EROSITA

Ein Sechstel des Röntgenhimmels erfasst



Vor Weihnachten hatten die Teleskope der russisch-deutschen Mission Spektrum-Röntgen-Gamma mit der systematischen Durchmusterung des Röntgenhimmels begonnen. Jetzt ist bereits mehr als ein Sechstel des Himmels erfasst und an jedem Tag kommt ein ein Grad breiter Streifen hinzu. Von der Qualität der Daten sind die Astronomen begeistert.





Aktueller Stand der Himmelsdurchmusterung im Röntgenlicht mit SRG: Etwa 1/6 des gesamten Himmels ist bereits abgedeckt. [ Aktueller Stand der Himmelsdurchmusterung im Röntgenlicht mit SRG: Etwa 1/6 des gesamten Himmels ist bereits abgedeckt. [ Großansicht

Vor etwas mehr als einem Monat begann das SRG-Observatorium mit seiner Himmelsdurchmusterung. Der Satellit befindet sich auf einer Halo-Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt L2 des Sonne-Erde-Systems und damit in einer Entfernung von anderthalb Millionen Kilometern von der Erde. Dabei rotiert er um eine auf die Sonne ausgerichtete Achse.

Seit Beginn des Scans haben die Teleskope ART-XC und eROSITA bereits mehr als ein Sechstel der gesamten Himmelskugel erfassen können und die hervorragenden Fähigkeiten von SRG bei der Kartierung des Röntgenhimmels demonstriert. Bis Mitte Juni 2020 werden die Wissenschaftler die erste Karte des gesamten Himmels fertiggestellt haben, nach vier Jahren wird jeder Teil des Himmels acht Mal abgedeckt sein, was die Empfindlichkeit der Durchmusterung um das 20- bis 30-Fache im Vergleich zu der bestehenden Karte des ROSAT-Satelliten erhöht.

In einem jetzt vorgestellten Bild ist eine Karte des halben Himmels im Energiebereich von 0,4-2 keV zu sehen, die mit dem SRG/eROSITA-Teleskop erstellt wurde. Die Achsen der Observatoriumsteleskope zeichnen Großkreise am Himmel, die durch den Nord- und den Südpol der Ekliptik verlaufen. Das dunkle Band, das mit der Absorption von weicher Röntgenstrahlung durch Gas und Staub in der Ebene unserer Galaxie zusammenhängt, ist auf der Karte deutlich sichtbar. Die helle, diffuse Region auf der rechten Seite der Karte ist der berühmte "North Polar Spur", ein Gebiet mit erhöhter Helligkeit der Radiostrahlung in Form eines Bogens.

Ein weiterer heller Bereich in der Nähe der Galaxieebene ist die Region mit der höchsten Sternentstehungsrate in unserer Galaxie, bekannt als Cygnus X. Außerhalb dieser Gebiete wird die Röntgenstrahlung von zahlreichen aktiven Galaxienkernen und Galaxienhaufen dominiert. Die Auflösung der in der Abbildung gezeigten Karte des gesamten Himmels erlaubt es nicht, einzelne Quellen zu sehen, obwohl bereits mehr als zehntausend von ihnen registriert wurden.

Um die Fähigkeiten des Teleskops zu veranschaulichen, zeigt der vergrößerte Ausschnitt einen kleinen Bereich des Himmels (2 mal 2 Grad) mit besserer Auflösung. Zum Vergleich ist außerdem eine Karte dargestellt, die mit dem ESA-Satelliten Planck von der gleichen Region aufgenommen wurde. Diese Region befindet sich im großen Bild in der Nähe des Nordpols der Ekliptik, markiert durch ein kleines Quadrat.

In der Nähe der Ekliptik-Pole schneiden sich die einzelnen Scans des Observatoriums. Das SpektrumRG-Observatorium scannt weiter, und jeden Tag fügt es dieser Karte einen ein Grad breiten Streifen hinzu. Die Bilder basieren auf den Daten des russischen Anteils der Beobachtungszeit des SRG/eROSITA-Teleskops.