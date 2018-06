Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



MARS

Organisches Material Hinweis auf Leben?



Sind die Funde von organischem Material durch den Marsrover Curiosity, über die die NASA in der vergangenen Woche berichtete, ein Hinweis auf Leben? Während man sich bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde eher zurückhaltend gab, halten es manche Astrobiologen für wahrscheinlich, dass es sich bei den organischen Substanzen um Zerfallsprodukte von Mikroorganismen handelt.





Blick in den Gale-Krater des Mars, den der Rover Curiosity seit rund sechs Erdjahren erforscht.

Für einigen Wirbel sorgte vor einigen Tagen die Nachricht, dass der NASA-Marsrover Curiosity organische Moleküle auf dem Roten Planeten gefunden hat. "Diese sensationelle Entdeckung wird die Suche nach Leben auf dem Mars weiter befeuern", ist sich Prof. Dr. Dirk Schulze-Makuch, Astrobiologe von der TU Berlin und Adjunct Professor an der Arizona State sowie der Washington State University sicher. Er selbst vermutete solche Vorkommen auf dem Mars ebenfalls schon länger. Die neuen Entdeckungen bestätigen seine Vermutungen.

Schulze-Makuch konnte kürzlich in aufwendigen Untersuchungen aktive Zellverbände in der marsähnlichen Landschaft der Atacama-Wüste nachweisen, die an einem der trockensten Orte der Erde überleben, bis minimale Wassermengen ihre Stoffwechselaktivitäten wieder anregen. "Auf dem Mars fällt natürlich kein Regen", so Schulze-Makuch. "Aber es gibt auch dort flüssiges Wasser in Form von Wasserfilmen auf Mineralen, Nebel, Grundwasser und sogar ab und zu durch nächtlichen Schneefall. Insofern kann die hyper-aride Kernzone der Atacama-Wüste, in der wir ein vorübergehend bewohnbares Habitat mit kurzzeitig aktiven Mikroben entdeckt haben, als Arbeitsmodell für den Mars gelten."

Seine Kollegin Jen Eigenbrode vom Goddard Space Flight Center und sein Kollege Christopher Webster vom California Institute of Technology hatten mithilfe der SAM-Instrumente (Sample Analysis at Mars) auf Curiosity erstmalig viele verschiedene organische Stoffe ebenso wie Methan nachgewiesen. Der Rover hatte die Proben im Gale-Krater eingesammelt, in dem er bereits seit sechs Jahren arbeitet. Die Untersuchungen hatten sich auf einen alten See konzentriert, der vor rund 3,5 Milliarden Jahren existiert hatte und der damit eine Art geologisches "Gedächtnis" darstellt.

"Natürlich können organische Moleküle auch durch inorganische Prozesse auf den Mars geraten sein, also zum Beispiel durch einen Meteoriteneinschlag", so Schulze-Makuch. Aber die Diversität und Anzahl der Moleküle spreche eher dafür, dass sie Zerfallsprodukte von Mikroorganismen seien. "An der Oberfläche würden biologische Moleküle wie Proteinverbindungen vor allem durch die Strahlung schnell zerfallen. Doch es wurden auch Sulfat-Verbindungen gefunden, die bei der Konservierung von organischen Molekülen unter diesen unwirtlichen Bedingungen helfen. Man kann sich also vorstellen, was man in noch tieferen Bodenschichten finden könnte."

Frühere Arbeiten hätten, so Schulze-Makuch, festgestellt, dass der ehemalige Marssee eine habitable, also bewohnbare Zone gewesen sei. "Wenn man also dort jetzt organisches Material findet, können wir die wissenschaftliche Vermutung formulieren, dass der Mars irgendwann einmal ein frühes Ökosystem gehabt hat."

Schulze-Makuch gilt als einer der führenden Wissenschaftler im Bereich der Astrobiologie und hat fast 200 Arbeiten veröffentlicht, die sich mit Astrobiologie und der Bewohnbarkeit von Planeten beschäftigen. Sein jüngstes Buch, "The Cosmic Zoo: Complex Life on Many Worlds" erschien Ende 2017. Zur aktuellen Entdeckung der organischen Stoffe durch Curiosity veröffentlichte er einen Beitrag im Blog des Wissenschaftsmagazins Air & Space Smithsonian.