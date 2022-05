Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



JUICE

Ersatzsensoren warten in Schweden auf ihren Einsatz



Für eine Raumfahrtmission werden von den vorgesehenen Instrumenten in der Regel nicht nur je ein Exemplar gebaut, sondern mindestens zwei. Eines dient als Ersatz und kann später als Referenzinstrument genutzt werden, sollte es Schwierigkeiten mit dem aktiven Gerät im All oder bei der Auswertung von dessen Daten geben. Auch bei der Jupitermission JUICE wird so vorgegangen.





Die ESA-Sonde JUICE soll Jupiter und seine Monde erforschen.

Die Flugersatzeinheit des Messsensors JEI (Jovian Electron and Ion Sensor) ist von Göttingen an ihren künftigen Einsatzort im schwedischen Institut für Weltraumphysik (IRF) in Kiruna gebracht und dort erfolgreich in Betrieb genommen worden. JEI ist Teil des Instrumentenpakets PEP (die Abkürzung steht für "Particle Environment Package"), das an Bord der ESA-Raumsonde Jupiter Icy Moon Explorer, kurz JUICE, im nächsten Jahr ins Jupitersystem aufbrechen wird um die Verteilung von Elektronen und Ionen in der Umgebung des Gasriesen zu vermessen.

JEI ist einer der Beiträge des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) zur JUICE-Mission. Die Flugeinheit des Sensors, die am MPS entwickelt und gebaut wurde, wurde bereits vor mehr als einem Jahr in die Raumsonde eingebaut und erlebt derzeit die letzten Vorbereitungen in den Reinräumen von Airbus Defense and Space im französischen Toulouse und später bei der ESA im niederländischen Noordwijk. Anfang 2023 wird die Raumsonde zum Startplatz in Kourou in Französisch-Guayana transportiert und soll im April 2023 ins All starten.

In der Zwischenzeit haben die wissenschaftlich-technischen Teams am MPS die sogenannte Flugersatzeinheit von JEI fertiggestellt. Der baugleiche Zwilling kann bei auftretenden Schwierigkeiten mit der Flugeinheit getauscht werden oder er verbleibt während der gesamten Mission am Boden und kann helfen, die Messdaten der Flugeinheit aus dem Jupitersystem zu interpretieren oder Kommandosequenzen zu simulieren. Am IRF in Schweden, welches das PEP-Team leitet, finden nun alle Flugersatzeinheiten der PEP-Teilsensoren ein neues Zuhause – möglicherweise bis zum Ende der Mission in den 2030er Jahren.

Die Sonde JUICE wird zu Beginn des nächsten Jahrzehnts im Jupitersystem eintreffen. Mit ihren zehn leistungsfähigen Instrumenten ist die Raumsonde in der Lage, genauer und umfassender hinzuschauen als ihre Vorgänger – nicht nur auf den Planeten selbst, sondern auch auf Ganymed, Kallisto und Europa, drei seiner größten Monde. JUICE wird die ultraviolette, sichtbare und infrarote Strahlung vor Ort untersuchen, geophysikalische Messungen durchführen, magnetische Eigenschaften bestimmen und einen Blick auf die hochenergetischen Teilchen in der Umgebung des Planeten und seiner Monde werfen.