Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ISS

Alexander Gerst ist ISS-Kommandant

Mit Alexander Gerst ist seit gestern erstmals ein Deutscher Kommandant der Internationalen Raumstation ISS. Im Rahmen einer kleinen Zeremonie übergab NASA-Astronaut Drew Feustel das Kommando an den deutschen ESA-Astronauten, der seit Juni zum zweiten Mal auf der ISS arbeitet. Er wird nun bis Dezember für die Geschicke der Raumstation verantwortlich sein.



Selfie zu Dritt: Alexander Gerst (Mitte) mit Serena Aunon-Chancellor und Sergei Prokopjev. [ Selfie zu Dritt: Alexander Gerst (Mitte) mit Serena Aunon-Chancellor und Sergei Prokopjev. [ Großansicht Der "Tag der Deutschen Einheit" 2018 wird für Alexander Gerst wohl unvergesslich bleiben: Am 3. Oktober wurde der 42-jährige Geophysiker und Astronaut als erster Deutscher und zweiter Europäer Kommandant der Internationalen Raumstation ISS. Um 16.10 Uhr MESZ übergab NASA-Astronaut Andrew "Drew" Feustel, Kommandant der Expedition 56, offiziell den "Chefposten" auf der Raumstation im Rahmen einer kleinen Zeremonie an Alexander Gerst. Der deutsche ESA-Astronaut hat nun bis zum Ende seiner Mission und seiner Rückkehr zur Erde - voraussichtlich am 13. Dezember - sowohl die Gesamtverantwortung für die Crew der Expedition 57, als auch für alle Module der Raumstation, also den amerikanischen, russischen, japanischen und europäischen Teil. "Die Übergabe der Gesamtverantwortung für die Crew und die Raumstation ISS an den deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst ist ein sehr großer Vertrauensbeweis für die Partnerschaft zwischen Europäern und den anderen ISS-Nationen, insbesondere den beiden ISS-Gründungsnationen USA und Russland", sagt Prof. Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). "Deutschland ist der stärkste europäische Partner der ISS, wir sind mit rund 40 Prozent europäischer Spitzenreiter bei der Nutzung der Raumstation. Die Kommandoübergabe an Alexander Gerst ist deshalb auch vor diesem Hintergrund eine besondere Anerkennung seiner Leistungen bei seinen beiden bisherigen ISS-Missionen 'Blue Dot' im Jahre 2014 und 'horizons' in diesem Jahr", ergänzt Dr. Walther Pelzer, DLR-Vorstand für das Raumfahrtmanagement und in dieser Funktion zuständig für die deutschen Beiträge zur horizons-Mission und zur ESA. Anzeige Zu Gersts Crew gehören nach wie vor die NASA-Astronautin Serena Aunon-Chancellor und der russische Kosmonaut Sergei Prokopjev - mit ihnen ist er am 6. Juni 2018 gemeinsam zu seiner horizons-Mission zur ISS aufgebrochen. Neu an Bord sind ab Mitte Oktober der NASA-Astronaut Nick Hague und der Kosmonaut Alexey Ovchinin. Sie sollen mit einer russischen Sojus-Kapsel am 11. Oktober zur Raumstation starten. Kapitän des gesamten Raumschiffs zu sein bedeutet im Vergleich zum "normalen" Astronautenalltag als Missionsspezialist, also zum Beispiel Bordingenieur oder Wissenschaftler, "vor allem auch in kritischen Situationen den Überblick zu behalten und überlegt Entscheidungen zu treffen", erklärt Volker Schmid, horizons-Missionsmanager und ISS-Fachgruppenleiter beim DLR Raumfahrtmanagement in Bonn. Erfahrung mit den Abläufen an Bord der ISS spiele hier eine ebenso große Rolle wie die Akzeptanz innerhalb der Crew. "Der Kapitän muss mehr als jeder andere ein Teamplayer sein, zugleich aber auch den Respekt und das Vertrauen genießen, auch im Krisenfall für die gesamte Mannschaft und das Schiff Verantwortung zu übernehmen", sagt Schmid. Zusätzlich arbeite der Kommandant besonders eng mit dem Flugdirektor und dem Missionsteam am Boden zusammen, um eine erfolgreiche Gesamtmission zu gewährleisten. Außerdem ist Gerst für die Sicherheit, die Gesundheit der Crew und den Schutz der ISS-Module zuständig. Im Notfall entscheidet er über Rettungsmaßnahmen bis hin zum Missionsabbruch oder eine vorzeitige Rückkehr zur Erde. Alexander Gerst ist ISS-Kommandant. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. ISS: Hyperspektralkamera wird montiert - 27. August 2018

ISS: Neue Experimente für AstroAlex & Co - 3. Juli 2018

Horizons: AstroAlex auf dem Weg zur ISS - 6. Juni 2018

ISS: Alles bereit für Gerst-Mission im Col-CC - 4. Juni 2018

ISS - die astronews.com Berichterstattung über die Internationale Raumstation DLR