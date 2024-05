Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]



ATT

Teleskope, Technik und Messier



Essen ist eigentlich eher bekannt für die Zeche Zollverein, die Grugahalle oder die Villa Hügel. Einmal im Jahr jedoch wird die Metropole im Ruhrgebiet zum Mekka für die Amateurastronomie, dann findet dort nämlich der Astronomie- und Techniktreff, kurz ATT, statt. Morgen ist wieder so weit: Der 39. ATT lockt mit zahlreichen Ausstellern, einem umfangreichen Programm und Charles Messier.





Der ATT in Essen gilt als ein Muss für jeden Amateurastronomen. [ Der ATT in Essen gilt als ein Muss für jeden Amateurastronomen. [ Großansicht

Die Geschichte des ATT begann ganz bescheiden im Jahr 1983 als lokaler "Astronomischer Tausch- und Trödeltreff". Doch diese Zeiten sind längst vorbei, auch wenn die ATT sich ihren Charme als Amateurveranstaltung für die Amateurastronomie bis heute bewahrt hat und das "ATT" inzwischen als "Astronomie und Techniktreff" übersetzt wird. Hinter der Messe, die inzwischen als größte Veranstaltung dieser Art in Europa gilt, steckt die Walter-Homann-Sternwarte und damit engagierte Amateurastronominnen und Amateurastronomen, die in Essen eine Volkssternwarte betreiben.

Nach dem erfolgreichen Restart in 2022 konnten die Aussteller- und Besucherzahlen im vergangenen Jahr an die Zeiten vor Corona anknüpfen. "Die Aussteller und Besucher waren begeistert darüber, dass sie sich wieder persönlich begegnen konnten. Das ist es, was die Menschen wollen", erklärt Messeleiterin Claudia Henkel. Eine Ausstellerliste mit den Who-is-Who der Szene, ein attraktives Vortragsprogramm und weitere Astro-Highlights sollen auch in diesem Jahr wieder die Besucher aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland anziehen. Auch private Anbieter und Sternwarten, die ihre gebrauchten Astroschätzchen präsentieren und verkaufen wollen, sind wieder dabei. Der ATT findet in diesem Jahr am Samstag, 4. Mai 2024 von 10 bis 18 Uhr im Gymnasium Am Stoppenberg, Im Mühlenbruch 51, 45141 Essen, statt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro.

Anzeige

Ergänzt wird die Messe von einem attraktiven Vortrags-Programm: So macht sich Hubert Zitt Gedanken über die Frage "Star Trek oder Star Wars?", Udo Siepmann fragt sich, ob "Smart Telescopes" die Zukunft der Astrofotografie sind und Frank Sackenheim informiert über Künstliche Intelligenz in der Astrofotografie. Zum Abschluss des Vortragsprogramms berichtet der Astrophysiker Prof. Andreas Burkert über das "schwarze Herz der Milchstraße".

Ein besonderes Highlight gibt es am Stand von astronomie - DAS MAGAZIN zu sehen: Vor mehr als 240 Jahren veröffentlichte der französische Astronom Charles Messier die erste nennenswerten Zusammenstellung von über 100 Himmelsobjekten in den Jahrbüchern der französischen Akademie der Wissenschaften. Jeder Amateurastronom kennt diese Sammlung astronomischer Beobachtungsziele der nördlichen Hemisphäre unter dem Namem "Messier-Katalog". astronomie - DAS MAGAZIN zeigt auf dem ATT einen originalen Messier-Katalog in einer Erstausgabe des Jahrbuchs Connoissance des Temps aus dem Jahre 1780, die seine Beschreibungen von 68 Nebeln und Sternhaufen enthält. Ein 32-seitiger Sonderdruck von astronomie – DAS MAGAZIN, den Besucher kostenfrei während der Messe mitnehmen können, enthält Artikel über das Leben von Charles Messier und die Erstellung des Katalogs, eine Beschreibung des ausgestellten Buchs sowie Abbildungen aller relevanten Seiten und Übersetzungen der 68 Objektbeschreibung in die deutsche Sprache.

Da die Zeitschrift praktisch eine "Halbschwester" von astronews.com ist, wird auch astronews.com wieder indirekt auf dem ATT vertreten sein: Stefan Deiters, Gründer von astronews.com und Chefredakteur von astronomie - DAS MAGAZIN, wird den ganzen Tag über am Stand der Zeitschrift sein. Das Magazin wurde 2019 gegründet. In der kommenden Woche erscheint die 42. Ausgabe der Zeitschrift, die sich speziell an Amateurastronominnen und -astronomen wendet.