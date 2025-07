Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



CALAR ALTO

Erdähnliche Planeten besonders häufig um massearme Sterne



Um massearme Sterne befinden sich offenbar besonders häufig erdähnliche Planeten. Das ergab eine jetzt vorgestellte Auswertung von Daten, die im Rahmen des CARMENES-Projekts gesammelt wurden, das das Calar-Alto-Observatorium bei Almería in Spanien für Beobachtungen nutzt. Außerdem entdeckte das CARMENES-Team auch vier neue Exoplaneten in den Daten.





Künstlerische Darstellung von erdähnlichen Planeten in der Milchstraße.

Das Spektrographen-System CARMENES am Calar-Alto-Observatorium bei Almería in Spanien wurde an der Landessternwarte Königstuhl entwickelt und gebaut. Damit suchen Astronominnen und Astronomen nach Exoplaneten, die um sogenannte M-Zwerge kreisen. Dies sind Sterne mit einer Masse, die weniger als ein Zehntel bis zu etwa der Hälfte der Masse unserer Sonne beträgt. M-Zwerge sind die am häufigsten vorkommenden Sterne in unserer Galaxie. Sie weisen kleinste periodische Bewegungen auf, die durch die Gravitationsanziehung umlaufender Planeten verursacht werden. Daraus können Wissenschaftler Aufschluss über die Existenz von bislang unentdeckten Welten ziehen.

Für die aktuellen Untersuchungen wählten die Forscherinnen und Forscher 15 Sterne aus einem Katalog von insgesamt 2200 M-Zwergen des CARMENES-Programms aus und werteten ihre Radialgeschwindigkeitsdaten aus. Diese Geschwindigkeit eines Sterns kann präzise gemessen werden, indem ein hochaufgelöstes Spektrum aufgenommen und die Spektrallinien analysiert werden. Die Forschenden entdeckten anhand der Daten vier neue Planeten; der größte dieser Exoplaneten weist die mehr als 14-fache Masse unserer Erde auf und umrundet seinen Mutterstern in rund 3,3 Jahren. Die anderen drei Planeten haben zwischen 1,03 und 1,52 Erdmassen und Umlaufzeiten von 1,43 bis 5,45 Tagen.

Statistische Analysen zeigen, dass Sterne mit weniger als 0,16 Sonnenmassen im Durchschnitt etwa zwei Planeten mit weniger als drei Erdmassen besitzen. "Es ist wirklich absolut bemerkenswert, wie häufig kleine Planeten bei sehr massearmen Sternen vorkommen2, betont Studienleiter Dr. Adrian Kaminski von der Landessternwarte Königstuhl, die zum Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg gehört. Größere Planeten sind hingegen seltener. "Das deutet darauf hin, dass massearme Sterne vor allem kleinere Planeten in engen Umlaufbahnen bilden", so der Heidelberger Astronom.

Unter den rund 5000 Planeten, die bislang in anderen Sonnensystemen entdeckt wurden, kann keiner als echter "Zwilling" der Erde in Bezug auf Masse, Radius, Oberflächentemperatur und Typ des Muttersterns gelten. Die neu entdeckten Planeten genügen jedoch zumindest den ersten drei Kriterien, wie Prof. Dr. Andreas Quirrenbach, Direktor der Landessternwarte Königstuhl, hervorhebt. "Potenzielle Kandidaten für bewohnbare Welten sind kleine, felsige Planeten in der sogenannten habitablen Zone, dem Bereich um einen Stern, in dem Wasser flüssig existieren könnte. Da M-Zwerge sehr häufig vorkommen und ihre Energie über Milliarden Jahre konstant in den Weltraum abstrahlen, könnten sie stabile Umgebungen für die Entwicklung von Leben bieten." Diese Erkenntnisse, so das Team, würde zudem Hinweise darauf liefern, wo die Suche nach lebensfreundlichen Planeten besonders erfolgversprechend sein könnte.

Die Forschungsergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.