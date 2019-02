Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]

HUBBLE

Zwerggalaxie durch Zufall entdeckt

Astronomen haben mithilfe des Weltraumteleskops Hubble eine sehr isolierte Zwerggalaxie entdeckt, die mit einer Entfernung von nur rund 30 Millionen Lichtjahren noch zu unserer kosmischen Nachbarschaft gehört. Eigentlich hatte das internationale Team nach sehr alten und lichtschwachen Sternen in dem Kugelsternhaufen NGC 6752 gesucht.



Die jetzt zufällig entdeckte Zwerggalaxie Bedin I (oben links) in NGC 6752. [ Die jetzt zufällig entdeckte Zwerggalaxie Bedin I (oben links) in NGC 6752. [ Großansicht Nach einer neuen Galaxie hatten Luigi R. Bedin vom italienischen Osservatorio Astronomico di Padova und seine Kollegen eigentlich nicht gesucht: Sie wollten alte und sehr lichtschwache Sterne im Kugelsternhaufen NGC 6752 aufspüren, um daraus das Alter des Kugelsternhaufens ableiten zu können. Dazu beobachteten sie die Ausläufer des Kugelsternhaufens mit der Advanced Camera for Surveys des Weltraumteleskops Hubble. Dabei fiel ihnen eine kompakte Ansammlung von leuchtschwachen Sternen auf. Sie bestimmten sorgfältig die physikalischen Eigenschaften dieser Sterne und kamen schließlich zu dem Schluss, dass sie nicht Teil des Sternhaufen und auch nicht Teil der Milchstraße sein konnten. Im Gegenteil: Die Sternen waren viele Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Offenbar handelte es sich um eine äußerst lichtschwache Zwerggalaxie mit einem Durchmesser von gerade einmal 3000 Lichtjahren in rund 30 Millionen Lichtjahren Entfernung. Sie erhielt von der Gruppe den Spitznamen Bedin I und wurde als spheroidale Zwerggalaxie klassifiziert. Anzeige Zwerggalaxien sind, wie der Name schon andeutet, kleine Systeme, die sich in der Regel durch eine sehr geringe Helligkeit und eine sehr alte Population von Sternen auszeichnen. In der Lokalen Gruppe, also unserem Heimatgalaxienhaufen, kennt man 36 dieser Galaxien, 22 davon sind Satellitengalaxien der Milchstraße. Das Besondere an Bedin I ist, dass sie zu den wenigen Galaxien dieser Art gehört, von denen man die Entfernung genau kennt. Bedin I liegt zudem ungewöhnlich isoliert: Die nächste größere Galaxie, zu der sie theoretisch gehören könnte, ist NGC 6744 und diese ist zwei Millionen Lichtjahre von Bedin I entfernt. Das dürfte sie zu der "einsamsten" bislang entdeckten Zwerggalaxie machen. Die Astronomen schätzen das Alter von Bedin I auf rund 13 Milliarden Jahre. Die Galaxie ist damit ein wahres Fossil aus der Anfangszeit des Universums. Über ihre Entdeckung berichtet das Team in einem Fachartikel, der in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters erschienen ist. Zwerggalaxie durch Zufall entdeckt. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Hubble: Auf der Spur der unsichtbaren Zwerggalaxien - 12. Juli 2012

