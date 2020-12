Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



SOLAR ORBITER

Erster Vorüberflug an der Venus



Am kommenden Sonntag wird die europäische Sonnensonde Solar Orbiter der Venus einen kurzen Besuch abstatten. Die Sonde nutzt die Anziehungskraft des Planeten, um Bahn und Geschwindigkeit anzupassen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen während der Passage aber auch Messungen machen. Dabei sind sie besonders an Blitzen in der Atmosphäre interessiert.





Solar Orbiter soll am Sonntag an der Venus vorüberfliegen (künstlerische Darstellung).

Nach dem Start im Februar stattet die ESA-Raumsonde Solar Orbiter nun erstmals der Venus einen Besuch ab, um deren Anziehungskraft für eine Bahn- und Geschwindigkeitsänderung zu nutzen. Für das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das an zwei Messgeräten beteiligt ist, bietet sich – nach dem Vorbeiflug von BepiColombo im Oktober – eine weitere Gelegenheit, um Daten aus der Umgebung des Planeten zu sammeln.

Auf ihrer dreieinhalbjährigen Reise zur Sonne muss die Raumsonde Solar Orbiter mehrmals an Erde und Venus Schwung holen, um ihre endgültige Umlaufbahn zu erreichen. Der erste von acht Venus-Vorbeiflügen am 27. Dezember wird Solar Orbiter näher an die Sonne bringen und die Umlaufbahn der Raumsonde neigen, wodurch sie unseren Stern aus verschiedenen Perspektiven beobachten kann.

Das Radiowelleninstrument RPW und das Magnetometer MAG, an denen auch das IWF beteiligt ist, werden eingeschaltet sein, um die Magnetfelder und Plasmaparameter in Venusnähe aufzuzeichnen. Eines der noch ungeklärten Phänomene bei Venus ist die Blitzaktivität. Blitze erzeugen sogenannte Whistler-Wellen. Ein Whistler ist ein niederfrequentes elektromagnetisches Signal, bei dem hohe Töne langsam abfallen und niedriger werden. Mit einem geeigneten Empfänger, zum Beispiel einem Transistorradio, können sie direkt in akustische Signale umgewandelt werden.

"Mit RPW können wir diese Wellen messen und so einen weiteren Hinweis darauf bekommen, ob es Blitze in der Venusatmosphäre gibt", erklärt IWF-Gruppenleiter Manfred Steller, der für den RPW-Bordcomputer verantwortlich ist. "Der Flug von BepiColombo durch den Magnetschweif der Venus, in Regionen die zuvor noch nie erkundet wurden, hat sehr interessante Aktivitäten in Magnetfelddaten gezeigt", ergänzt IWF-Wissenschaftler Martin Volwerk. Die Flugbahn von Solar Orbiter verläuft ähnlich. "Dadurch erwarten wir weitere Ergebnisse aus diesen noch unerforschten Gebieten im Magnetschweif des Planeten."

Der Solar Orbiter war im Februar gestartet. Ausgerüstet mit zehn wissenschaftlichen Instrumenten wagt sich die Sonde der europäischen Raumfahrtagentur ESA in den kommenden Jahren bis auf 42 Millionen Kilometer an unser Zentralgestirn heran und blickt zudem erstmals auf die Pole des Sterns.