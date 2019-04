Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]

EXOMARS TRACE GAS ORBITER

Erfolglose Suche nach Methan in der Atmosphäre

Seit rund einem Jahr misst die Sonde ExoMars Trace Gas Orbiter hochgenau die Zusammensetzung der Marsatmosphäre. Sie fahndet dabei unter anderem nach Spuren von Methan. Das Gas gilt als möglicher Hinweis auf Leben und wurde etwa vom Marsrover Curiosity bereits nachgewiesen. Der Trace Gas Orbiter fand jedoch keinerlei Spuren von Methan.



Mit mehr als 95 Prozent ist Kohlenstoffdioxid der Hauptbestandteil der Marsatmosphäre, gefolgt von kleinen Mengen von Stickstoff, Argon, Sauerstoff, Kohlenstoffmonoxid und weiteren Spurengasen. Ob zu letzteren auch Methan zählt und in welcher Konzentration, ist eine der meistdiskutierten Fragen der Marsforschung. Da das Methan in der Erdatmosphäre in erster Linie von Mikroorganismen am Boden erzeugt wird, liegt der Gedanke nahe, das Gas auf unserem Nachbarplaneten könne ebenfalls einen biologischen Ursprung haben. Allerdings kämen auch andere Quellen infrage, etwa bestimmte geochemische Reaktionen im Marsgestein. Die ersten Funde von Methan in der Marsatmosphäre liegen etwa 16 Jahre zurück. In den Folgejahren bestätigten sowohl bodengebundene Untersuchungen als auch Messungen der ESA-Raumsonde Mars Express die Entdeckung. Auch der NASA-Rover Curiosity, der sich seit 2012 einen Weg durch den Gale-Krater bahnt, wurde fündig: In Bodennähe schwankt die Methankonzentration dort demnach ständig zwischen 0,24 und 0,65 ppb (Teile pro Milliarde). "Setzt man unser bisheriges Verständnis der Atmosphärenchemie des Mars voraus, hat Methan dort eine Lebensdauer von einigen hundert Jahren", erklärt Dr. Paul Hartogh vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, der zum Team des Instruments ACS (Atmospheric Chemistry Suite) an Bord der Raumsonde ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) gehört, einem gemeinsamen Projekt der europäischen und russischen Weltraumagenturen. Vor allem der Einfall ultravioletter Strahlung und Reaktionen mit dem Hydroxylradikal tragen zum Abbau von Methan bei. Anzeige Methan, das in Bodennähe entsteht, müsste sich wegen seiner chemischen Stabilität nach und nach gleichmäßig über die gesamte Marsatmosphäre verteilen und selbst in großer Höhe messbar sein. Die aktuellen Daten der Instrumente NOMAD und ACS an Bord von TGO zeichnen allerdings ein anderes Bild: Trotz der hohen Empfindlichkeit der Messungen, die Konzentrationen von 0,05 ppb aufspüren können, wurden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht fündig. Marsforscherinnen und –forscher suchen nun nach Möglichkeiten, die scheinbar widersprüchlichen Ergebnisse von TGO und Curiosity zu versöhnen. So wäre es beispielsweise denkbar, dass ein bisher unbekannter Mechanismus in der Marsatmosphäre am Werk ist und dort Methan abbaut. Andere Erklärungen blicken genauer auf die Messdaten von Curiosity. Weist tatsächlich der gesamte Gale-Krater dieselbe Methankonzentration auf, die der Rover gemessen hat? Nur dann müsste auch ACS das Gas aufspüren können. Oder müssen die Daten deutlich lokaler interpretiert werden? So gab es etwa Befürchtungen, Curiosity selbst könnte Methan ausgedünstet haben. In diesem Fall dürften die Methanmengen, welche die übrige Atmosphäre erreichen, deutlich unter der Nachweisgrenze von TGO liegen. MPS-Wissenschaftler Paul Hartogh bringt eine weitere Erklärung ins Spiel: Möglicherweise gibt es unter der Regolithschicht am Boden des Gale-Kraters Methanhydrate, wie sie beispielsweise in Permafrostböden der Arktis auf der Erde vorkommen. Diese könnten mit anderen Gasen und Materialien im Marsboden vermischt sein. Wird das Methan freigesetzt, könnte es ins Marsregolith diffundieren und dort angelagert werden. Der Druck des darüber fahrenden Rovers könnte das Gas dann freisetzen. Die Gesamtmengen wären zu gering, um sie mit TGO aufzuspüren. Trotz dieser Negativresultate wird der Gale-Krater weiterhin Ziel von Methanmessungen von TGO sein. Über die Ergebnisse berichten die Forschenden jetzt in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Nature erschienen ist.

