Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



XFEL

Röntgenpulse helfen bei Erforschung des Inneren von Planeten



In den Zentren von Planeten herrschen extreme Temperaturen und ein Druck, der millionenfach größer als der Atmosphärendruck ist. Um solche Bedingungen zu erforschen, versucht man entsprechende Extremverhältnisse mit aufwendigen Experimenten nachzustellen. Ein etabliertes Messverfahren wurde dazu nun erfolgreich an diese Extrembedingungen angepasst.





Hochauflösende Spektroskopie wird einzigartige Einblicke in die Chemie des tiefen Inneren von Planeten ermöglichen. [ Hochauflösende Spektroskopie wird einzigartige Einblicke in die Chemie des tiefen Inneren von Planeten ermöglichen. [ Großansicht

Die Hitze ist unvorstellbar, der Druck ist enorm: Die Bedingungen im Inneren von Jupiter oder Saturn sorgen dafür, dass die Materie dort in einem ungewöhnlichen Zustand vorliegt: Sie ist dicht wie ein Metall, zugleich aber elektrisch geladen wie bei einem Plasma. "Wir bezeichnen diesen Zustand als warme dichte Materie", erläutert Dominik Kraus, Physiker am Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) sowie Professor an der Universität Rostock. "Es ist ein Übergangszustand zwischen Festkörper und Plasma, der im Inneren von Planeten vorkommt, kurzzeitig aber auch auf der Erde auftreten kann, etwa bei Meteoriteneinschlägen."

Detailliert untersuchen lässt sich dieser Materiezustand im Labor nur mit einigem Aufwand, zum Beispiel indem starke Laserblitze auf eine Materialprobe feuern und sie für einen Wimpernschlag erhitzen und komprimieren. Doch wie sehen die chemischen Eigenschaften dieser warmen dichten Materie aus? Diese Frage lässt sich mit den bisherigen Verfahren nur unzulänglich beantworten.

Also ließ sich ein Team aus sechs Ländern etwas Neues einfallen: Basis ist der stärkste Röntgenlaser der Welt, der European XFEL in Hamburg. In einem kilometerlangen Beschleuniger werden hier extrem kurze und intensive Röntgenpulse erzeugt. "Die Pulse haben wir auf dünne Folien aus Kohlenstoff gelenkt"2, beschreibt Katja Voigt vom HZDR-Institut für Strahlenphysik. "Sie bestanden aus Graphit oder Diamant." In den Folien wird ein kleiner Teil der Röntgenblitze an Elektronen und deren unmittelbarer Umgebung gestreut. Das Entscheidende: Diese gestreuten Blitze können verraten, welche Art von chemischer Bindung die Kohlenstoffatome mit ihrer Umgebung eingegangen sind.

Anzeige

Zwar kommt dieses als Röntgen-Raman-Streuung bezeichnete Verfahren in der Forschung schon länger zum Einsatz, etwa in den Materialwissenschaften. Doch das Team um Voigt und Kraus schaffte es nun erstmals, es für Versuche zur Erforschung von warmer dichter Materie nutzbar zu machen. "Manche Fachleute hatten bezweifelt, dass das funktionieren kann", erzählt Kraus. Insbesondere mussten die Detektoren, die die von den Kohlenstofffolien ausgehenden Röntgensignale aufschnappen, hocheffizient und zugleich hochauflösend sein – eine große technische Herausforderung.

Doch die Analyse der Messdaten ließ deutlich erkennen, welche Bindungszustände der Kohlenstoff eingegangen war. "Dass das so gut geklappt hat, hat uns schon ein bisschen überrascht", freut sich Voigt. Eines aber fehlt noch, um warme dichte Materie mit dem Verfahren zu untersuchen – starke Laserblitze, die die Kohlenstofffolien auf hohe Drücke und Temperaturen von bis zu mehreren 100.000 Grad bringen.

Dafür kommt die Helmholtz International Beamline for Extreme Fields (HIBEF) ins Spiel, welche unter Federführung des HZDR am European XFEL eingeweiht wurde und als eine der modernsten Forschungsanlagen weltweit gilt. Hier sind mittlerweile leistungsstarke Laser installiert, sodass erste Röntgen-Raman-Experimente in einigen Monaten stattfinden könnten. "Ich bin sehr optimistisch, dass das funktionieren wird", meint Kraus.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die das neue Verfahren bringen könnte, sind vielfältig: Unter anderem ist unklar, wie viele leichte Elemente wie Kohlenstoff oder Silizium im Erdkern stecken. Laborexperimente könnten hier wichtige Hinweise liefern. "Die neue Methode ist nicht nur auf Kohlenstoff anwendbar, sondern auch für andere leichte Elemente", erläutert Voigt. Eine weitere Fragestellung: Im Inneren sogenannter Gasriesen wie Jupiter oder Eisriesen wie Neptun dürften komplexe chemische Reaktionen ablaufen – ebenso wie in fernen Exoplaneten von ähnlicher Statur. Per Röntgen-Raman-Verfahren sollten sich diese Prozesse im Labor nachvollziehen lassen.

"Vielleicht lässt sich damit ja das Rätsel lösen, welche Reaktionen dafür verantwortlich sind, dass Planeten wie Neptun und Saturn mehr Energie abstrahlen als sie eigentlich sollten", hofft Kraus. Mit der neuen Technik sollten sich aber auch Kometeneinschläge im Mini-Maßstab simulieren lassen: Falls Kometen einst organisches Material auf die Erde brachten – könnte es beim Einschlag zu chemischen Reaktionen gekommen sein, die die Entstehung des Lebens begünstigten?

Und sogar für technische Anwendungen birgt das Verfahren Potential: Im Prinzip scheint es möglich, dass sich unter Extrembedingungen neuartige Werkstoffe bilden, die faszinierende Eigenschaften zeigen. Ein Beispiel wäre ein Supraleiter, der bei Raumtemperatur funktioniert und anders als bisherige Materialien nicht aufwändig gekühlt werden muss. Für die Technik wäre ein solcher Raumtemperatur-Supraleiter hochinteressant: Er könnte Strom völlig verlustfrei leiten, ohne dass man ihn mit Flüssigstickstoff oder Flüssighelium kühlen muss.

Über das Verfahren berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Physics of Plasmas erschienen ist.