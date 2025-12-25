Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

KERNPHYSIK

Blick auf den Aufbau eines komplexen Ions

Einem internationalen Forschungsteam gelangen jetzt neue Einblicke in die innere Strukturen des Ions 173Yb+ und insbesondere seines Atomkerns. Dies ist von besonderem Interesse für Anwendungen in Atomuhren, für Tests fundamentaler physikalischer Theorien sowie für die Quanteninformationsverarbeitung.



In der vereinfachten Vorstellung erlauben die Elektronen "als Lupe" einen experimentellen Zugang zur Struktur des winzigen Atomkerns. [ In der vereinfachten Vorstellung erlauben die Elektronen "als Lupe" einen experimentellen Zugang zur Struktur des winzigen Atomkerns. [ Großansicht Atome und Ionen besitzen charakteristische Energieniveaus – ähnlich einem Fingerabdruck sind sie für jede Spezies einzigartig. Unter ihnen hat das Ion 173Yb+ in den letzten Jahren besonderes Interesse geweckt. Yb steht dabei für das Element Ytterbium. Seine komplexe Energieniveaustruktur ermöglicht eine genaue Untersuchung fundamentaler Aspekte der Kernstruktur und ist vielversprechend für Anwendungen in der Quantentechnologie und die Suche nach sogenannter neuer Physik. Gleichzeitig hat gerade diese komplexe Struktur lange Zeit eine detaillierte Untersuchung des Ions erschwert. Nun haben Forschende der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der University of Delaware die Energieniveaustruktur des Ions genauer untersucht. Dazu fingen sie ein einzelnes 173Yb+-Ion in einer Ionenfalle und entwickelten Methoden, um dessen Energiezustände trotz seiner komplizierten Struktur gezielt zu präparieren und nachzuweisen. Darauf aufbauend gelang hochauflösende Laser- und Mikrowellenspektroskopie. Anzeige Im Fokus standen dabei Energieaufspaltungen, die durch Wechselwirkungen zwischen dem Atomkern und den ihn umgebenden Elektronen entstehen – die sogenannte Hyperfeinstruktur. In Kombination mit theoretischen Berechnungen erlaubten die präzisen Messergebnisse Rückschlüsse auf die Eigenschaften des Atomkerns. Obwohl der winzige Atomkern oft als punktförmiges, elektrisch geladenes Teilchen beschrieben wird, kann er in Wirklichkeit eine komplexe innere Struktur besitzen, die sich nur schwer direkt untersuchen lässt. In der vorliegenden Studie dienten die Elektronen als eine Art Lupe, mit deren Hilfe sich die Struktur des Kerns indirekt abbilden ließ. Insbesondere erlaubte die Kombination von Experiment und Theorie Aufschluss darüber, wie das magnetische Feld des Kerns über sein Volumen verteilt ist. Dabei wurden auch Vergleichsmessungen mit dem 171Yb+ -Isotop genutzt, das eine andere Kernstruktur, aber die gleiche Elektronenhülle aufweist. "Unsere Messungen zeigen, dass sich selbst sehr feine Eigenschaften des Atomkerns über die Elektronenhülle zugänglich machen lassen", erklärt Dr. Jian Jang von der PTB. "Damit schaffen wir nicht nur ein besseres Verständnis dieses speziellen Atomkerns, sondern auch eine wichtige experimentelle Grundlage, um komplexe Ionen wie 173Yb+ künftig gezielt für hochpräzise Uhren und für Tests fundamentaler Physik nutzen zu können." Die Ergebnisse der Studie sind in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht. Blick auf den Aufbau eines komplexen Ions. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Atomuhren: Temperaturbestimmung mit einem einzelnen Ion - 7. September 2023

Jiang, J. et al. (2026): High-resolution spectroscopy of 173Yb+ ions, Phys. Rev. Lett. 136, 023001

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

