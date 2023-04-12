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WISSENSCHAFTSJAHR

Durch das Universum auf der MS Wissenschaft

An Bord des Ausstellungsschiffes "MS Wissenschaft" dreht sich diesmal alles ums Universum – und unseren Platz im Kosmos. Im Mai startet die diesjährige Tour: Von Berlin aus fährt das Ausstellungsschiff durch Deutschland und Österreich und steuert mehr als 30 kleinere und größere Städte an. Der Eintritt ist frei und für Interessierte ab zwölf Jahren empfohlen.



An Bord des Ausstellungsschiffs "MS Wissenschaft" dreht sich diesmal alles ums Universum. [ An Bord des Ausstellungsschiffs "MS Wissenschaft" dreht sich diesmal alles ums Universum. [ Großansicht Von der Erde über benachbarte Exoplaneten bis hin zum Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße: Im Wissenschaftsjahr 2023 – Unser Universum nimmt das Ausstellungsschiff "MS Wissenschaft" seine Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch unsere Galaxie – und darüber hinaus. An rund 30 interaktiven Exponaten lässt sich das Universum spielerisch entdecken. So können Interessierte virtuell zu unserem benachbarten Sonnensystem Alpha Centauri fliegen oder auf fernen Monden nach außerirdischem Leben suchen. Außerdem erfahren sie, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Teleskopen weit ins All schauen und beispielsweise Sternenexplosionen untersuchen. Andere Exponate richten den Blick auf die Erde und befassen sich etwa mit Satelliten, die Veränderungen durch den Klimawandel auf unserem Planeten beobachten. Auch kulturelle und historische Unterschiede in den Vorstellungen der Menschen vom Universum sind Thema der Ausstellung. Darüber hinaus lernen Ausstellungsgäste, wie sie selbst zur Forschung beitragen können, etwa indem sie Sternenstaub vor der eigenen Haustüre suchen. Die Exponate zeigen, wie sich unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen von der Astrophysik bis zur Kunstgeschichte mit dem Weltraum beschäftigen. So weckt die Ausstellung nicht nur Begeisterung für das Universum, sondern illustriert auch, wie vielfältig seine Erforschung ist und welche Erkenntnisse eine Bedeutung für unseren Alltag haben. Anzeige Die diesjährige Tour startet am 9. Mai 2023: Von Berlin aus fährt das Schiff nach Brandenburg und von dort weiter Richtung Schleswig-Holstein und Hamburg. Anschließend geht es für die MS Wissenschaft über Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg weiter nach Hessen. Im September erreicht das Ausstellungsschiff Bayern. Dort endet in Nürnberg die diesjährige Deutschlandtour und die "MS Wissenschaft" fährt weiter Richtung Österreich, wo sie in Krems, Tulln und Wien Halt macht. Die "MS Wissenschaft" tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Wissenschaft im Dialog (WiD) realisiert die Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen. Die Exponate kommen direkt aus der Forschung und werden zur Verfügung gestellt von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und DFG-geförderten Projekten, Hochschulen sowie weiteren Partnern. Die Ausstellung wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren empfohlen. Eine detaillierte Liste aller Stationen findet sich bereits im Internet. Durch das Universum auf dem Ausstellungsschiff MS Wissenschaft. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. MS Wissenschaft: Ausstellungsschiff widmet sich 2023 dem Universum - 11. Oktober 2022

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