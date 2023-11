Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]

LUCY

(152830) Dinkinesh ist ein Doppelasteroid

Vor zwei Tagen flog die NASA-Raumsonde Lucy an ihrem ersten Asteroiden vorüber und machte dabei gleich eine bemerkenswerte Entdeckung: Die ersten von der Sonde aufgenommenen Bilder zeigen, dass es sich bei dem Hauptgürtel-Asteroiden (152830) Dinkinesh um einen Doppelasteroiden handelt. Der nächste Asteroidenvorüberflug ist für 2025 geplant.



Dinkinesh und Begleiter im Blick des Lucy Long-Range Reconnaissance Imager. Die Aufnahme entstand am 1. November 2023 um 17.55 MEZ aus einer Entfernung von rund 430 Kilometern. [ Dinkinesh und Begleiter im Blick des Lucy Long-Range Reconnaissance Imager. Die Aufnahme entstand am 1. November 2023 um 17.55 MEZ aus einer Entfernung von rund 430 Kilometern. [ Großansicht "Dinkinesh hat seinem Namen wirklich alle Ehre gemacht; das ist wunderbar", sagte Hal Levison, der verantwortliche Wissenschaftler für den Lucy-Mission am Southwest Research Institute. Dinkinesh bedeutet nämlich in der in Äthiopien gesprochenen Amharischen Sprache soviel wie "du bist fabelhaft". "Als Lucy als Mission ausgewählt wurde, war geplant, an sieben Asteroiden vorbeizufliegen. Dann kam Dinkinesh dazu und zwei trojanische Monde und jetzt dieser Satellit, so dass sich die Zahl auf elf erhöht hat." Schon in den Wochen vor der Begegnung mit Dinkinesh gab es innerhalb des Lucy-Teams erste Vermutungen, dass es sich bei Dinkinesh um einen Doppelasteroiden handeln könnte, da sich die Helligkeit des Asteroiden periodisch veränderte. Die ersten Bilder, die während des Vorüberflugs gewonnen wurde, zeigen nun, dass Dinkinesh tatsächlich ein enges Doppelsystem ist. Nach einer vorläufigen Analyse schätzt das Team, dass der größere der beiden Brocken an seiner breitesten Stelle etwa 790 Meter groß ist, während der kleinere etwa 220 Meter misst. Der Vorüberflug war in erster Linie als Test angelegt, wobei ausprobiert werden sollte, ob die automatische Nachverfolgung des jeweiligen Zielasteroiden durch Lucy auch wie vorgesehen klappt. Dieses "Imblickbehalten" des Asteroiden durch das sogenannte Terminal Tracking System ist angesichts einer Geschwindigkeit der Sonde von rund 16.000 Kilometern pro Stunde in Bezug auf den Asteroiden durchaus anspruchsvoll. Anzeige Die Ergebnisse haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber überzeugt: "Dies ist eine beeindruckende Serie von Bildern. Sie zeigen, dass das Terminal Tracking System wie vorgesehen funktioniert hat, auch wenn wir es mit einem schwierigeren Ziel zu tun hatten als erwartet", sagte Tom Kennedy von Lockheed Martin. "Es ist eine Sache, etwas zu simulieren, zu testen und zu üben. Es ist eine ganz andere Sache, es tatsächlich in Aktion zu sehen." Obwohl der Vorüberflug in erster Linie als Test ausgelegt war, erhofft sich das Team davon auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse: "Wir wussten, dass dies der kleinste Asteroid des Hauptgürtels sein würde, der je aus dieser Nähe beobachtet wurde", sagte Keith Noll, Lucy-Projektwissenschaftler vom Goddard Space Flight Center der NASA. "Die Tatsache, dass es zwei sind, macht es noch aufregender. In mancherlei Hinsicht ähneln diese Asteroiden dem erdnahen Asteroidenpaar Didymos und Dimorphos, die von der Mission DART untersucht wurden, aber es gibt einige wirklich interessante Unterschiede, mit denen wir uns beschäftigten werden." Es wird bis zu einer Woche dauern, bis das Team die restlichen Daten des Vorüberflugs von der Raumsonde zur Erde übermittelt hat. Die Daten sollen dann auch zur Vorbereitung auf die nächste geplante Begegnung dienen: 2025 soll Lucy am Hauptgürtel-Asteroiden Donaldjohanson vorüberfliegen, bevor dann zwei Jahre später die eigentlichen Ziele der Mission, die Jupiter-Trojaner, angeflogen werden. (152830) Dinkinesh ist ein Doppelasteroid. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Lucy: Auf dem Weg zu Trojanern und Hellenen - 18. Oktober 2021

Bild des Tages - 15. Oktober 2021: Lucy

Discovery-Missionen: Zwei Sonden und acht Asteroiden - 6. Januar 2017 Lucy, Missions-Website am Southwest Research Institute

Lucy, Missions-Website der NASA