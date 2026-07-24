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VLT

Ein Brauner Zwerg mit Begleiter



Mithilfe des Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO wurde nun im Sternsystem CD-35 2722 ein ungewöhnliches Objekt entdeckt: Der Braune Zwerg, der den Zentralstern umkreist, könnte über einen Begleiter verfügen. Bestätigt sich der Fund, wäre dies der erste "Mond", der außerhalb des Sonnensystems entdeckt wurde.





Künstlerische Darstellung des Systems CD-35 2722 mit dem neu entdeckten Objekt in der Mitte. [ Künstlerische Darstellung des Systems CD-35 2722 mit dem neu entdeckten Objekt in der Mitte. [ Großansicht

Als "extrem seltsam" beschreibt ESO-Student Kevin Hoy das System CD-35 2722, mit dem er sich viele Monate lang beschäftigt hat: Der Stern CD-35 2722, der etwa die Hälfte der Masse der Sonne aufweist, wird von einem sogenannten Braunen Zwerg umkreist. Diese Objekte sind massereicher als ein Planet, haben aber nicht ausreichend Masse, um die nuklearen Fusionsprozesse in ihrem Inneren dauerhaft zu zünden. Im Orbit um diesen Braunen Zwerg entdeckte Hoy Hinweise auf ein weiteres Objekt.

"Dieses System ist mithilfe von Begriffen, die wir aus unserem Sonnensystem kennen, etwa 'Planet' und 'Mond', schwer zu beschreiben, meint Hoy. Das Team bezeichnet das neu entdeckte Objekt daher als Exosatellit. Es hat etwa die Masse von Jupiter und umkreist einen Braunen Zwerg, der etwa die 30-fache Masse von Jupiter aufweist. "Der Exosatellit ist eindeutig massereich genug, um ein Planet zu sein, aber er umkreist keinen Stern, sondern ein Objekt, das einen Stern umkreist", beschreibt Hoy. "Da dieses Objekt so etwas wie das 'dritte Rad' in diesem System ist, möchte man es fast einen Mond nennen, auch wenn es nichts mit den kleinen, felsigen Monden vergleichbar ist, die wir im Sonnensystem kennen."

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"Der Satellit, über den wir hier berichten, ist ein riesiges gasförmiges Objekt, das einen sehr massereiche Begleiter umkreist, der selbst die mehrfache Masse von Jupiter hat", so Alice Zurlo, Direktorin des Millennium Nucleus of Young Exoplanets and their Moons (YEMS), zu dem auch Hoy gehört. Sie arbeitet außerdem, wie auch Hoy, an der Universidad Diego Portales in in Santiago de Chile. "In unserem Sonnensystem haben wir eine klare Abgrenzung zwischen den Planeten und der Sonne, daher ist es einfach, Objekte wie Monde zu definieren. Im CD-35 2722-System hingegen verwischen die Grenzen zwischen Sternen, Planeten und Monden. Da ist das komplizierter."

Obwohl man inzwischen mehr als 6000 extrasolare Planeten kennt, ist es bislang nicht gelungen, einen "Exomond" sicher nachzuweisen. Es gibt lediglich einige wenige Exomond-Kandidaten. Das System CD-35 2722 wurde von dem Team um Hoy und Zurlo mithilfe des CRIRES+-Instruments am Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO beobachtet. Sie verwendeten dabei die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode, um die minimalen Taumelbewegungen des Braunen Zwergs nachzuweisen, die durch das ihn umkreisende Objekt verursacht werden - nach Ansicht des Teams ein starker Hinweis auf einen "Mond". "So exotisch es auch sein mag: Dieses System ist wirklich einzigartig und stellt einen Durchbruch dar – es ist der erste plausible Nachweis eines Exosatelliten", so Zurlo.



Die Suche nach Exomonden und Satelliten in anderen Sonnensystemen ist für die Forschenden nicht nur deshalb spannend, weil sie dabei ganz neue Klassen von Objekten entdecken können, sondern weil Entdeckungen wie diese auch deutlich machen, wie vielfältig die Entstehung und Entwicklung von Objekten in anderen Planetensystemen sein kann. Mit dem gerade in Bau befindlichen Extremely Large Telescope der ESO sollten sich noch sehr viel kleinere Monde aufspüren lassen.

Über ihre Entdeckung berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist.