SONATE-2

Würzburger Kleinsatellit seit zwei Jahren im All

Das Team des Würzburger Kleinsatelliten SONATE-2 konnte in dieser Woche das zweijährige Jubiläum ihres Satelliten im Erdorbit feiern. Das Ziel seiner Mission hatte der kleine Satellit schon vor einem Jahr erfüllt; für die Wissenschaft und die Ausbildung von Studierenden ist er allerdings noch immer wertvoll und erfreut sich auch im Amateurfunk großer Beliebtheit.



Der Würzburger Uni-Satellit SONATE-2 im Reinraumlabor mit ausgeklappten Solarpaneelen. [ Der Würzburger Uni-Satellit SONATE-2 im Reinraumlabor mit ausgeklappten Solarpaneelen. [ Großansicht Am 4. März 2024 startete der an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) entwickelte Nanosatellit SONATE-2 ins All. Zum zweijährigen Jubiläum zieht das Team der Professur für Raumfahrttechnik um Professor Hakan Kayal nun eine durchweg positive Bilanz. "Die Mission hat ihre technologischen Ziele im Bereich der Künstlichen Intelligenz erfüllt. Nach zwei Jahren Dauerbetrieb unter harschen Weltraumbedingungen liefert SONATE-2 weiterhin verlässlich Daten", freut sich Kayal – eine eindrucksvolle Demonstration der Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der Würzburger Raumfahrtforschung. So setzt der Kleinsatellit weiterhin wichtige Akzente in der akademischen Ausbildung, der globalen Vernetzung und dem Technologietransfer. Im Zentrum der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Mission stand die Erprobung neuartiger Hard- und Software für Künstliche Intelligenz (KI) unter extremen Weltraumbedingungen. Das Würzburger Team setzte hier einen technologischen Meilenstein: Es konnte demonstrieren, dass SONATE-2 in der Lage ist, seine KI-Modelle zur Erkennung von Anomalien auf der Erdoberfläche nicht auf der Erde, sondern direkt an Bord – im Orbit – zu trainieren. Das stand schon ein Jahr nach dem Start fest. Diese Fähigkeit zur autonomen Datenverarbeitung im All reduziert die zu übertragende Datenmenge drastisch und legt einen Grundstein für künftige interplanetare Missionen. Anzeige Der fortlaufende Betrieb des Kleinsatelliten wird seit dem Start vollständig lokal an der JMU abgewickelt. Die Steuerung, Überwachung und der Datenempfang erfolgen direkt über das universitätseigene "Mission Control Center" am Campus Hubland. Von hier aus plant und koordiniert das Team die komplexen Abläufe und Nutzlastoperationen des schuhkartongroßen Satelliten, der die Erde rund 15 Mal am Tag umrundet. Neben der Technologieerprobung ist die Mission fest in die universitäre Lehre integriert. SONATE-2 fungiert als "fliegender Hörsaal" und ermöglicht Studierenden der Luft- und Raumfahrtinformatik sowie verwandter Disziplinen eine einmalige, praxisnahe Ausbildung. Hervorzuheben ist dabei der gemeinsame Betrieb mit WüSpace e.V., der Würzburger Vereinigung für studentische Raumfahrtprojekte. Durch diese enge Kooperation können Studierende unter realen Bedingungen Erfahrungen in der Satellitensteuerung und Missionsplanung sammeln. Auch abseits der Wissenschaft erfreut sich SONATE-2 großer Beliebtheit. Die an Bord befindliche Amateurfunk-Nutzlast bietet einen sogenannten APRS-Digipeater (Automatic Packet Reporting System). Diese Funktion ermöglicht es Funkamateurinnen und -amateuren auf der ganzen Welt, digitale Kurznachrichten und Positionsdaten über den Satelliten auszutauschen. Die rege Nutzung der APRS-Funktionalität unterstreicht die starke internationale Vernetzung des Projekts mit der Amateurfunk-Community. Dass Grundlagenforschung an der JMU Würzburg den Weg in die Wirtschaft findet, beweist das Projekt durch einen erfolgreichen Technologietransfer. Aus den Erkenntnissen und Entwicklungen von SONATE-2 heraus hat sich das Start-up Pyxis Space GmbH gegründet. Das junge Unternehmen baut auf der im Rahmen der Mission gewonnenen Expertise auf und macht die in Würzburg entwickelten Innovationen dem kommerziellen Markt zugänglich. Würzburger Kleinsatellit SONATE-2 seit zwei Jahren im All. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Kleinstsatelliten: Würzburger Uni-Satellit SONATE-2 im All erfolgreich - 10. März 2025

