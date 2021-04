Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



TIANGONG

Erstes Modul für chinesische Raumstation im All



Mit dem Start eines ersten Moduls hat die Volksrepublik China in der vergangenen Nacht mit dem Aufbau einer eigenen Raumstation begonnen. Die Station soll einmal dauerhaft besetzt sein. Eine erste Besatzung könnte schon im Sommer zum Kernmodul Tianhe starten. Der Aufbau der Raumstation Tiangong soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein.





Start der Langer-Marsch-5B-Trägerrakete mit dem Modul Tianhe vom Kosmodrom Wenchang auf der Insel Hainan aus. [ Start der Langer-Marsch-5B-Trägerrakete mit dem Modul Tianhe vom Kosmodrom Wenchang auf der Insel Hainan aus. [ Großansicht

Mit einer Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 5B ist in der vergangenen Nacht von der Volksrepublik China das Modul Tianhe in eine Erdumlaufbahn gebracht worden. Tianhe soll das Kernmodul einer künftigen chinesischen Raumstation sein, die vermutlich auch dauerhaft mit Raumfahrenden besetzt sein wird. Zuvor hatte China zwei Testmodule, Tiangong-1 und Tiangong-2, ins All gebracht und damit wichtige Technologien und Abläufe erprobt.

Tianhe ist das bislang größte Raumfahrtmodul, das in China gebaut und gestartet wurde: Es hat eine Länge von 16,6 Metern und einen maximalen Durchmesser von 4,2 Metern und wiegt mehr als 22 Tonnen. Es ähnelt etwas der anfänglichen Sektion der russischen Raumstation Mir, ist allerdings größer und schwerer.

Schon im Juni könnte eine erste dreiköpfige Besatzung die neue Raumstation besuchen und für rund drei Monate an Bord bleiben. Später sollen auch Aufenthalte bis zu sechs Monaten möglich sein. Vor einer astronautischen Mission zu Tianhe wird im kommenden Monat aber erst noch ein Raumfrachter an das Modul andocken, um die Station vor der Ankunft der ersten Besatzung mit Lebensmitteln auszustatten.

Anzeige

Bis Ende 2022 sind elf weitere Missionen zum Aufbau der Station mit Namen Tiangong geplant. Dabei soll das Kernmodul unter anderem um zwei Forschungsmodule erweitert werden. Das jetzt gestartete Modul Tianhe dient als Kontroll- und Kommandoeinheit und verfügt zudem über Quartiere für die Besatzung. Die fertige Raumstation wird etwa ein Sechstel der Masse der Internationalen Raumstation ISS aufweisen und von der Größe her der früheren russischen Raumstation Mir ähneln.

Die Volksrepublik China hat in den vergangenen Jahren ihr Raumfahrtprogramm massiv ausgebaut: Neben der astronautischen Raumfahrt ist die Volksrepublik auch auf dem Mond aktiv und hat im Februar erfolgreich eine Sonde in den Marsorbit gebracht. Eine Landung auf dem Roten Planeten ist noch im Frühjahr geplant.