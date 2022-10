Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



JAMES WEBB

Blick auf die Säulen der Schöpfung



Die Säulen der Schöpfung zählen wohl zu berühmtesten Bildern, die vom Weltraumteleskop Hubble veröffentlicht wurden. Auch das James Webb Space Telescope hat inzwischen diese Brutstätte junger Sterne ins Visier genommen. Gestern haben NASA und ESA das Bild veröffentlicht. Es zeigt neue Details der Sternentstehungsregion im Sternbild Schlange.





Blick mit der Near-Infrared Camera des Weltraumteleskops James Webb auf die Säulen der Schöpfung im Adlernebel.

Auch das James-Webb-Weltraumteleskop hat nun die berühmten "Säulen der Schöpfung" ins Visier genommen. Die Nebelstrukturen sind Teil des Adlernebels im Sternbild Schlange und rund 6500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Eine entsprechende Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble zählt bis heute zu den spektakulärsten Ansichten des Weltraumteleskops. Auch die Webb-Aufnahme steht dem in nichts nach: Allerdings erscheinen die Staubstrukturen dank des Infrarotblicks von James Webb sehr viel transparenter, wodurch ganz neue Einsichten in die Region möglich werden.

"Hauptdarsteller" in der neuen Ansicht sind Sonnen, die gerade entstehen, sogenannte Protosterne. Es handelt sich dabei um die leicht rötlichen Punkte, die gerade außerhalb einer der staubigen Säulen liegen und meist auch anhand ihrer strahlenförmige Beugungsmuster, der sogenannten Spikes, zu erkennen sind. Wenn sich innerhalb der Gas- und Staubsäulen Materialansammlungen mit ausreichender Masse bilden, beginnen sie unter ihrer eigenen Schwerkraft zu kollabieren und werden schließlich zu neuen Sternen.

Doch wie kommt es zu den wellenförmigen Linien am Rand der Säulen, die ein wenig an fließende Lava erinnern? Dabei handelt es sich um Material, das junge Sterne ausgestoßen haben. So können von gerade entstehenden Sternen gebündelte Partikelstrahlen, sogenannte Jets ausgehen, die mit Material ihrer Umgebung kollidieren und darin dann Strukturen entstehen lassen, die ein wenig an Bugwellen von Schiffen erinnern. Das karminrote Leuchten, das in der zweiten und dritten Säule von oben zu erkennen ist, stammt von energiereichen Wasserstoffmolekülen, die durch diese Jets und Stoßwellen angeregt worden sind. Die jungen Sterne in dieser Region dürften erst einige hunderttausend Jahre alt sein und werden noch lange Zeit weiter anwachsen.



Obwohl man zunächst glauben könnte, dass Webb dank seines Blicks im nahen Infrarot die Wolken in dieser Region "durchdringen" kann und auch Objekte in deutlich größerer Entfernung hinter den Säulen zeigt, ist dieser Blick doch durch das interstellare Medium versperrt: Es wird durch das gesammelte Licht der vielen Sterne in dieser Region erhellt. Galaxien sind daher auf dem Bild nicht zu sehen.



Der neue Blick von Webb auf die Säulen der Schöpfung könnte der Astronomie neue Erkenntnisse zur Sternentstehung liefern, da sich nun die Sternpopulationen sowie die Gas- und Staubmengen in der Region genauer bestimmt lassen als das zuvor möglich war.