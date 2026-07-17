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IRAM

Geschwindigkeitsunterschiede im Gas eines entstehenden Sterns

Ein internationales Team hat erstmals eine beobachtbare Signatur ambipolarer Diffusion in einem prästellaren Kern gefunden. Der Befund basiert auf hochaufgelösten spektralen Beobachtungen des dichten Kerns L1544 mit dem IRAM-30-Meter-Teleskop. Die Beobachtungen können helfen, die Rolle von Magnetfeldern in der frühesten Phasen der Sternentstehung besser zu verstehen.



Illustration des ion-neutralen Geschwindigkeitsversatzes im prästellaren Kern L1544. [ Illustration des ion-neutralen Geschwindigkeitsversatzes im prästellaren Kern L1544. [ Großansicht Ein internationales Team unter maßgeblicher Beteiligung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE) hat erstmals eine beobachtbare Signatur identifiziert, die mit ambipolarer Diffusion in einem prästellaren Kern übereinstimmt. Mit hochauflösenden spektralen Beobachtungen am IRAM-30-Meter-Teleskop detektierten die Forschenden einen kleinen, aber systematischen Geschwindigkeitsunterschied zwischen ionisiertem und neutralem Gas in L1544, einem prototypischen dichten Kern in der Taurus-Molekülwolke. Der Befund berührt eine der zentralen Fragen der Sternentstehungsforschung: Wie interagieren Gravitation und Magnetfelder in den frühesten Phasen des Kollapses? In dichtem molekularem Gas bleiben Ionen an Magnetfelder gekoppelt, während sich neutrale Moleküle freier bewegen können. Ambipolare Diffusion beschreibt die allmähliche Entkopplung dieser Komponenten, wodurch neutrales Gas nach innen driften kann, während geladene Teilchen weiter an das Magnetfeld gebunden bleiben. Bislang war dieser Prozess zwar theoretisch und durch Simulationen vorhergesagt worden, in einem prästellaren Kern aber noch nicht direkt nachgewiesen worden. "L1544 gibt uns eine seltene Gelegenheit, die Wechselwirkung zwischen Magnetfeldern und kollabierendem Gas in einem sehr frühen Stadium zu untersuchen", sagt Tommaso Grassi vom MPE. "Die Daten zeigen eine kleine, aber systematische Relativbewegung zwischen Ionen und neutralem Gas — genau die Signatur, die man im Fall ambipolarer Diffusion erwartet." Anzeige L1544 ist ein prototypischer prästellarer Kern: kalt, dicht, gravitativ gebunden und noch ohne Protostern. Damit ist er ein ideales Labor, um die physikalischen Bedingungen unmittelbar vor der Sterngeburt zu untersuchen. Bei solch niedrigen Temperaturen frieren jedoch viele gängige Molekültracer an Staubkörnern aus, sodass sie schwer zu beobachten sind. Das Team wählte daher zwei Moleküle aus, die ähnliche dichte Regionen des Kerns sondieren: das molekulare Ion N2D+ und das neutrale Molekül para-NH2D. "Das ist ein starkes Beispiel dafür, was möglich wird, wenn ein passendes Ziel mit sehr hoher spektraler Auflösung und sorgfältig abgestimmten Tracern beobachtet wird", sagt Silvia Spezzano, Leiterin einer Max-Planck-Forschungsgruppe am MPE. "Es liefert einen direkten beobachtenden Zugang zu einem Prozess, der in der Sternentstehungstheorie seit Langem eine zentrale Rolle spielt." Die Beobachtungen ergeben einen mittleren ion-neutralen Geschwindigkeitsversatz von rund 0,05 km/s. In einem kalten, langsam evolvierenden prästellaren Kern ist das eine sehr kleine Zahl — aber eine physikalisch bedeutsame, die gut zu dem Driftverhalten passt, das erwartet wird, wenn Ionen und Neutrale während des gravitativen Kollapses beginnen, sich zu entkoppeln. Die Analyse zeigt zudem, dass beide Tracer ähnliche räumliche Verteilungen aufweisen. Das stärkt die Interpretation, dass sie nahezu dasselbe Gas abbilden und der gemessene Geschwindigkeitsunterschied auf einen realen physikalischen Effekt zurückgeht. Gleichzeitig betonen die Autorinnen und Autoren, dass der Befund vorsichtig zu interpretieren ist. Geometrie, Projektionseffekte und die innere Struktur des Kerns beeinflussen, was entlang der Sichtlinie sichtbar wird. Zudem wurde kein signifikanter Unterschied in der Linienbreite zwischen ionisierter und neutraler Komponente festgestellt. Der Befund ist daher als starke Evidenz für ambipolare Diffusion zu verstehen, nicht als endgültiger Beweis. Künftige Beobachtungen mit höherer räumlicher und spektraler Auflösung könnten prüfen, ob ähnliche Signaturen auch in anderen prästellaren Kernen auftreten und wie sie sich über die Struktur eines Kerns hinweg verändern. Sie könnten außerdem helfen, die Rolle von ambipolarer Diffusion, Geometrie, Chemie und Staubwachstum klarer voneinander zu trennen. Wenn sich Ion-Neutral-Drift-Geschwindigkeiten breiter messen lassen, könnten sie zu einem neuen Diagnosewerkzeug für Magnetfeldstärken und die physikalischen Bedingungen werden, die die Sternentstehung regulieren. Für das MPE unterstreicht die Studie die Rolle des Instituts in der Präzisionsastrophysik an der Forschungsfront der Sternentstehung. Für das Fachgebiet insgesamt liefert sie einen der klarsten Beobachtungstests eines Prozesses, der die Theorie seit Jahrzehnten prägt, sich aber nur schwer direkt erfassen lässt. "Diese Studie zeigt die bemerkenswerte Synergie zwischen Astronomie, Astrochemie und Laborspektroskopie", sagt Paola Caselli, Direktorin am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. "Die Messung von Geschwindigkeitsunterschieden von nur wenigen zehn Metern pro Sekunde ist nur möglich, weil Laboruntersuchungen die Frequenzen molekularer Übergänge mit außergewöhnlicher Präzision bestimmt haben. Diese Fortschritte ermöglichen es uns nun, subtile physikalische Prozesse wie die ambipolare Diffusion zu untersuchen, welche die frühesten Phasen der Sternentstehung unmittelbar vor der Geburt eines neuen Sterns bestimmen." Über die Beobachtungen und das Verfahren berichtet das Team in zwei Fachartikeln, die in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erschienen sind. Geschwindigkeitsunterschiede im Gas eines entstehenden Sterns. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Arzoumanian, D., S. et al. (2026): Probing the ion-neutral drift velocity towards the L1544 prestellar core: Detection of ambipolar diffusion using N2D+ and para-NH2D, A & A (arXiv.org-Preprint)

Grassi, T. et al. (2026): A differentiable and optimizable 3D model for interpretation of observed spectral data cubes, A&A (arXiv.org-Preprint)

Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik

