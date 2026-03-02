|
Blick auf den kosmischen Mittag mit BlueMUSE
Redaktion
/ Pressemitteilung des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam
astronews.com
2. März 2026
Das Very Large Telescope der europäischen
Südsternwarte ESO soll einen neuen leistungsfähigen Spektrographen erhalten: Ab
2034 soll BlueMUSE mit einem großen Sichtfeld, einer hohen spektralen Auflösung
und einer außergewöhnlichen Effizienz im blauen Wellenlängenbereich einzigartige
Beobachtungen ermöglichen - insbesondere in der Zeit des kosmischen Mittag.
|
BlueMUSE wird auf die Erfahrungen mit dem
Instrument MUSE aufbauen, das am VLT-Teleskop
Yepun installiert ist.
Foto: Zdeněk
Bardon / ESO [Großansicht]
Die Europäische Südsternwarte (ESO) hat am 30. Januar 2026 eine Vereinbarung
mit einem großen internationalen Konsortium für das Design und den Bau von
BlueMUSE (Blue Multi Unit Spectroscopic Explorer), einem
blauoptimierten Panorama-Integralfeldspektrograph, der für das Very Large
Telescope (VLT) der ESO entwickelt wird, unterzeichnet. Mit seinem großen
Sichtfeld, seiner hohen spektralen Auflösung und seiner außergewöhnlichen
Effizienz im blauen Wellenlängenbereich wird BlueMUSE einzigartige Beobachtungen
ermöglichen.
Das Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL) des CNRS ist
die leitende Institution des Instrumentenkonsortiums, das aus mehreren
Instituten aus Europa und Australien besteht. Das Leibniz-Institut für
Astrophysik Potsdam (AIP) ist an zentralen technischen Arbeitspaketen von
BlueMUSE beteiligt und arbeitet dabei mit der Universität Potsdam und dem
Institut für Astrophysik der Universität Göttingen zusammen. Unterstützt werden
die deutschen Beiträge vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und
Raumfahrt.
Peter Weilbacher, Leiter des Projekts am AIP, erklärt: "Zusammen mit unseren
Universitätspartnern in Potsdam und Göttingen leistet das AIP wichtige Beiträge
zur Entwicklung der instrumentellen Hardware, der Datenreduktionssoftware und
der Vorbereitung für den wissenschaftlichen Einsatz." Aufbauend auf der
bewährten Technologie des am VLT installierten MUSE-Instruments ist BlueMUSE ein
Integralfeldspektrograph. Er ist so konzipiert, dass er nicht nur ein 2D-Bild
eines Zielobjekts (oder mehrerer Zielobjekte) aufnimmt, sondern auch das Licht
in seine einzelnen Farben oder Wellenlängen an jedem Pixel aufspaltet, wodurch
ein vollständiger 3D-Datensatz mit umfassenden Informationen über das Zielobjekt
entsteht.
Da das MUSE-Instrument zu einem der produktivsten und meistgefragten
Instrumente der ESO geworden ist, hofft die astronomische Gemeinschaft seit
einiger Zeit auf ein ähnliches Instrument – dies wird nun Realität. "BlueMUSE
ist sowohl ein Instrument zur Entdeckung als auch zur weiteren Erforschung und
arbeitet nach dem Konzept der 'Spektroskopie für alles', das ein Spektrum für
jedes Objekt in seinem Sichtfeld liefert", erklärt Davor Krajnović, der
AIP-Projektwissenschaftler. "BlueMUSE eignet sich besonders für die Untersuchung
von Galaxien im Rotverschiebungsbereich z ≈ 2–4, dem sogenannten 'kosmischen
Mittag' (Cosmic Noon), einer entscheidenden Phase in der Galaxienentstehung."
Darüber hinaus ermöglicht das Instrument detaillierte Untersuchungen des
diffusen Gases um Galaxien herum.
"Als Partner im BlueMUSE-Konsortium bringt das AIP seine langjährige
Expertise in Forschung und Entwicklung ein", erklärt Andreas Kelz, Leiter des
Instrumentenprogramms. "Das BlueMUSE-Instrument besteht aus insgesamt 16
Spektrographen, die den blauen und sichtbaren Wellenlängenbereich abdecken und
zu den effizientesten Spektrographen am VLT gehören werden." Das Instrument kann
pro Belichtung etwa 60.000 Spektren oder 3.500 Bilder liefern.
BlueMUSE, dessen Inbetriebnahme für 2034 vorgesehen ist, wird
spektroskopische Untersuchung ausgedehnter Regionen des Himmels ermöglichen und
bietet ein großes Synergiepotenzial für großflächige Himmelsdurchmusterungen.
Das Instrument eröffnet auch neue Perspektiven für die Erforschung des lokalen
Universums. Astronomen können damit Objekte im Sonnensystem, Sternumgebungen und
Gasnebel in der Milchstraße, schwache Zwerggalaxien in der Lokalen Gruppe sowie
Galaxien, Galaxiengruppen und -haufen und das dazwischen liegende Gas
untersuchen. Mit BlueMUSE, so die Hoffnung der beteiligten Institutionen, wird
das VLT auf dem Paranal-Observatorium in der chilenischen Atacama-Wüste seine
Rolle als eines der leistungsfähigsten optischen Observatorien der Welt weiter
ausbauen.