Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

NEUES TRAINEE-PROGRAMM

Mehr deutsche Expertise für Europas Raumfahrt

Mit dem neuen German Graduate Trainee Programme soll der Anteil deutscher Fachkräfte in europäischen Raumfahrtorganisationen langfristig erhöht und Raumfahrtkompetenzen in Deutschland insgesamt gestärkt werden. Die Trainees werden bis zu zwei Jahre lang bei der ESA Einblick in die verschiedensten Bereiche erhalten, um sie so auf eine Karriere in der Raumfahrt vorzubereiten.



Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR engagiert sich für den Nachwuchs der europäischen Raumfahrt. Über das neue German Graduate Trainee Programme startet 2026 und soll jährlich sechs Trainees umfassen. [ Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR engagiert sich für den Nachwuchs der europäischen Raumfahrt. Über das neue German Graduate Trainee Programme startet 2026 und soll jährlich sechs Trainees umfassen. [ Großansicht Deutschland engagiert sich für den Nachwuchs der europäischen Raumfahrt: Über die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird ab sofort ein Traineeprogramm für Hochschulabsolventinnen und -absolventen bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA eingerichtet. Mit dem neuen German Graduate Trainee Programme wird jungen deutschen Expertinnen und Experten eine Chance gegeben, ihre Karriere bei der ESA zu starten, um anschließend entweder weiterhin bei der ESA oder in zentralen Bereichen der europäischen Raumfahrt tätig zu werden. "Wir setzen einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft der europäischen Raumfahrt: Mit dem German Graduate Trainee Programme schaffen wir eine Plattform für junge Talente, um ihre Karrieren bei der ESA zu starten und somit auch die deutsche Raumfahrtkompetenz nachhaltig zu stärken. Durch diese Initiative unterstreichen wir unser Engagement für die Förderung des Nachwuchses und die Stärkung der europäischen Raumfahrtindustrie", sagt Dr. Walther Pelzer, DLR-Vorstandsmitglied und Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Anzeige Die Pilotphase des Programms ist auf drei Jahre angelegt und soll ab 2026 jährlich sechs Trainees umfassen. Ziel ist, den Anteil deutscher Fachkräfte in europäischen Raumfahrtorganisationen langfristig zu erhöhen und Raumfahrtkompetenzen in Deutschland insgesamt zu stärken. Bis zu zwei Jahre lang können sechs junge Menschen mit Masterabschluss als German Graduate Trainees (GGT) bei der ESA in der Erdbeobachtung, Robotik, Satellitenkommunikation, Raumfahrttechnologien und in vielen weiteren spannenden Bereichen Einblicke erhalten. Anschließend können die Absolventinnen und Absolventen beispielsweise in der Wissenschaft oder Industrie tätig werden, wo sie mit ihren Fachkenntnissen und ihren Kontakten zur ESA einen nachhaltigen Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft schaffen. Der Start des GGT wurde auf der ESA-Ministerratskonferenz im November 2025 von Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) verkündet. Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR koordiniert das Programm im Auftrag des BMFTR. Die Ausschreibungen werden auf der Karriereseite der ESA veröffentlicht. Dort können Interessierte zudem eine Benachrichtigung einrichten, um den Start der Ausschreibungen nicht zu verpassen. Der Einsatz der Graduates bei der ESA ist ab Herbst 2026 geplant. Mehr deutsche Expertise für Europas Raumfahrt durch neues Trainee-Programm. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.

Karriereseite der ESA

DLR

