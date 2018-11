Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

HERA

Experten diskutieren Asteroiden-Ablenkmission

Die Gefahr ist real: Irgendwann wird man einen Asteroiden entdecken, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet und der so groß ist, dass sein Einschlag für große Verwüstungen sorgen würde. Für eine erfolgreiche Ablenkung muss man die Eigenschaften von Asteroiden sehr genau kennen und auch Ablenkstrategien testen. Dies könnte im Rahmen der ESA-Mission Hera geschehen.



Weltraumingenieure und Asteroidenexperten aus ganz Europa und darüber hinaus treffen sich in dieser Woche im Museum für Naturkunde Berlin, um sich über die von der europäischen Weltraumagentur ESA vorgeschlagenen Mission Hera zur Abwehr von Asteroiden auszutauschen. In dem zweitägigen Workshop werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die wissenschaftlichen Möglichkeiten diskutieren, die sich aus der ehrgeizigen und innovativen Weltraummission ergeben. Neben dem Hauptziel, dem Test der Abwehr von Asteroiden, geht es um mögliche zusätzliche Experimente und Technologien im Zusammenhang mit der Rohstoffnutzung von Asteroiden. Hera ist der europäische Beitrag zu einer Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA. Ziel ist der Zwillings-Asteroid Didymos, dessen kleinerer Asteroid Didymoon genannt wird und mit 160 Meter etwa so groß wie die Pyramide von Gizeh ist. Auf dessen Oberfläche will die NASA eine Sonde einschlagen lassen, die 2023 gestartet werden soll. "Der Aufprall eines solchen Asteroiden hätte für die Erde schwerwiegende Folgen. Aber nur wenn wir die Zusammensetzung erdnaher Asteroiden kennen, können wir geeignete Abwehrstrategien testen", so Kai Wünnemann, Impaktforscher am Museum für Naturkunde Berlin. Didymoon wird das erste Objekt im Sonnensystem sein, dessen Umlaufbahn durch menschliche Anstrengung messbar verschoben wird. Anzeige Eine NASA-Mission namens DART (Double Asteroid Redirection Test) soll im Oktober 2022 mit Didymoon kollidieren und eine planetare Verteidigungstechnik namens "Kinetic Impactor" testen. Hera wird kartieren, die Oberfläche von Didymoon vermessen und gleichzeitig die Masse des Asteroiden aus nächster Nähe messen, um ein vollständigeres Bild der Kollision und ihrer Folgen zu erhalten. Nur mit solch detaillierten Daten könnte der Aufbau eines internationalen planetarischen Verteidigungssystems erfolgen. Die OHB System AG in Deutschland führt derzeit eine detaillierte Systemstudie der Hera-Mission durch, die den europäischen Raumfahrtministern im nächsten Jahr auf dem ESA-Ministerrat Space19+ vorgestellt wird, um eine endgültige Entscheidung über den Flug der Mission zu treffen. Experten diskutieren Asteroiden-Ablenkmission. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Asteroiden: Didymos als Einschlagziel für AIDA - 26. Februar 2013 Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung

HERA, Seiten der ESA