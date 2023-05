Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



MAPHEUS

Erfolgreicher Start mit Experimenten und 2700 Missionslogos



Die Forschungsrakete MAPHEUS-13, die gestern vom schwedischen Kiruna aus zu einer kurzen Reise ins All startete, hatte eine besondere Fracht an Bord: über 2700 Bilder, die Kinder aus ganz Deutschland gemalt hatten. Sie waren auf einem USB-Stick gespeichert und auch in einem Mosaik auf der Rakete angebracht. Dieses Teil der Rakete wird im Juni in Berlin zu besichtigen sein.





Das Mosaikbild mit den Missionslogos an der Rakete MAPHEUS-13 vor dem Start.

"Jeder Raumflug hat sein spezielles Missions-Logo. Oft sind da Sterne, Raketen oder ähnliche Symbole abgebildet. Bei der jetzigen Mal-Aktion durften sich Kinder ihr eigenes Logo ausdenken. Mehr als 500 Kindergärten und Grundschulen folgten der Einladung und machten begeistert mit", sagt Dr. Christoph Pawek, Vorstandsbeauftragter für Nachwuchsförderung im DLR. Alle Bilder waren auf einem USB-Stick im Inneren der Rakete. Außerdem wurde aus den Einsendungen ein Mosaikbild erstellt und auf die Außenhülle der Rakete geklebt.

Bis Mitte April 2023 hatten Kindergärten, Horte und Grundschulen Zeit, um ihre Bilder einzusenden (astronews.com berichtete). Und am 22. Mai 2023 war es dann soweit: Vom schwedischen Startplatz in Kiruna flog die Forschungsrakete MAPHEUS-13 ins All. Der Name steht für "Materialphysikalische Experimente unter Schwerelosigkeit" und die Zahl für den 13. Flug im Rahmen dieses Projekts. Die Rakete erreichte eine Höhe von rund 225 Kilometern - also weit über die Grenze zum Weltraum hinaus, die in der Raumfahrt üblicherweise bei 100 Kilometern über der Erde angesetzt wird.

Vom Start bis zur Landung dauerte der Flug zwar wie geplant "nur" rund 13 Minuten, aber das genügt für viele wissenschaftliche Experimente in Schwerelosigkeit. Sie tritt ein, sobald die Triebwerke abgeschaltet werden: Dann befindet sich die Rakete etwas mehr als fünf Minuten auf einer parabelförmigen Flugbahn im freien Fall - und in ihrem Inneren herrscht dadurch Schwerelosigkeit. Bei diesem Flug wollten die Forschenden unter anderem herausfinden, wie geschmolzene Metallmischungen in Schwerelosigkeit erstarren. In einem anderen Experiment ging es darum, wie mit einem 3D-Drucker auf langen Raumfahrtmissionen Werkzeuge hergestellt werden können. Auch zwei Experimente mit Nervenzellen waren dabei - die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möchten erforschen, wie Heilungsprozesse im Gehirn ablaufen.

Nach der erfolgreichen Fallschirm-Landung kehren nicht nur die Experimente nach Deutschland zurück. Auch der mit dem Mosaik aus Kinderbildern beklebte Teil der Raketenhülle wird abmontiert. Am 13. Juni 2023 soll er auf der Festveranstaltung zum "Tag der kleinen Forscher" in der Berliner Archenhold-Sternwarte präsentiert werden.

MAPHEUS ist ein ziviles Forschungsprogramm, das vom DLR-Institut für Materialphysik im Weltraum, vom DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin sowie von der Mobilen Raketenbasis MORABA des DLR in Zusammenarbeit mit Partnern aus Schweden betrieben wird. Die Mal-Aktion wurde von der DLR-Nachwuchsförderung zusammen mit der Stiftung "Kinder forschen" im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023 durchgeführt. Das Wissenschaftsjahr steht unter dem Motto "Unser Universum".

"Wir haben mit dieser Aktion bewusst jüngere Kinder angesprochen, um schon im Kindergarten- bis Grundschulalter Interesse an Forschung und Technik zu wecken", sagt Pawek. "Kinder sind in diesem Alter besonders wissbegierig und neugierig. Gerade die Raumfahrt kann so mit der von ihr ausgehenden Faszination dazu beitragen, dass junge Menschen auch während ihrer späteren Schullaufbahn eine positive und aufgeschlossene Haltung zu MINT-Fächern einnehmen."

Die gemeinnützige Stiftung "Kinder forschen" engagiert sich für frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen.