Neuer NASA-Administrator vereidigt

Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat einen neuen Chef: Gestern vereidigte Vizepräsidentin Kamala Harris den ehemaligen Senator Bill Nelson als 14. Administrator. Er folgt damit auf Jim Bridenstine, der vom früheren US-Präsidenten Trump vorgeschlagen worden war. Nelson gilt als erfahrener Raumfahrtpolitiker und war 1986 an Bord des Space Shuttle Columbia selbst im All.



Bill Nelson bei seiner Vereidigung durch US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Nelsons Ehefrau hält die Bibel der Familie. [ Bill Nelson bei seiner Vereidigung durch US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Nelsons Ehefrau hält die Bibel der Familie. [ Großansicht Rund viereinhalb Monate nach Amtsantritt von US-Präsident Biden hat auch die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA einen neuen Chef: Gestern wurde der frühere Senator Bill Nelson von Vizepräsidentin Kamala Harris als 14. Administrator der NASA vereidigt. Die Position der NASA-Administratoren ist an den jeweiligen Präsidenten gebunden, so dass die Amtszeit von Nelsons Vorgänger Jim Bridenstine automatisch mit dem Ausscheiden von Donald Trump aus dem Amt endete. Bei der Zeremonie im Ceremonial Office des Old Executive Office Building in Washington waren außer Harris und Nelson sowie dessen Familie auch der frühere NASA-Administrator Charles Bolden sowie die Kandidatin für den Vize-Administrator-Posten Pam Melroy anwesend. Vorgänger Bridenstine war per Video-Link zugeschaltet. "Es war eine Ehre, von Vizepräsidentin Harris als NASA-Administrator vereidigt zu werden, und ich freue mich auf eine weitere, starke Beziehung zu ihr als Vorsitzende des National Space Council", sagte Nelson nach der Zeremonie. Er betonte auch die Teilnahme seiner beiden Vorgänger, die unter Präsidenten aus verschiedenen Parteien gedient hatten: Dass sie dabei waren, sei ein Symbol für Kontinuität und Überparteilichkeit. "Es ist eine unglaubliche Zeit für den Luft- und Raumfahrtsektor, und ich freue mich, die NASA-Belegschaft in eine aufregende Zukunft zu führen!" Anzeige Auch Harris unterstrich: "Ich könnte Ihnen nicht mehr zustimmen: Es muss hier um unsere Nation gehen und was für unsere Nation am besten ist, unbelastet von Parteipolitik und basierend auf dem, was wir wissen, was das Richtige ist." Der US-Senat hatte Nelson am 29. April 2021 als Administrator bestätigt. Nelson hat eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit der NASA und die Entwicklung der Raumfahrtbehörde auch in den letzten Jahren intensiv begleitet. Vor seiner Nominierung war er Mitglied im Beirat der NASA. Von 2001 bis 2019 vertrat Nelson Florida im US-Senat, wo er als ranghöchstes Mitglied des Committee on Commerce, Science and Transportation fungierte und dessen Unterausschuss für Wissenschaft und Raumfahrt leitete. Zuvor vertrat Nelson Floridas 9. und 11. Bezirk im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Während er Vorsitzender des Unterausschusses für Raumfahrt des Repräsentantenhauses war, flog Nelson 1986 als Nutzlastspezialist auf der STS-61C-Mission an Bord der Raumfähre Columbia, wo er zwölf medizinische Experimente durchführte, darunter den ersten amerikanischen Stresstest im Weltraum und ein Krebsforschungsexperiment. An der Mission hat auch Vorgänger Charles Bolden teilgenommen, dieser allerdings als Pilot.