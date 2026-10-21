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Wie wahrscheinlich sind Planeten mit zwei Sonnen?
Redaktion
/ Pressemitteilung des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF
astronews.com
21. Oktober 2026
Aus Science-Fiction-Filmen kennt man sie: Planeten mit zwei
Sonnen. In der Astronomie diskutiert man noch darüber, mit welcher
Wahrscheinlichkeit Planeten um Doppelsterne entstehen können. Bislang nämlich
wurden nur wenige solcher Planeten entdeckt. Mithilfe von Simulationen versucht
man nun herauszufinden, ob sie wirklich so selten sind.
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Künstlerische Darstellung eines
Doppelsternsystems um dessen einen Stern in einer
Staubscheibe Planeten entstehen.
Bild: NASA / JPL-Caltech [Großansicht]
Die Menschheit stellt sich schon lange die Frage, ob es da draußen im Weltall
Leben oder sogar eine zweite Erde gibt. Erst seit etwas mehr als 30 Jahren
wissen wir mit Sicherheit, dass es überhaupt Planeten um andere Sterne als die
Sonne – sogenannte Exoplaneten – gibt. Inzwischen hat man mehr als 6000 davon
gefunden. Die Astrophysikerin Elke Pilat-Lohinger ist seit 1999 im
Forschungsbereich der extrasolaren Planeten tätig. "Ich habe schon als Kind
gewusst, dass ich in die Astronomie wollte", erklärt sie. Inzwischen ist sie
Senior Scientist am Institut für Astrophysik der Universität Wien. Doch anstatt
durch ein Teleskop zu schauen, nutzt sie dazu Computersimulationen. Sie möchte
verstehen, wie sich Planetensysteme bilden und ob sie langfristig stabil sind –
insbesondere in Doppelsternsystemen.
"Obwohl wahrscheinlich ein Drittel bis die Hälfte aller Sterne als
Doppelsternsysteme auftreten, haben wir Exoplaneten bisher nur in relativ
wenigen davon gefunden", sagt Pilat-Lohinger. "Daher ist die Frage, ob das an
unseren Beobachtungsmethoden liegt oder es einfach schwieriger ist, Planeten in
Doppelsternsystemen zu bilden. Letzteres hätte große Auswirkungen darauf, wie
viele Exoplaneten es überhaupt gibt." Zusammen mit ihrem Kollegen Maximilian
Zimmermann arbeitet Pilat-Lohinger an ihrem aktuellen vom Österreichischen
Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt "Planeten-Architektur in habitablen
Zonen von Sternsystemen". Damit möchte sie die Simulationen von der Entstehung
von Exoplaneten in Doppelsternsystemen verbessern.
"Ein Stern entsteht durch Gas und Staub, die sich nach und nach durch
Gravitation immer weiter zusammenballen. Rundherum entsteht dann eine sogenannte
protoplanetare Scheibe aus dem übrigen losen Material, die um den Stern rotiert.
Darin können sich dann Planeten formen", erklärt Pilat-Lohinger. "Die größte
Herausforderung bei der Simulation davon ist die schiere Anzahl an Objekten in
der Scheibe."
In den ersten circa zehn Millionen Jahren der Planetenentstehung bilden sich
Gasplaneten, die das Gas aus der protoplanetaren Scheibe aufsammeln. Kleinere
terrestrische – also erdähnliche – Exoplaneten mit fester Oberfläche bilden sich
danach aus den inzwischen gebildeten Planetesimalen und Protoplaneten.
Planetesimale sind hunderte Meter bis hunderte Kilometer große Objekte,
Protoplaneten sind einige tausend Kilometer groß.
All diese Objekte ziehen sich durch ihre Gravitation gegenseitig an. Das
bedeutet, dass die Berechnungen für die realistische Simulation einer solchen
protoplanetaren Scheibe mit tausenden Objekten enorm komplex werden. Dazu
braucht es Supercomputer, um das überhaupt berechnen zu können. "Um die
Simulation der Bildung der terrestrischen Planeten zu vereinfachen, hat man
lange einfach angenommen, dass jede Kollision von zwei Objekten in der Scheibe
eine perfekte Verschmelzung dieser bedeutet", so Pilat-Lohinger. "Dass bei einer
Kollision noch einiges anderes passieren kann, hat man lange einfach nicht
einbezogen. Doch mit unserem Algorithmus und der heutzutage verfügbaren
Rechenleistung können wir das viel genauer simulieren."
Forschende nehmen an, dass circa die Hälfte der Doppelsternsysteme
erdähnliche Planeten in stabilen Umlaufbahnen enthalten könnten. Pilat-Lohinger
und Zimmermann möchten herausfinden, wie sich diese Exoplaneten bilden. In einer
Studie aus 2025 simulierten sie dazu eine Scheibe mit 2000 Planetesimalen und 25
Protoplaneten in einem Doppelsternsystem. Die Forschenden nutzten dazu die
Supercomputer von Austrian Scientific Computing. In ihrer Simulation
kreist die protoplanetare Scheibe um einen der beiden Sterne im
Doppelsternsystem, während der andere weiter entfernt darum herum seine Bahnen
zieht. Die Gravitation des weiter entfernten Sterns beeinflusst die Bahnen der
vielen Objekte in der protoplanetaren Scheibe und damit die Planetenentstehung.
Je näher dieser zweite Stern ist, desto größer sein Einfluss.
Pilat-Lohinger und Zimmermann möchten mit ihrer Simulation herausfinden, ob
sich durch diese Störungen mehr oder weniger erdähnliche Planeten bilden, wie
sich diese in ihren Bahnen anordnen und ob die Planetenbahnen überhaupt
langfristig stabil sind. Pilat-Lohinger sagt: "Das Besondere an dieser Arbeit
ist, dass wir nicht nur viel mehr Objekte simulieren, sondern auch deren
Kollisionen komplexer darstellen können." Dazu nutzen Pilat-Lohinger und
Zimmermann eine Kategorisierung von Kollisionen basierend darauf, wie schnell
und in welchem Winkel die kollidierenden Objekte zusammentreffen und welche
Massen sie haben. Diese Daten erhalten sie aus ihrer Simulation. Kollisionen
können damit nicht nur eine perfekte Verschmelzung der Objekte darstellen,
sondern beispielsweise auch Streifschüsse oder einen katastrophalen Aufprall,
bei dem die Objekte zerstört werden.
Diese erste Studie im Rahmen des FWF-Projekts erlaubt den Forschenden neue
Einblicke in die Entstehung von Exoplaneten in Doppelsternsystemen.
Beispielsweise zeigt die Simulation, dass Kollisionen Material eher anhäufen,
wenn die protoplanetare Scheibe und der zweite Stern sich in derselben Ebene
bewegen – so wie im Sonnensystem alle Planeten in etwa derselben Ebene um die
Sonne rotieren. Wenn die Bahn des zweiten Sterns allerdings schief zur Scheibe
steht, gibt es mehr destruktive Kollisionen. "Unsere Ergebnisse zeigen, wie
sensibel die Planetenentstehung auf solche gravitativen Einflüsse reagiert", so
Pilat-Lohinger. "Unser Projekt ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt für die
Suche nach erdähnlichen und vielleicht sogar bewohnbaren Exoplaneten in
Sternsystemen, wo man in unmittelbarer Nähe zwei 'Sonnen' am Horizont sieht, und
damit einen doppelten Sonnenuntergang beobachten kann."
Über ihre Ergebnisse berichteten Pilat-Lohinger und Zimmermann in einem
Fachartikel, der in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
erschienen ist.
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Ferne
Welten - die astronews.com Berichterstattung über die Suche nach
extrasolaren Planeten