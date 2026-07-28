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VLT

Begleiter von Betelgeuse fotografiert?



Mithilfe des Very Large Telescope (VLT) wurde der bislang überzeugendste Hinweis dafür gefunden, dass Betelgeuse, einer der hellsten und am häufigsten beobachteten Sterne am Nachthimmel, einen Begleiter hat. Den Forschenden gelang es, neben dem Riesenstern einen schwachen Lichtpunkt abzubilden. Dieses Betelgeuse B genannte Objekt könnte ein Begleiter von Betelgeuse sein.





VLT-Aufnahme des möglichen Begleiters von Betelgeuse. Position und Größe von Betelgeuse ist durch einen Kreis markiert, der potentielle Begleiter Betelgeuse B mit einem Kreuz. [ VLT-Aufnahme des möglichen Begleiters von Betelgeuse. Position und Größe von Betelgeuse ist durch einen Kreis markiert, der potentielle Begleiter Betelgeuse B mit einem Kreuz. [ Großansicht

Seit Jahrzehnten hat die Wissenschaft darüber spekuliert, ob Betelgeuse einen stellaren Begleiter haben könnte, doch bislang blieb jede Suche ergebnislos, oder lieferte keine eindeutigen Resultate. Die jetzt vorgestellte Studie aber ist der bislang stärkste direkte Beweis dafür, dass Betelgeuse sein Leben von Beginn an mit einem viel kleineren Stern teilt, dessen Licht bisher lediglich zu schwach war, um es aus dem gleißenden Licht des Riesensterns herauszuheben.

Betelgeuse (Alpha Ori) ist der helle, rötliche Stern, der die Schulter des Sternbilds Orion bildet und von fast jedem Ort auf der Erde mit bloßem Auge sichtbar ist. Dieser rote Überriese nähert sich dem Ende seines Lebens und ist so gewaltig, dass seine Oberfläche – befände er sich an der Stelle unserer Sonne – bis zum Jupiter reichen würde. In den Jahren 2019 und 2020 machte Betelgeuse weltweit Schlagzeilen, als er plötzlich drastisch an Helligkeit einbüßte – das sogenannte "Great Dimming". Dieses führte zu Spekulationen, Betelgeuse könne kurz davorstehen, als Supernova zu explodieren. Doch dann stellte sich heraus, dass der Stern eine Staubwolke ausgestoßen hatte, die ihn vorübergehend verdunkelte. 2607-021a.shtml

"Einen kleinen Begleitstern neben Betelgeuse zu entdecken, ist ein bisschen wie der Versuch, ein Glühwürmchen neben einem Leuchtturm zu fotografieren. Die Helligkeit von Betelgeuse überstrahlt das schwache Signal völlig", erklärt sagt Dr. Emma Bordier vom Institut für Astrophysik der Universität zu Köln. Bordier hat die Beobachtungsstrategie mit erarbeitet, die den Nachweis erst ermöglichte. Dem Team gelang es, Betelgeuse direkt abzubilden – also das Licht des Sterns selbst zu erfassen – und zwar mithilfe des SPHERE-Instruments am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO in der chilenischen Atacamawüste.

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Dazu kombinierten die Forschenden eine Reihe extrem scharfer Bilder mit hochentwickelten Bildverarbeitungstechniken, um den matten Begleitstern zu enthüllen, der im gleißenden Licht des Riesensterns verborgen war. Die Forschenden beobachteten Beteigeuze in den Nächten vom 3. und 6. Dezember 2024. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, weil frühere Arbeiten vorausgesagt hatten, dass der hypothetische Begleiter zu dieser Zeit von der Erde aus gesehen am weitesten vom Stern entfernt und daher am leichtesten zu erkennen sein würde. Das Team stellte fest, dass Betelgeuse B ein junger Stern ist, der massereicher ist als prognostiziert. Ursprünglich ging man davon aus, dass er etwa so massereich wie die Sonne sei; die neuen Beobachtungen zeigen jedoch, dass Betelgeuse B etwa das Zwei- bis Dreifache der Sonnenmasse besitzt.

Um formal nachzuweisen, dass Betelgeuse B gravitativ an Betelgeuse gebunden ist und es sich nicht um einen zufällig in derselben Sichtlinie liegenden, nicht mit ihm verbundenen Stern handelt, müssen die Astronominnen und Astronomen ihn voraussichtlich im kommenden Jahr erneut auf der gegenüberliegenden Seite seiner Umlaufbahn beobachten. Die vom Team für das Sternenpaar abgeleitete minimale Umlaufzeit von mindestens 5,5 bis 5,9 Jahren stimmt gut überein mit einem lange bekannten, aber kaum verstandenen, etwa sechsjährigen Helligkeitszyklus von Beteigeuze – seiner "langen sekundären Periode".

Dies lässt vermuten, dass der langsame Puls des Sterns, der alle sechs Jahre an Helligkeit ab- und wieder zunimmt, zumindest teilweise ein Hinweis auf diesen Begleiter sein könnte, der den Hauptstern auf seiner Umlaufbahn umrundet – eine Thema, das das Team mit Folgebeobachtungen genauer untersuchen möchte.

Der mögliche Nachweis von Betelgeuse B wirft zudem die Frage auf, wie der Begleiter die erwartete Supernova-Explosion von Betelgeuse beeinflussen könnte. "Wir müssen herausfinden, ob dieser Begleiter einen Einfluss auf die Entwicklung des roten Überriesen haben wird", so Dr. Miguel Montargès vom Observatoire de Paris - PSL, der die Studie leitete.

Über die Entdeckung berichtet das Team in einem Fachartikel der in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erschienen ist.