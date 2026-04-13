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Mehr deutsche Expertise für Europas Raumfahrt
Redaktion
/ Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V.
astronews.com
13. April 2026
Mit dem neuen German Graduate Trainee Programme
soll der Anteil deutscher Fachkräfte in europäischen Raumfahrtorganisationen
langfristig erhöht und Raumfahrtkompetenzen in Deutschland insgesamt gestärkt
werden. Die Trainees werden bis zu zwei Jahre lang bei der ESA Einblick in die
verschiedensten Bereiche erhalten, um sie so auf eine Karriere in der Raumfahrt
vorzubereiten.
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Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR
engagiert sich für den Nachwuchs der europäischen
Raumfahrt. Über das neue German Graduate Trainee
Programme startet 2026 und soll jährlich sechs
Trainees umfassen.
Foto: ESA / Melanie Lemahieu [Großansicht]
Deutschland engagiert sich für den Nachwuchs der europäischen Raumfahrt: Über
die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
wird ab sofort ein Traineeprogramm für Hochschulabsolventinnen und -absolventen
bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA eingerichtet. Mit dem neuen
German Graduate Trainee Programme wird jungen deutschen Expertinnen und
Experten eine Chance gegeben, ihre Karriere bei der ESA zu starten, um
anschließend entweder weiterhin bei der ESA oder in zentralen Bereichen der
europäischen Raumfahrt tätig zu werden.
"Wir setzen einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft der europäischen
Raumfahrt: Mit dem German Graduate Trainee Programme schaffen wir eine
Plattform für junge Talente, um ihre Karrieren bei der ESA zu starten und somit
auch die deutsche Raumfahrtkompetenz nachhaltig zu stärken. Durch diese
Initiative unterstreichen wir unser Engagement für die Förderung des Nachwuchses
und die Stärkung der europäischen Raumfahrtindustrie", sagt Dr. Walther Pelzer,
DLR-Vorstandsmitglied und Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR.
Die Pilotphase des Programms ist auf drei Jahre angelegt und soll ab 2026
jährlich sechs Trainees umfassen. Ziel ist, den Anteil deutscher Fachkräfte in
europäischen Raumfahrtorganisationen langfristig zu erhöhen und
Raumfahrtkompetenzen in Deutschland insgesamt zu stärken. Bis zu zwei Jahre lang
können sechs junge Menschen mit Masterabschluss als German Graduate Trainees
(GGT) bei der ESA in der Erdbeobachtung, Robotik, Satellitenkommunikation,
Raumfahrttechnologien und in vielen weiteren spannenden Bereichen Einblicke
erhalten. Anschließend können die Absolventinnen und Absolventen beispielsweise
in der Wissenschaft oder Industrie tätig werden, wo sie mit ihren
Fachkenntnissen und ihren Kontakten zur ESA einen nachhaltigen Mehrwert für
Wirtschaft und Gesellschaft schaffen.
Der Start des GGT wurde auf der ESA-Ministerratskonferenz im November 2025
von Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt
(BMFTR) verkündet. Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR koordiniert das Programm
im Auftrag des BMFTR. Die Ausschreibungen werden auf der Karriereseite der ESA
veröffentlicht. Dort können Interessierte zudem eine Benachrichtigung
einrichten, um den Start der Ausschreibungen nicht zu verpassen. Der Einsatz der
Graduates bei der ESA ist ab Herbst 2026 geplant.