SPAXEX CREW-1

Vier neue Crewmitglieder für die ISS

In der vergangenen Nacht sind vier neue Besatzungsmitglieder an Bord einer Crew Dragon zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Es ist die erste reguläre Mission zum Besatzungswechsel, die das Unternehmen SpaceX im Auftrag der NASA durchführt. Im Sommer hatte es einen ersten bemannten Testflug einer Crew Dragon gegeben.



Start der Mission SpaceX Crew-1 in der vergangenen Nacht vom Kennedy Space Center in Florida aus. [ Start der Mission SpaceX Crew-1 in der vergangenen Nacht vom Kennedy Space Center in Florida aus. [ Großansicht Eine vierköpfiges Team von Astronautinnen und Astronauten ist auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS: In der vergangenen Nacht startete eine Falcon-9-Trägerrakete mit einer Crew Dragon von Cape Canaveral aus ins All. Inzwischen hat das Raumschiff eine Erdumlaufbahn erreicht und soll am frühen Dienstagmorgen an die ISS andocken. Die Crew Dragon soll bis Frühjahr nächsten Jahres im All bleiben. An Bord der Crew Dragon befinden sich - außer einer amerikanischen Astronautin, einem japanischen Astronauten und zwei amerikanischen Astronauten - auch Versorgungsgüter für die Raumstation sowie neue wissenschaftliche Instrumente. Mit der Crew Dragon reisen nun seit vielen Jahren erstmals wieder mehr als drei Raumfahrende zur Internationalen Raumstation. Die Besatzung der ISS wächst damit von sechs auf sieben Personen an. Die eine Person mehr an Bord erlaubt dann auch zusätzliche wissenschaftliche Forschung. "Die NASA hat ihr Versprechen an das amerikanische Volk und unsere internationalen Partner eingelöst, einen sicheren, verlässlichen und kostengünstigen Weg zum Besatzungswechsel auf der ISS bereitzustellen, dank der amerikanischen Privatwirtschaft", unterstrich NASA-Administrator Jim Bridenstine nach dem erfolgreichen Start. "Dies ist eine bedeutende Mission für die NASA, SpaceX und unseren Partner Jaxa und wir freuen uns auf die Ankunft der Besatzung auf der ISS." Anzeige Nach dem Aus für die Space-Shuttle-Flotte hatte sich die NASA entschieden, mit der Versorgung der Raumstation kommerzielle Unternehmen zu beauftragen. Seit einigen Jahren führen SpaceX und Northrop Grumman im NASA-Auftrag daher entsprechende Versorgungsflüge durch. SpaceX und Boeing bauten zudem Raumschiffe, um auch Besatzungsmitglieder zur ISS zu bringen. Der bemannte Erstflug des Starliners von Boeing steht noch aus. Das von der NASA selbst entwickelte Raumschiff Orion und die zugehörige Trägerrakete soll ausschließlich für Missionen zum Mond und zu ferneren Zielen eingesetzt werden. Ende Mai war erstmals ein Crew Dragon mit zwei Astronauten an Bord zur Internationalen Raumstation ISS geflogen und hatte damit die Einsatzfähigkeit auch für den Transport von Menschen unter Beweis gestellt. SpaceX setzt zum Start der Raumschiffe auf ihre eigene Trägerrakete vom Typ Falcon 9. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Wiederverwendbarkeit: Auch in der vergangenen Nacht kehrte die erste Stufe der Rakete zur Erde zurück und soll - nach einer Wiederaufarbeitung - für einen Start im kommenden Jahr erneut eingesetzt werden. Crew Dragon bringt vier neue Crewmitglieder zur ISS. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Commercial Crew: Ein historischer Start für die NASA - 27. Mai 2020

