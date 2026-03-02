Anzeige
VERY LARGE TELESCOPE
Blick auf den kosmischen Mittag mit BlueMUSE
Redaktion / Pressemitteilung des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam
astronews.com
2. März 2026

Das Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO soll einen neuen leistungsfähigen Spektrographen erhalten: Ab 2034 soll BlueMUSE mit einem großen Sichtfeld, einer hohen spektralen Auflösung und einer außergewöhnlichen Effizienz im blauen Wellenlängenbereich einzigartige Beobachtungen ermöglichen - insbesondere in der Zeit des kosmischen Mittag.

MUSE

BlueMUSE wird auf die Erfahrungen mit dem Instrument MUSE aufbauen, das am VLT-Teleskop Yepun installiert ist.  Foto: Zdeněk Bardon / ESO  [Großansicht]

Die Europäische Südsternwarte (ESO) hat am 30. Januar 2026 eine Vereinbarung mit einem großen internationalen Konsortium für das Design und den Bau von BlueMUSE (Blue Multi Unit Spectroscopic Explorer), einem blauoptimierten Panorama-Integralfeldspektrograph, der für das Very Large Telescope (VLT) der ESO entwickelt wird, unterzeichnet. Mit seinem großen Sichtfeld, seiner hohen spektralen Auflösung und seiner außergewöhnlichen Effizienz im blauen Wellenlängenbereich wird BlueMUSE einzigartige Beobachtungen ermöglichen.

Das Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL) des CNRS ist die leitende Institution des Instrumentenkonsortiums, das aus mehreren Instituten aus Europa und Australien besteht. Das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) ist an zentralen technischen Arbeitspaketen von BlueMUSE beteiligt und arbeitet dabei mit der Universität Potsdam und dem Institut für Astrophysik der Universität Göttingen zusammen. Unterstützt werden die deutschen Beiträge vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Peter Weilbacher, Leiter des Projekts am AIP, erklärt: "Zusammen mit unseren Universitätspartnern in Potsdam und Göttingen leistet das AIP wichtige Beiträge zur Entwicklung der instrumentellen Hardware, der Datenreduktionssoftware und der Vorbereitung für den wissenschaftlichen Einsatz." Aufbauend auf der bewährten Technologie des am VLT installierten MUSE-Instruments ist BlueMUSE ein Integralfeldspektrograph. Er ist so konzipiert, dass er nicht nur ein 2D-Bild eines Zielobjekts (oder mehrerer Zielobjekte) aufnimmt, sondern auch das Licht in seine einzelnen Farben oder Wellenlängen an jedem Pixel aufspaltet, wodurch ein vollständiger 3D-Datensatz mit umfassenden Informationen über das Zielobjekt entsteht.

Da das MUSE-Instrument zu einem der produktivsten und meistgefragten Instrumente der ESO geworden ist, hofft die astronomische Gemeinschaft seit einiger Zeit auf ein ähnliches Instrument – dies wird nun Realität. "BlueMUSE ist sowohl ein Instrument zur Entdeckung als auch zur weiteren Erforschung und arbeitet nach dem Konzept der 'Spektroskopie für alles', das ein Spektrum für jedes Objekt in seinem Sichtfeld liefert", erklärt Davor Krajnović, der AIP-Projektwissenschaftler. "BlueMUSE eignet sich besonders für die Untersuchung von Galaxien im Rotverschiebungsbereich z ≈ 2–4, dem sogenannten 'kosmischen Mittag' (Cosmic Noon), einer entscheidenden Phase in der Galaxienentstehung." Darüber hinaus ermöglicht das Instrument detaillierte Untersuchungen des diffusen Gases um Galaxien herum.

"Als Partner im BlueMUSE-Konsortium bringt das AIP seine langjährige Expertise in Forschung und Entwicklung ein", erklärt Andreas Kelz, Leiter des Instrumentenprogramms. "Das BlueMUSE-Instrument besteht aus insgesamt 16 Spektrographen, die den blauen und sichtbaren Wellenlängenbereich abdecken und zu den effizientesten Spektrographen am VLT gehören werden." Das Instrument kann pro Belichtung etwa 60.000 Spektren oder 3.500 Bilder liefern.

BlueMUSE, dessen Inbetriebnahme für 2034 vorgesehen ist, wird spektroskopische Untersuchung ausgedehnter Regionen des Himmels ermöglichen und bietet ein großes Synergiepotenzial für großflächige Himmelsdurchmusterungen. Das Instrument eröffnet auch neue Perspektiven für die Erforschung des lokalen Universums. Astronomen können damit Objekte im Sonnensystem, Sternumgebungen und Gasnebel in der Milchstraße, schwache Zwerggalaxien in der Lokalen Gruppe sowie Galaxien, Galaxiengruppen und -haufen und das dazwischen liegende Gas untersuchen. Mit BlueMUSE, so die Hoffnung der beteiligten Institutionen, wird das VLT auf dem Paranal-Observatorium in der chilenischen Atacama-Wüste seine Rolle als eines der leistungsfähigsten optischen Observatorien der Welt weiter ausbauen.

Forum
Blick auf den kosmischen Mittag mit BlueMUSE. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.
siehe auch
VLT: MUSE für Einblick in Galaxienentwicklung - 11. Juli 2005
Links im WWW
BlueMUSE (Projekt-Website)
ESO
Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam
