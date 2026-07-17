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Geschwindigkeitsunterschiede im Gas eines entstehenden Sterns
Redaktion
/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik
astronews.com
17. Juli 2026
Ein internationales Team hat erstmals eine beobachtbare
Signatur ambipolarer Diffusion in einem prästellaren Kern gefunden. Der Befund
basiert auf hochaufgelösten spektralen Beobachtungen des dichten Kerns L1544 mit
dem IRAM-30-Meter-Teleskop. Die Beobachtungen können helfen, die Rolle von
Magnetfeldern in der frühesten Phasen der Sternentstehung besser zu verstehen.
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Illustration des ion-neutralen
Geschwindigkeitsversatzes im prästellaren Kern
L1544.
Bild: Y. Nakamura & D. Arzoumanian /
Kyushu Universität [Großansicht]
Ein internationales Team unter maßgeblicher Beteiligung des
Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE) hat erstmals eine
beobachtbare Signatur identifiziert, die mit ambipolarer Diffusion in einem
prästellaren Kern übereinstimmt. Mit hochauflösenden spektralen Beobachtungen am
IRAM-30-Meter-Teleskop detektierten die Forschenden einen kleinen, aber
systematischen Geschwindigkeitsunterschied zwischen ionisiertem und neutralem
Gas in L1544, einem prototypischen dichten Kern in der Taurus-Molekülwolke.
Der Befund berührt eine der zentralen Fragen der Sternentstehungsforschung:
Wie interagieren Gravitation und Magnetfelder in den frühesten Phasen des
Kollapses? In dichtem molekularem Gas bleiben Ionen an Magnetfelder gekoppelt,
während sich neutrale Moleküle freier bewegen können. Ambipolare Diffusion
beschreibt die allmähliche Entkopplung dieser Komponenten, wodurch neutrales Gas
nach innen driften kann, während geladene Teilchen weiter an das Magnetfeld
gebunden bleiben. Bislang war dieser Prozess zwar theoretisch und durch
Simulationen vorhergesagt worden, in einem prästellaren Kern aber noch nicht
direkt nachgewiesen worden. "L1544 gibt uns eine seltene Gelegenheit, die
Wechselwirkung zwischen Magnetfeldern und kollabierendem Gas in einem sehr
frühen Stadium zu untersuchen", sagt Tommaso Grassi vom MPE. "Die Daten zeigen
eine kleine, aber systematische Relativbewegung zwischen Ionen und neutralem Gas
— genau die Signatur, die man im Fall ambipolarer Diffusion erwartet."
L1544 ist ein prototypischer prästellarer Kern: kalt, dicht, gravitativ
gebunden und noch ohne Protostern. Damit ist er ein ideales Labor, um die
physikalischen Bedingungen unmittelbar vor der Sterngeburt zu untersuchen. Bei
solch niedrigen Temperaturen frieren jedoch viele gängige Molekültracer an
Staubkörnern aus, sodass sie schwer zu beobachten sind. Das Team wählte daher
zwei Moleküle aus, die ähnliche dichte Regionen des Kerns sondieren: das
molekulare Ion N2D+ und das neutrale Molekül para-NH2D. "Das ist ein starkes
Beispiel dafür, was möglich wird, wenn ein passendes Ziel mit sehr hoher
spektraler Auflösung und sorgfältig abgestimmten Tracern beobachtet wird", sagt
Silvia Spezzano, Leiterin einer Max-Planck-Forschungsgruppe am MPE. "Es liefert
einen direkten beobachtenden Zugang zu einem Prozess, der in der
Sternentstehungstheorie seit Langem eine zentrale Rolle spielt."
Die Beobachtungen ergeben einen mittleren ion-neutralen
Geschwindigkeitsversatz von rund 0,05 km/s. In einem kalten, langsam
evolvierenden prästellaren Kern ist das eine sehr kleine Zahl — aber eine
physikalisch bedeutsame, die gut zu dem Driftverhalten passt, das erwartet wird,
wenn Ionen und Neutrale während des gravitativen Kollapses beginnen, sich zu
entkoppeln. Die Analyse zeigt zudem, dass beide Tracer ähnliche räumliche
Verteilungen aufweisen. Das stärkt die Interpretation, dass sie nahezu dasselbe
Gas abbilden und der gemessene Geschwindigkeitsunterschied auf einen realen
physikalischen Effekt zurückgeht.
Gleichzeitig betonen die Autorinnen und Autoren, dass der Befund vorsichtig
zu interpretieren ist. Geometrie, Projektionseffekte und die innere Struktur des
Kerns beeinflussen, was entlang der Sichtlinie sichtbar wird. Zudem wurde kein
signifikanter Unterschied in der Linienbreite zwischen ionisierter und neutraler
Komponente festgestellt. Der Befund ist daher als starke Evidenz für ambipolare
Diffusion zu verstehen, nicht als endgültiger Beweis.
Künftige Beobachtungen mit höherer räumlicher und spektraler Auflösung
könnten prüfen, ob ähnliche Signaturen auch in anderen prästellaren Kernen
auftreten und wie sie sich über die Struktur eines Kerns hinweg verändern. Sie
könnten außerdem helfen, die Rolle von ambipolarer Diffusion, Geometrie, Chemie
und Staubwachstum klarer voneinander zu trennen. Wenn sich
Ion-Neutral-Drift-Geschwindigkeiten breiter messen lassen, könnten sie zu einem
neuen Diagnosewerkzeug für Magnetfeldstärken und die physikalischen Bedingungen
werden, die die Sternentstehung regulieren. Für das MPE unterstreicht die Studie
die Rolle des Instituts in der Präzisionsastrophysik an der Forschungsfront der
Sternentstehung. Für das Fachgebiet insgesamt liefert sie einen der klarsten
Beobachtungstests eines Prozesses, der die Theorie seit Jahrzehnten prägt, sich
aber nur schwer direkt erfassen lässt.
"Diese Studie zeigt die bemerkenswerte Synergie zwischen Astronomie,
Astrochemie und Laborspektroskopie", sagt Paola Caselli, Direktorin am
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. "Die Messung von
Geschwindigkeitsunterschieden von nur wenigen zehn Metern pro Sekunde ist nur
möglich, weil Laboruntersuchungen die Frequenzen molekularer Übergänge mit
außergewöhnlicher Präzision bestimmt haben. Diese Fortschritte ermöglichen es
uns nun, subtile physikalische Prozesse wie die ambipolare Diffusion zu
untersuchen, welche die frühesten Phasen der Sternentstehung unmittelbar vor der
Geburt eines neuen Sterns bestimmen."
Über die Beobachtungen und das Verfahren berichtet das Team in zwei Fachartikeln,
die in der
Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erschienen sind.