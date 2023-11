Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]

JWST

Die Silikatsandwolken von WASP-107b

Mit dem James Webb Space Telescope (JWST) wurde nun die Atmosphäre des 200 Lichtjahre entfernten Exoplaneten WASP-107b untersucht: Beim Durchleuchten seiner wolkigen Atmosphäre entdeckte das Team Wasserdampf, Schwefeldioxid und sogar Silikatsandwolken. Insgesamt scheint WASP-107b über eine dynamische Atmosphäre mit einem faszinierenden Materialtransport zu verfügen.



Künstlerische Darstellung des Exoplaneten WASP-107b und seines Muttersterns. [ Künstlerische Darstellung des Exoplaneten WASP-107b und seines Muttersterns. [ Großansicht Der Exoplanet WASP-107b ist ein einzigartiger Gasplanet. Er umkreist einen Stern, der etwas kühler und weniger massereich ist als unsere Sonne. Während die Masse des Planeten der des Neptun ähnelt, ist sein Durchmesser deutlich größer und nähert sich fast dem des Jupiter an. Diese Eigenschaft macht WASP-107b im Vergleich zu den Gasplaneten des Sonnensystems eher "luftig". Dadurch lässt sich etwa 50 Mal tiefer in seine Atmosphäre blicken als bei der Erforschung eines Gasriesen im Sonnensystem wie Jupiter. Ein Team europäischer Forschenden nutzte während der Beobachtung mit dem Mid-Infrared Instrument (MIRI) an Bord des James Webb Space Telescope (JWST) die bemerkenswerte "Luftigkeit" dieses Exoplaneten aus. Diese eröffnete nämlich ein Fenster, um tief in seine Atmosphäre zu schauen und seine komplexe chemische Zusammensetzung aufzuschlüsseln. Der Grund dafür ist recht einfach: Die Signale oder spektralen Merkmale sind in einer weniger dichten Atmosphäre weitaus deutlicher zu erkennen als in einer kompakteren. Die jetzt veröffentlichte Studie berichtet über die Entdeckung von Wasserdampf, Schwefeldioxid und Silikatwolken, aber bemerkenswerterweise gibt es keine Spur des Treibhausgases Methan. Diese Ergebnisse liefern entscheidende Einblicke in die Dynamik und Chemie dieses faszinierenden Exoplaneten. Anzeige Erstens lässt das Fehlen von Methan auf ein potenziell warmes Inneres schließen und bietet einen bestechenden Einblick in den Transport von Wärmeenergie in der Atmosphäre des Planeten. Zweitens war die Entdeckung von Schwefeldioxid eine große Überraschung: Frühere Berechnungen deuteten nicht darauf hin, aber neuartige Klimamodelle der Atmosphäre von WASP-107b zeigen nun, dass seine diffuse Eigenschaft die Bildung von Schwefeldioxid ermöglicht. Obwohl sein recht kühler Wirtsstern nur einen vergleichsweise kleinen Anteil an hochenergetischen Photonen aussendet, können diese tief in die Atmosphäre des Planeten eindringen. Dieser Umstand ermöglicht die chemischen Reaktionen, die zur Produktion von Schwefeldioxid erforderlich sind. Aber das ist noch nicht der vollständige Befund. Die spektralen Merkmale von Schwefeldioxid und Wasserdampf sind im Vergleich zu einem wolkenlosen Szenario erheblich vermindert. Hoch gelegene Wolken verdecken dagegen teilweise den Wasserdampf und das Schwefeldioxid in der Atmosphäre. Während Astronominnen und Astronomen bei anderen Exoplaneten auf indirektem Wege auf Wolken aus verschiedenen Substanzen schließen konnten, ist dies der erste Fall, in dem Forschende die chemische Zusammensetzung dieser Wolken definitiv bestimmen können. Sie bestehen aus kleinen Silikatpartikeln, einer vertrauten Substanz, die auf der Erde fast überall als Hauptbestandteil von Sand vorkommt. "Das JWST revolutioniert die Charakterisierung von Exoplaneten und liefert beispiellose Einblicke in bemerkenswerter Geschwindigkeit", sagt die Hauptautorin Leen Decin von der KU Leuven. "Die Entdeckung von Sandwolken, Wasser und Schwefeldioxid auf diesem luftigen Exoplaneten mit JWSTs MIRI ist ein entscheidender Meilenstein. Das verändert unser Verständnis der Planetenentstehung und -entwicklung und wirft ein neues Licht auf das Sonnensystem." Paul Mollière vom Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg stimmt zu: "Der Wert des JWST ist nicht zu unterschätzen: Egal wohin wir mit diesem Teleskop schauen, sehen wir immer etwas Neues und Unerwartetes. Auch dieses neueste Ergebnis ist keine Ausnahme." Im Gegensatz zur Atmosphäre der Erde, wo Wasser bei niedrigen Temperaturen gefriert, können in Gasplaneten Silikatpartikel kondensieren und Wolken bilden, wenn die Temperaturen etwa 1000 Grad Celsius erreichen. Bei WASP-107b, wo die äußere Atmosphäre Temperaturen von etwa 500 Grad Celsius erreicht, sagten bisherige Modelle voraus, dass diese Silikatwolken tiefer in der Atmosphäre entstehen sollten, wo die Temperaturen wesentlich höher sind. Darüber hinaus regnen hochgelegene Sandwolken in tiefere Schichten ab. Wie ist es dann aber möglich, dass diese Sandwolken in großer Höhe dauerhaft existieren können? "Die Tatsache, dass wir diese Sandwolken hoch in der Atmosphäre sehen, verrät uns, dass die Sandregentropfen in tieferen, sehr heißen Schichten verdampfen. Der resultierende Silikatdampf wird anschließend effizient nach oben transportiert", erklärt Michiel Min vom Niederländischen Institut für Weltraumforschung SRON. "Hier kondensieren sie dann wieder zu Silikatwolken. Dies ähnelt dem Wasserdampf- und Wolkenzyklus der Erde, aber mit Sandtropfen." Dieser kontinuierliche Zyklus von Sublimation und Kondensation durch einen vertikalen Transport ist verantwortlich für das durchgängige Auftreten von Sandwolken in der Atmosphäre von WASP-107b. Die jetzt vorgestellten Ergebnisse werden ein Licht auf die exotische Welt von WASP-107b und erweitern die Grenzen des Verständnisses von Exoplanetenatmosphären. Sie markieren einen bedeutenden Meilenstein in der Erforschung von Exoplaneten und enthüllen das komplexe Zusammenspiel von Chemikalien und klimatischen Bedingungen auf diesen fernen Welten. "Wir am MPIA sind stolz darauf, wichtige Elemente für MIRI bereitgestellt zu haben", sagt Thomas Henning, Co-Leiter des MIRI-Projekts und Direktor am MPIA. "Dazu gehören die Filterräder des Photometers und Spektrometers von MIRI sowie die Mechanismen, die die Elemente positionieren, die die Spektren mit den chemischen Signaturen erzeugt haben." Mitarbeiter des MPIA haben zudem MIRIs Boden- und Flugtests unterstützt. "Mit Kollegen in ganz Europa und den Vereinigten Staaten haben wir fast 20 Jahre lang das MIRI-Instrument gebaut und getestet. Es ist erfreulich zu sehen, wie unser Instrument die Atmosphäre dieses faszinierenden Exoplaneten enträtselt", sagt Instrumentenspezialist Bart Vandenbussche von der KU Leuven, ebenfalls Co-Leiter des MIRI-Projekts. Jeroen Bouwman, Wissenschaftler des MPIA und Mitverantwortlicher für das Beobachtungsprogramm fügt hinzu: "Diese Studie kombiniert die Ergebnisse mehrerer unabhängiger Analysen der JWST-Beobachtungen und steht stellvertretend für die Jahre der Arbeit, die nicht nur in den Bau des MIRI-Instruments investiert wurden, sondern auch in die Kalibrierung und Analysetools für die mit MIRI gewonnenen Beobachtungsdaten." Über die Ergebnisse berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Nature erschienen ist. Die Silikatsandwolken von WASP-107b. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Hubble: Helium in der Atmosphäre von WASP-107b - 3. Mai 2018

