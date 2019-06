Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]

CURIOSITY

Rover misst ungewöhnlich hohe Methanwerte

Methan kommt in der Atmosphäre des Mars nur in Spuren vor, seine Existenz fasziniert die Wissenschaft aber schon seit Jahren: Das Gas gilt nämlich als potentieller Hinweis darauf, dass es auf dem Roten Planeten noch heute Leben geben könnte. Nachdem die Sonde Trace Gas Orbiter jüngst keinerlei Methan in der Atmosphäre nachweisen konnte, meldet der Rover Curiosity nun sehr hohe Werte.



In der vergangenen Woche hat der Rover Curiosity besonders hohe Methanwerte im Gale-Krater des Mars messen können. Der Marsrover Curiosity hat in der vergangenen Woche die höchste Methankonzentration gemessen, die er bislang im Laufe seiner Mission feststellen konnte: Der Rover registrierte einen Wert für das Volumenmischungsverhältnis von 21 ppbv. Insgesamt betrachtet, ist das natürlich nicht viel: Ein Verhältnis von einem ppbv würde bedeuten, dass in einem bestimmten Volumen Marsluft ein milliardster Teil Methan ist. Doch trotz dieser nur geringen Menge, ist der Nachweis für die Marsforscher spannend. Die Messungen gelangen mit dem Laser-Spektrometer des Instruments Sample Analysis at Mars (SAM). Methan war von Curiosity schon häufiger in der Marsluft nachgewiesen worden, es hatte sich sogar ein bestimmter Zusammenhang zwischen Methanhäufigkeit und der Jahreszeit am Ort des Rovers gezeigt. Auch plötzliche erhöhte Methanwerte konnte das Team registrieren. Mit der Sonde ExoMars Trace Gas Orbiter der europäischen Raumfahrtagentur ESA hingegen konnte man bislang kein Methan in der Atmosphäre nachweisen (astronews.com berichtete). Methan ist deswegen von Interesse, da es auf der Erde hauptsächlich von Mikroorganismen am Boden erzeugt wird und zudem schnell in der Atmosphäre wieder vernichtet wird. Das detektierte Methan muss also erst vor kurzer Zeit freigesetzt worden sein. Das wirft natürlich die Frage auf, ob Methan auch auf dem Mars biologischen Ursprungs sein könnte. Die Wissenschaft kennt allerdings auch andere, nicht biologische Methanquellen. Infrage kämen hier etwa bestimmte geochemische Reaktionen im Marsgestein. Anzeige "Mit unsere aktuellen Messungen können wir nicht sagen, ob die Methanquelle biologisch oder geologisch ist oder wann das Methan produziert wurde", so Paul Mahaffy vom NASA Goddard Spaceflight Center, der verantwortliche Wissenschaftler für das Instrument SAM an Bord von Curiosity. Das Team hat am Wochenende ein weiteres Experiment geplant, mit dem man zumindest herausfinden möchte, ob es sich um einen nur kurzzeitigen Methanausstoß gehandelt hat. Curiosity war im August 2012 im Gale-Krater des Mars gelandet, um herauszufinden, ob es vor langer Zeit, also vor Milliarden von Jahren, auf dem Roten Planeten einmal Umweltbedingungen gab, die primitives Leben erlaubt hätten. Dazu sollte der Rover vor allem geologisch interessante Ablagerungen untersuchen, die man aus dem Orbit an den Hängen des Zentralbergs des Gale-Kraters entdeckt hatte. Entsprechende Hinweise fand Curiosity allerdings bereits bei ersten Tests der Instrumente. Inzwischen untersucht der Rover die Hänge des Zentralbergs und sammelt dort weitere Informationen, die etwas über die Klimageschichte des Roten Planeten verraten könnten. Update (25. Juni 2019): Die Messung am Wochenende hat wieder sehr niedrige Methanwerte von etwa 1 ppbv ergeben. Auch bei dem in der letzten Woche gemessenen Wert handelte es sich also um ein nur vorübergehendes Ereignis, wie es schon öfter gemessen wurde. Auf die Ursache für das Auftreten dieser Ereignisse gibt es bislang keine Hinweise, sie folgen auch keinem bestimmten Muster.

