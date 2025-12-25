Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Nachrichten
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Nachrichten : Forschung : Artikel [ Druckansicht ]

 
KERNPHYSIK
Blick auf den Aufbau eines komplexen Ions
Redaktion / idw / Pressemitteilung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
astronews.com
193. Januar 2026

Einem internationalen Forschungsteam gelangen jetzt neue Einblicke in die innere Strukturen des Ions 173Yb+ und insbesondere seines Atomkerns. Dies ist von besonderem Interesse für Anwendungen in Atomuhren, für Tests fundamentaler physikalischer Theorien sowie für die Quanteninformationsverarbeitung.

Lupe

In der vereinfachten Vorstellung erlauben die Elektronen "als Lupe" einen experimentellen Zugang zur Struktur des winzigen Atomkerns. Bild: Jiang et al. [Großansicht]

 Atome und Ionen besitzen charakteristische Energieniveaus – ähnlich einem Fingerabdruck sind sie für jede Spezies einzigartig. Unter ihnen hat das Ion 173Yb+ in den letzten Jahren besonderes Interesse geweckt. Yb steht dabei für das Element Ytterbium. Seine komplexe Energieniveaustruktur ermöglicht eine genaue Untersuchung fundamentaler Aspekte der Kernstruktur und ist vielversprechend für Anwendungen in der Quantentechnologie und die Suche nach sogenannter neuer Physik. Gleichzeitig hat gerade diese komplexe Struktur lange Zeit eine detaillierte Untersuchung des Ions erschwert.

Nun haben Forschende der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), der Technischen Universität Braunschweig und der University of Delaware die Energieniveaustruktur des Ions genauer untersucht. Dazu fingen sie ein einzelnes 173Yb+-Ion in einer Ionenfalle und entwickelten Methoden, um dessen Energiezustände trotz seiner komplizierten Struktur gezielt zu präparieren und nachzuweisen. Darauf aufbauend gelang hochauflösende Laser- und Mikrowellenspektroskopie.

Anzeige

Im Fokus standen dabei Energieaufspaltungen, die durch Wechselwirkungen zwischen dem Atomkern und den ihn umgebenden Elektronen entstehen – die sogenannte Hyperfeinstruktur. In Kombination mit theoretischen Berechnungen erlaubten die präzisen Messergebnisse Rückschlüsse auf die Eigenschaften des Atomkerns. Obwohl der winzige Atomkern oft als punktförmiges, elektrisch geladenes Teilchen beschrieben wird, kann er in Wirklichkeit eine komplexe innere Struktur besitzen, die sich nur schwer direkt untersuchen lässt.

In der vorliegenden Studie dienten die Elektronen als eine Art Lupe, mit deren Hilfe sich die Struktur des Kerns indirekt abbilden ließ. Insbesondere erlaubte die Kombination von Experiment und Theorie Aufschluss darüber, wie das magnetische Feld des Kerns über sein Volumen verteilt ist. Dabei wurden auch Vergleichsmessungen mit dem 171Yb+ -Isotop genutzt, das eine andere Kernstruktur, aber die gleiche Elektronenhülle aufweist.

"Unsere Messungen zeigen, dass sich selbst sehr feine Eigenschaften des Atomkerns über die Elektronenhülle zugänglich machen lassen", erklärt Dr. Jian Jang von der PTB. "Damit schaffen wir nicht nur ein besseres Verständnis dieses speziellen Atomkerns, sondern auch eine wichtige experimentelle Grundlage, um komplexe Ionen wie 173Yb+ künftig gezielt für hochpräzise Uhren und für Tests fundamentaler Physik nutzen zu können."

Die Ergebnisse der Studie sind in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht.

Forum
Blick auf den Aufbau eines komplexen Ions. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.
siehe auch
Atomuhren: Temperaturbestimmung mit einem einzelnen Ion - 7. September 2023
Links im WWW

Jiang, J. et al. (2026): High-resolution spectroscopy of 173Yb+ ions, Phys. Rev. Lett. 136, 023001
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
In sozialen Netzwerken empfehlen
 
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.

© astronews.com / Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999 - 2020
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung.
URL dieser Seite: https://www.astronews.com:443/news/artikel/2026/01