeten beobachten.
Auch kulturelle und historische Unterschiede in den Vorstellungen der
Menschen vom Universum sind Thema der Ausstellung. Darüber hinaus lernen
Ausstellungsgäste, wie sie selbst zur Forschung beitragen können, etwa indem sie
Sternenstaub vor der eigenen Haustüre suchen. Die Exponate zeigen, wie sich
unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen von der Astrophysik bis zur
Kunstgeschichte mit dem Weltraum beschäftigen. So weckt die Ausstellung nicht
nur Begeisterung für das Universum, sondern illustriert auch, wie vielfältig
seine Erforschung ist und welche Erkenntnisse eine Bedeutung für unseren Alltag
haben.
Die diesjährige Tour startet am 9. Mai 2023: Von Berlin aus fährt das Schiff
nach Brandenburg und von dort weiter Richtung Schleswig-Holstein und Hamburg.
Anschließend geht es für die MS Wissenschaft über Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg weiter nach Hessen.
Im September erreicht das Ausstellungsschiff Bayern. Dort endet in Nürnberg die
diesjährige Deutschlandtour und die "MS Wissenschaft" fährt weiter Richtung
Österreich, wo sie in Krems, Tulln und Wien Halt macht.
Die "MS Wissenschaft" tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung durch Deutschland. Wissenschaft im Dialog (WiD) realisiert die
Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden
Wissenschaftsorganisationen. Die Exponate kommen direkt aus der Forschung und
werden zur Verfügung gestellt von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft,
Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und
DFG-geförderten Projekten, Hochschulen sowie weiteren Partnern.
Die Ausstellung wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren
empfohlen. Eine detaillierte Liste aller Stationen findet sich bereits im
Internet.